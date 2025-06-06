Мнение
Украина не будет капитулировать ради прихотей Трампа, а Россия не готова отползать
Николай Воробьев
украинский и американский политолог
Как и ожидалось, очередная встреча в Стамбуле ни к чему кардинальному не привела. Вместе с тем наметился курс дальнейшего противостояния на истощение, в котором РФ надеется все-таки одержать победу, и очевидно, что Путин готов платить за это любую цену.
Но хотя кардинального перелома в позиции агрессора нет, имеет смысл проанализировать, как изменились его требования с учетом успехов Украины и ситуации на фронте.
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