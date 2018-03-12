Вариант для Ryanair. Станет ли Белая Церковь новым лоукост-хабом

Власти планируют инвестировать 52 млн евро в реконструкцию аэропорта в Белой Церкви. Хорошая ли это идея?



Предварительная стоимость проекта - 52 млн евро. Возможные источники финансирования - городской, областной, государственный бюджеты, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций. Почему это здравое и своевременное решение?



Проблемы Жулян и Борисполя









Читайте также: Верните Жуляны. Почему Гостомель не вариант для Ryanair Киев - столица и главный экономический центр Украины - нуждается минимум в двух действующих аэропортах. На сегодняшний день это Борисполь Жуляны . С первым все понятно. Он развивается как центральный авиационный хаб не только Украины, но и всего региона. Сейчас Борисполь обеспечивает 60% всего украинского авиационного трафика, постоянно растет и имеет стратегию развития на 15 лет вперед, согласно которой его пассажиропоток должен достигнуть 40-45 млн пассажиров.



Несколько сложнее ситуация со вторым аэропортом - Киев (Жуляны). Последнее время аэропорт растет, как на дрожжах, и может показаться, что у него замечательные перспективы. На самом деле все с точностью до наоборот. Аэропорт Жуляны находится не просто в черте города, а в прилегающем к центру районе с массовой высотной застройкой. Это налагает ограничения как по расширению взлетно-посадочной полосы, так и по эксплуатации существующей. И эти ограничения, например, по шумам, будут только расти.





Wizzair - крупнейший перевозчик аэропорта Жуляны - периодически поднимает вопрос о замене базирующихся в Киеве самолетов Airbus 320 на более вместительные Airbus 321. Но это невозможно, так как аэропорт Жуляны не может принимать их с полной коммерческой загрузкой.





На фоне новых тарифов для авиакомпаний, предлагаемых аэропортом Борисполь, пошли разговоры, что венгерский лоукостер может перебазироваться туда . Правда, от концентрации всех рейсов региона в одном аэропорту и исчезновения конкуренции между ними едва ли выиграют пассажиры, да и авиакомпании.





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Единственная причина, по которой сорвались договоренности Жулян и Ryanair, по словам руководства аэропорта, абсолютно убыточные для аэропорта условия, на которых хотели летать ирландцы.





В Борисполе в прошлом году была такая же проблема, помноженная на то, что аэропорт государственный и решение об обслуживании себе в убыток может принять только собственник в лице правительства. В текущем году эту проблему решили путем утверждения нового финплана аэропорта и правил предоставления скидок авиакомпаниям. Но возникают новые вопросы, которые в первую очередь упираются в межправительственные соглашения о порядке назначения перевозчиков между странами.





Вариант для Ryanair

Хотя авиакомпания Ryanair официально придерживается стратегии "Мы уникальные, у нас нет конкурентов", она все же не очень внимательно следит за другими участниками рынка. Так, один из топ-менеджеров лоукостера в частной беседе с автором сказал: "Мы не будем начинать выполнять полеты из второстепенных аэропортов типа Львова, если другие авиакомпании (по контексту речь шла о Wizzair) летают из Киева. Почему мы должны соглашаться на что-то второстепенное, если другие на тех же условиях получают столицу?".



То есть если бы в киевском регионе уже был действующий аэропорт (пусть, возможно, и несколько удаленный от столицы, как Модлин в Варшаве), лоукостеры готовы были бы его рассмотреть. Конечно же, на определенных условиях. Например, при позиционировании его как столичного аэропорта с предложением специальных цен на обслуживание для авиакомпаний.



Читайте также - Ryanair оценит: Чем рискует Борисполь, давая скидки авиакомпаниям То есть если бы в киевском регионе уже был действующий аэропорт (пусть, возможно, и несколько удаленный от столицы, как Модлин в Варшаве), лоукостеры готовы были бы его рассмотреть. Конечно же, на определенных условиях. Например, при позиционировании его как столичного аэропорта с предложением специальных цен на обслуживание для авиакомпаний.





С другой стороны, юридически и фактически аэропорт Белой Церкви будет находиться не в Киеве, а в другом городе, что позволяет в переговорах с иностранными государствами трактовать его, как другой, не киевский аэропорт. И соответственно, на него нужны новые назначения, не пересекающиеся с уже существующими назначениями на Киев.





К примеру, между Турцией и Украиной есть договор, по которому между Киевом и Стамбулом условно авиакомпании могут летать не более 28 раз в неделю с каждой стороны. Если сейчас все эти частоты выбраны, ничего не мешает договориться дополнительно запустить еще по 7 частот в неделю на Белую Церковь. И то же самое с Парижем, Веной или Берлином. Ограничения по частотам - это еще одна из проблем, в которую, по неофициальной информации, упирается приход Ryanair в Киев. Именно по такому пути пошел новый московский аэропорт Жуковский, позиционирующий себя лоукост-гаванью в Подмосковье.





Дополнительные плюсы





Новый аэропорт создадут не в чистом поле, а на базе действующего аэродрома двойного назначения. Сегодня это Коммунальное предприятие "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс", специализирующееся на техническом обслуживании и ремонте воздушных судов типа Ан-12 и Ил-76. У аэродрома в Белой Церкви, в отличие от большинства других провинциальных украинских аэропортов, уже есть большая взлетно-посадочная полоса в относительно хорошем состоянии. Туда удобно добираться из Киева по Одесскому шоссе.





Правительство планирует в обозримом будущем строительство концессионной дороги-дублера, то есть добираться будет еще легче. В аэропорт заходит ветка железной дороги, и нет большой проблемы организовать тут остановку пригородной электрички, ведущей на центральный железнодорожный вокзал Киева.



Я не касаюсь таких очевидных вопросов, как создание рабочих мест в связи с открытием регулярных полетов в Белую Церковь. Только непосредственно в аэропорту их появилось бы до тысячи, и еще не напрямую в регионе это трудоустроило бы до 15 000 человек.



Кроме того, аэродром Белая Церковь двойного назначения. То есть тут базируются (сейчас просто хранятся) военные самолеты Воздушных сил Украины. Опыт последних войн показывает, насколько важна роль военной авиации. В то же время в случае агрессии противник пробует первым же ударом уничтожить авиацию соперника. Поэтому страны, серьезно относящиеся к своей обороне, готовят максимально возможное количество аэропортов и аэродромов, чтобы не концентрировать ВВС в одном месте, а рассредоточить их. А также иметь возможность оперативно перебрасывать самолеты в разные места, в том числе как можно ближе к месту боевых действий. Именно так строят свою стратегию наши соседи - поляки и румыны.





Так, в Польше из 16 аэропортов, обслуживающих регулярные пассажирские рейсы, 14 (в том числе оба варшавских) являются одновременно базами ВВС Польши. Это не учитывая десятка действующих специализированных баз ВВС. При этом гражданские аэропорты получают дотации из инфраструктурных фондов ЕС. Таким образом, страны Восточной Европы реально укрепляют обороноспособность и экономят военный бюджет.



То, что Министерство инфраструктуры наконец обратило внимание на аэропорт Белая Церковь, как и на другие региональные аэропорты (Нежин, Житомир, Кропивницкий, Чернигов), очень хороший знак. На вопрос, зачем строить новый аэропорт, когда Борисполь стоит с замороженными двумя терминалами, отвечу так: будущее есть лишь у стран, где элита действует с горизонтом планирования минимум в 10 лет. А в авиации, как и в любой сложной инфраструктуре, еще дальше - 15 и даже 25 лет. Уже сегодня надо смотреть в будущее, представлять, чего хотим добиться, и действовать для достижения этих целей. Так что сейчас самое время реконструировать аэропорт Белая Церковь. Более того, Украина уже опаздывает с этим проектом минимум на 3-5 лет.





Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support





