Как не создать антикоррупционный суд, создавая его

Сергей Фурса считает, что президентский законопроект предполагает создание подконтрольного власти антикоррупционного суда

Как же упорно они продолжают саботировать создание настоящего антикоррупционного суда...

Сначала говорили, что нам не нужен специализированный антикоррупционный суд. Потому что и в Финляндии есть коррупция. Да и вообще все суды должны быть антикоррупционными.

Потом говорили, что очень хотят создать независимый антикоррупционный суд. Очень. Но есть обстоятельства непреодолимой силы, которые мешают.

Теперь пытаются не допустить создание именно независимого антикоррупционного суда.

Это было предсказуемо. Они так и должны были поступить. Если бы внесенный президентом законопроект не нес в себе таких пожеланий, было бы даже удивительно. И можно было бы заподозрить подвох. А так все прозрачно и чисто. Они продолжают идти по пути сопротивления.

После создания независимого НАБУ, которое теперь не дает "нормально" жить украинским чиновникам, было ясно, что создание суда, который завершит антикоррупционную инфраструктуру, несет слишком большие риски. И было ясно, что они попытаются бороться не с антикоррупционной сущностью, а с независимостью будущего суда. Ведь опыт имитации реформ у них уже есть. Есть опыт проведения конкурсов двух типов. Первый - конкурс по выбору главы НАБУ, где основную линию задавали западные партнеры. И конкурс по выбору, например, Насирова (или Трубы), где сама система выбирала, кто же с ней, с системой будет бороться.

Вот и в антикоррупционный суд они пытаются заложить последний принцип. Судейский корпус должен иметь право голоса более весомое, чем общественность и европейские партнеры. И даже если условный государственный департамент возмутится, что в антикоррупционный суд пытаются назначить очередного коррупционера, сообщество судей должно иметь право наплевать на мнение "мировой закулисы". Логично ведь, правда. Мы же вынуждены создавать антикоррупционный суд, потому что судебная система погрязла в коррупции. И поэтому даем право самой же судебной системе выбирать тех, кто будет с ней бороться. Судьи, которые живут в Конче-Заспе, судьи, которые ездят на дорогих иномарках, будут выбирать из таких же, как они сами. И, конечно же, они не увидят ничего предосудительного в коррупционном прошлом кандидата. Судьи, которые только за последнюю неделю отпустили на волю титушку-убийцу, которые позволили заместителю главы СБУ не платить по кредитам, которые запрещают расследовать деятельность бывших собственников ПриватБанка и разрешают им же не платить по долгам, - именно эти судьи получают в президентской версии законопроекта право проводить в антикоррупционный суд себе подобных. Само собой, не видя ничего зазорного в подобных решениях возможных соискателей. И нивелируя тем самым суть реформы.

Понятно, что это недопустимо, так как уничтожает сам смысл реформы. Лишает создание антикоррупционного суда всякого смысла, потому что такой суд все равно будет частью старой системы. Даже оставаясь формально независимым. Это такая же попытка имитировать реформу, как предыдущие разговоры об "антикоррупционных палатах". Как разговоры о том, что "каждый суд должен быть антикоррупционным".



И опять, как в случае с наездом на НАБУ они считают себя умнее всех. И опять забывают, что по сравнению с серьезными игроками они всего лишь мелкие шулеры. И что серьезные игроки видят все их жалкие попытки помешать реальной реформе.



И теперь главной будет реакция. Сначала реакция общества, конечно, но власти на нее плевать. А вот потом будет реакция МВФ, ЕС, государственного департамента. И она власти не понравится. Ей придется снова унижаться, послушно внося в проект изменения, которых от нее потребуют. Потому что все уже устали он попыток шулерства, и очередную могут и не простить. И будет железобетонный аргумент, что нормы, предлагаемые Администрацией президента, противоречат выводам Венецианской комиссии.

Но кто говорил, что будет легко?

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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