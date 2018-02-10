Без лишних усилий. Как украинцы становятся флекситерианцами

Почему украинцам можно не стараться, чтобы следовать новомодным ЗОЖ-трендам

"Многие из присутствующих в этом зале уже флекситарианцы. Силиконовая долина наполнена флекситарианцами", - сказал в ходе аграрной дискуссии в Украинском доме в Давосе основатель одного из крупнейших мировых производителей сельхозтехники HORSCH GmbH Майкл Хорш.

- Могли бы вы объяснить, кто такие флекситарианцы? Это для меня новый термин, - поинтересовалась сидящая с ним рядом основательница AgroHub Юлия Порошенко.

Хорш объяснил, что флекситерианцы - это люди, которые сокращают потребление мяса, молока и сахара. При этом они не вегетарианцы и не веганы. Однако в различных источниках флекситерианство трактуют как гибкое вегетарианство, то есть сокращение потребления мяса без полного отказа от него. Отказ от молока и мяса, наверняка, уже high level этого самого flexitarian.

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Пока вегетаринское сообщество критикует новый вид ЗОЖ-культуры, в нашей стране флекситарианцем является каждый второй. Если не больше. Что же толкает украинцев на отказ от мяса и эпизодическое его потребление? Ответ очевиден - экономическая турбулентность, в ходе которой перманентное ожидание лучшей жизни становится все более эфемерным. Ведь на еду украинцы тратят около половины своего дохода. Тогда как в европейских странах этот показатель составляет в среднем 20%.

В прошлом году, по данным Экономического дискуссионного клуба, потребление мясных продуктов на душу населения уменьшилось в среднем на 400 граммов до 35,6 кг. Подтверждает негативную динамику и официальная статистика. По данным Госcслужбы статистики, за первое полугодие (данные за весь год еще не обнародованы - Авт.) 2017 года украинцы купили 97 тыс. т мяса, что на 11 тыс. т меньше, чем в январе-июне 2016-го.

Причем едят украинцы преимущественно самое дешевое мясо - курятину. В рационе украинцев мясо птицы вытесняет другие виды мяса из-за большей доступности по цене, свидетельствуют выводы Национального научного центра Институт аграрной экономики. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, в целом за 2017 год цены на мясо выросли на 37%.

В 2000-х годах доля курятины в мясном рационе украинцев была на уровне рациональных норм потребления и в общих объемах потребления мяса всех видов составляла 38%. На говядину приходилось 26%, а на свинину - 34%. В 2017 году, по словам Леонида Тулуша, заведующего отделом финансово-кредитной и налоговой политики Института аграрной экономики. Доля курятины увеличилась до 47% - в основном за счет говядины. При этом доля последней в общих объемах потребления мяса всех видов уменьшилась до 16% при рациональной норме потребления в 25%, говорит он. Подтверждают слова ученого и данные европейских исследователей. Согласно информации, представленной на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доля курятины в рационе украинцев приближается к 50%.

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Впрочем, Украина - страна мясоедов, если сравнивать ее, например, со странами африканского континетна или густонаселенными регионами Востока. Согласно опубликованному в 2016 году рейтингу стран по уровню потребления мяса, составленному британской газетой The Telegraph, меньше всего мясных изделий достается жителям Бангладеш, Индии, Бурунди, Шри-Ланки, Руанды, Сьерра-Леоне, Эритреи, Мозамбика, Гамбии и Малави. При этом лидерами по количеству потребяемого мяса стали США, Кувейт, Австралия, Багамские острова, Люксембург, Новая Зеландия, Австрия, Французская Полинезия, Бермудские острова и Аргентина.

Однако неправильно было бы говорить, что потребление мяса в Украине сократилось только лишь из-за экономических факторов. Ведь, по данным социологического исследования зоозащитной организации Відкриті клітки Україна и Киевского международного института социологии, 5,2% населения Украины (около 1,5 млн человек) отказались от мяса полностью. Согласно исследованию, большинство тех, кто отказывается от потребления животных продуктов - это молодые люди от 18 до 29 лет. При этом среди тех, кто потребляет животные продукты, более 3 млн человек сознательно уменьшают количество мяса в своем рационе.

Мария Бровинская, журналист LIGA.net