Украинские и западные СМИ неоднократно отмечали, как Индия помогает России обходить западные санкции. Достаточно сказать, что ее нефтеперерабатывающие заводы играют в этом ключевую роль, перерабатывая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем поставляются в страны Запада.

Москва регулярно провозглашает Индию одним из своих ближайших союзников, отношения с которым, по словам аналитиков близкого к Кремлю Дискуссионного клуба "Валдай", отличает "стратегическая эмпатия... и искренняя расположенность народов друг к другу". Однако важно учитывать, что в данном случае Кремль явно игнорирует некоторые объективные процессы.