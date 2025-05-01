Украинская делегация подписала соглашение с США о ресурсах. Полный текст пока не опубликован, но, анонсированные (по сравнению с предыдущими вариантами) изменения положительны.

По крайней мере в этом убеждают сразу несколько информационных ресурсов и ЛОМов. В Киеве сделали выводы из проблем в коммуникации на предыдущих этапах и подготовили "позитивный фон" к началу рабочего дня.

Так ли это или нет – покажет время. Я же предлагаю сконцентрироваться на ином, политическом факторе.

Диспозиция

Дональд Трамп стремиться продемонстрировать новый подход к политике и играть на контрасте с предшественниками. При этом ему необходимы быстрые результаты дабы продемонстрировать свою эффективность. А также, учитывая конструкцию лозунгов MAGA, продемонстрировать первенство США во внешней политике.

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На украинском направлении это проявлялось в таком себе "треугольнике":

1. Обеспечить быстрое прекращение огня. Для США это важно получить до американо-китайского саммита, иначе MAGA не работает — Вашингтон вынужден будет советоваться и/или "просить помощи" у Пекина. Такой вариант плох, учитывая попытки Вашингтона лишний раз продемонстрировать своё лидерство и способности к разрешению кризисов в нестабильных регионах. Лично для Трампа, который говорил о "мире за 24 часа" это провал, но не критичный — всегда можно найти виновного. Вопрос в том, кто будет назначен таковым. И от этого зависят контуры следующего цикла.

2. Изменить подходы политики США на украинском направлении и продемонстрировать избирателю политику получения выгоды для Соединённых Штатов. Осложняющим фактором тут служила сложная история отношений Зеленского и Трампа. Тут Украина могла бы сыграть в рационального партнёра, идя путём коммуникации с производителями оружия, с ключевыми группами в окружении Трампа. Говорить сухо, языком цифр, прибылей, потенциальной выгоды. Но не играла, предпочитая оставаться, в значительной мере, в рамках игры на эмоциях. Для несогласных с этим тезисом приведу один пример. Сделку о ресурсах предложил президент Зеленский. А вот драфт таковой из Киева так и не прислали. Рабочую группу с американцами по написанию такового (сразу после анонса президентом) не создали. В Вашингтоне сделали свой вариант в соответствии с тем, как они видели "выгоду". И начался долгий процесс споров и согласований. Первый этап которого завершился вчера вечером.

3. Попытаться продемонстрировать новые подходы к политике на Российском направлении. Суть проста — экономика РФ всё больше становится зависимой от КНР. И для США важно не допустить прохода "точки невозврата" в этом процессе. А далее, по возможности, играть на противоречиях Москвы и Пекина, таким образом создавая Китаю дополнительные сложности в расширении своей зоны влияния. И, параллельно с этим, также получать свою выгоду. То есть, демонстрировать избирателю условную "окупаемость" усилий на внешнеполитическом фоне. Москва, кстати, быстро отреагировала и предложила Вашингтону сразу несколько реальных проектов. Начиная от совместной торговли углеводородами (быстрая прибыль здесь и сейчас) и заканчивая вопросами арктических морских путей (стратегическая выгода).

На этом фоне происходили консультации и переговоры о заморозке войны. С некомфортными для Украины рамками: ведь есть интересы Вашингтона на российском направлении, есть спешка, есть "сложная история отношений" Зеленского с Трампом и есть отсутствие комплексной игры на рациональных интересах. Сюда же, после ссоры в Овальном Кабинете, можно добавить ещё один фактор — украинского президента "подняли на знамёна" демократы. То есть добавился внутриполитический фактор, который не позволял Трампу в рамках своей риторики обвинений предшественников "сдать назад".

Как результат — выгодная для РФ позиция, при которой можно представить именно Украину стороной, не желающей быстрого прекращения войны и, как следствие, стороной, мешающей реализации планов Трампа. Для Кремля, в свою очередь, вариант быстрой заморозки без "картины победы" – то есть политических уступок не только по украинскому вопросу, но и в области отношений с ЕС и НАТО остаётся неприемлемым. Ведь именно упомянутая "картина победы" даёт шансы России подтвердить свои геополитические амбиции.

В этих рамках Путин пытался, не уступая по ключевым вопросам, представить себя "инициатором мирного процесса". Первым заявил о "пасхальном" перемирии на один день. После резкой реакции украинской стороны на "план Трампа" по урегулированию, Кремль заявляет о новом "перемирии" на 8-10 мая, которое подвязано под "день победы". То есть, инициатива была у Кремля.

Сделка по ресурсам как политический фактор

В отличие от "однодневных перемирий", подписанный ночью документ Трамп может представить как реальную реализацию своих заявлений. Предложил сделку — получил результат. И этот результат он получил от Украины.

Соответственно, именно Киев обеспечил первые реальные подвижки в описанном выше "треугольнике" интересов Белого Дома.

Таким образом, нивелированы возможные бонусы от "перемирия на день победы" для Путина. Ведь, вновь смотрим на "треугольник" интересов, даже полное прекращение огня на три дня не является результатом для Трампа. Это не даёт шансов на заморозку, не реализует его план, не даёт даже намёка на сделки с Россией и, тем более, не даёт бонусов в виде игры российской картой на китайском направлении.

Как следствие Трампу ближайшие недели сложно будет одновременно говорить о сделке с Украиной как о своём достижении и "украинской вине" в срыве мирного процесса. Сомнительно, что он назовёт "виновными" и своих переговорщиков. Остаётся один участник — РФ.

Резкое изменение риторики в отношении Путина мы тут вряд ли увидим. Но шансы на усиление давления на Россию есть и они реальны.

Более того, если в подписанном договоре о ресурсах действительно закреплён факт о "зачёте" военной помощи как американского вклада в совместный фонд, администрация Трампа может вполне позитивно воспринять идею передачи новых пакетов вооружений Украине для изменения ситуации на линии фронта. Такой подход на фоне объявленной Трампом политики пересмотра затрат и, одновременно, стимулирования промышленности, выглядит рациональным.

Подписанный договор о ресурсах также играет роль и на "китайском направлении". Трамп может заявить своему избирателю, что "украинская ресурсная база" при любых сценариях развития событий не перейдёт под контроль КНР. А в коммуникации с Пекином договор играет роль якоря, который демонстрирует, что Украина находится в зоне американских интересов.

Временный фактор, или Не стоит обольщаться

Подписание сделки о ресурсах, как описано выше, даёт дополнительные возможности для Украины. Но политика — динамичный процесс. Есть интересы США на российском направлении. Есть интересы выйти на заморозку в ближайшее время: уже не за 24 часа, не за месяц, но, по крайней мере, за год. И есть политика Кремля, его попытки влиять. В конце концов, относительно успешный переговорный трек Дмитриева.

Инициатива пока на стороне Украины и в ближайшие несколько недель появляется возможность:

более активно и с большей вероятностью успеха предлагать окружению Трампа своё видение заморозки войны;

вести разговор о новых пакетах военной помощи. Но для реальных результатов — изменения ситуации на линии фронта. Или для изменения баланса сил в войне.

В идеале можно было бы начинать разговор о позиционировании Украины, её функционале на региональном и глобальном уровне в послевоенный период. Проще говоря, формулировать ответы на вопросы "чем Украина может быть полезна в регионе, ЕС, в мире". Или "зачем Украина нужна Европе, ЕС, США" и так далее. То есть, предлагать варианты политики на 5-10 лет вперёд. Пишу "в идеале", потому что наибольший эффект таких предложений можно получить в очень кратком окне возможностей — несколько месяцев. Осенью будет сложнее.

И касательно военной помощи. Да, подписанный договор облегчает переговоры о поставках оружия из США и развитии военно-технического сотрудничества. Но тот же договор содержит нормы о формировании фонда обеими сторонами. В этом его "западня" – военная помощь не может быть бесконечна. При отсутствии процесса наполнения фонда украинской стороной (а тут имеем дело с "живыми деньгами") тот же Трамп получает возможность вернуться к резкой риторике. Дескать, США свои обязательства выполняют, фонд наполняется, а другая сторона не спешит. Вновь возвращаемся к временным рамкам и окну возможностей. Это не более года.

Но окно возможностей есть, и его надо использовать. Пока имеем удачный ход украинского руководства.

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