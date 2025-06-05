Индийская защита в геополитике: Киев может лишить Москву поддержки стран "глобального Юга"
Украинские и западные СМИ неоднократно отмечали, как Индия помогает России обходить западные санкции. Достаточно сказать, что ее нефтеперерабатывающие заводы играют в этом ключевую роль, перерабатывая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем поставляются в страны Запада.
Москва регулярно провозглашает Индию одним из своих ближайших союзников, отношения с которым, по словам аналитиков близкого к Кремлю Дискуссионного клуба "Валдай", отличает "стратегическая эмпатия... и искренняя расположенность народов друг к другу". Однако важно учитывать, что в данном случае Кремль явно игнорирует некоторые объективные процессы.
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