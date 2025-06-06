Как и ожидалось, очередная встреча в Стамбуле ни к чему кардинальному не привела. Вместе с тем наметился курс дальнейшего противостояния на истощение, в котором РФ надеется все-таки одержать победу, и очевидно, что Путин готов платить за это любую цену.

Но хотя кардинального перелома в позиции агрессора нет, имеет смысл проанализировать, как изменились его требования с учетом успехов Украины и ситуации на фронте.