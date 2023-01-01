"Цей сон, цей сон". Почему молодежь в восторге от Степана Гиги и Иво Бобула

"Цей сон, цей сон мені щоночі сниться!", – подпевает полный зал Жовтневого дворца 63-летнему Степану Гиге. Большинству тех, кто подпевает, – от 20 до 35 лет. Некоторые из них еще несколько месяцев назад не догадывались о существовании исполнителя.

Концертный график Гиги достаточно плотный – только в январе он планирует пять концертов в разных городах Украины, на некоторые из них уже раскуплены билеты.

Гига не единственный из звезд старой формации, кто сейчас переживает новую волну популярности. В этом списке также есть Павел Зибров, Иво Бобул, Лилия Сандулесу, Алла Кудлай и многие другие.

LIGA.net поговорила с музыкальными экспертами и узнала, почему звезды 80-х-90-х вдруг стали популярны сейчас и от чего зависит их успех.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. ВСЕ ДЕЛО В ТІК-ТОК

Вторая волна популярности догоняла Степана Гигу постепенно. Все началось со смешных картинок в интернете – уже в 2018 году в соцсетях начали появляться мемы с фото певца и подписью "ГИГА Байт". В 2021 году его пригласили выступить на Respublica – музыкальный фестиваль, который ежегодно до полномасштабной войны проходил в Каменце-Подольском и каждый раз приглашал большую звезду прошлого. Но тогда это был скорее локальный всплеск среди ценителей старой украинской эстрады.

Настоящая волна популярности настигла певца в TikTok уже после полномасштабного вторжения. Сначала появились ролики с изображениями горящей Москвы и смерти Путина, на которые пользователи накладывали песню Гиги "Цей сон", а в ноябре случился апогей популярности певца в TikTok, когда кто-то из пользователей создал мешап (так называют музыкальное произведение, созданное из двух или более известных композиций, наложенных друг на друга. – LIGA.net) из песен Гиги "Цей сон" и старого хита Lady Gaga "Just Dance". Меньше, чем за сутки этот ролик стал вирусным, а о Степане Гиге узнали даже те украинцы, которые никогда не слышали об исполнителе раньше.

Криэйтор портала "Музвар" Леша Донцов ходил на концерты Гиги еще до полномасштабного вторжения и новой волны его популярности – и говорит, что и тогда певец собирал полные залы, но TikTok помог ему масштабировать свой успех.

"Случай с Гигой – это не история хайпа в TikTok, – говорит Донцов. – Если сравнивать Гигу с тем же Иво Бобулом, то первый всегда был достаточно активным со своей аудиторией, всегда выступал с концертами. Но благодаря TikTok многие приобретают дополнительную огласку и популярность. Сейчас в TikTok рядом с Гигой появляются старые песни и других исполнителей – например, "Красива жінка незаміжня" Аллы Кудлай".

По мнению главного редактора медиа о новой украинской культуре LiRoom Алексея Бондаренко, феномен Гиги можно выделить отдельно – он стал виральным сам по себе, не делая для этого никаких усилий. "Мне кажется, он сам не ожидал такой популярности и ничего для нее не делал, – говорит Бондаренко. – И сейчас в шоке от того, что вдруг начал выступать в Жовтневом вместо маленьких залов. Это феномен TikTok, молодая аудитория которого только сейчас открыла для себя "Цей сон" и "Золото Карпат". Это стало трендом в TikTok, и этот тренд вырос до невероятных масштабов".

Совсем другая история – с популярностью Павла Зиброва, который всегда оставался в медийном поле. "Зибров изо всех сил пытался стать популярным и подогревать интерес к себе, – рассказывает Алексей Бондаренко. – Он участвовал в шоу "Лига смеха", снимал самоиронические клипы (например, "Вуса-бренд" в 2019 году. – LIGA.net) и выпускал песни (например, фит с Анной Тринчер "Мертві бджоли" в 2021 году. – LIGA.net), создавал инфоповоды". Все это Зибров продолжает делать и сейчас, используя современные площадки в соцсетях.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В середине августа в рабочем чате портала "Музвар" кто-то написал: "Скоро третье сентября. Обычно в этот день люди постятся мемы с Шуфутинским и его песней "Третье сентября". Надо что-то с этим делать". Через несколько минут у редакции возникла идея: запустить в TikTok челлендж с песней Иво Бобула "А вже осінь прийшла у мій сад".

Так и поступили. В TikTok музыкального портала вышел ролик с фрагментом песни Бобула и призывом: "Все украинцы! Давайте забывать о "третьем сентября", у нас есть своя легенда!" Это сработало – тренд подхватили другие пользователи TikTok. "Это так завирусилось, что позже к нам через своего менеджера обратился сам Иво Бобул и поблагодарил за то, что мы поддержали его творчество", – говорит Леша Донцов.

22 декабря "Музвар" провел благотворительный концерт, где среди прочих звезд также выступал Иво Бобул. На афише концерта певец изображён в центре – как хедлайнер.

"По моим ощущениям, где-то 30% посетителей концерта пришли послушать именно Бобула, – рассказывает Донцов. – Но и другие гости ушли в отрыв на его выступлении. Не знаю, в чем секрет – он просто был собой. Не пытался кого-то из себя строить, просто вышел в своем классическом образе, общался с публикой, спел три свои хита – и люди были в восторге, его не хотели отпускать".

Алексей Бондаренко уверен: одна из причин популярности старых песен сейчас – поиск замены российской эстраде. "Если раньше кто-то слушал на домашних вечеринках условного Меладзе или еще кого-то из 90-х и нулевых, то теперь слушать русскую музыку по понятным причинам стало невозможно, – говорит Бондаренко. – Люди ищут, что происходило на украинской эстраде примерно в то же время, – и находят Гигу, Бобула и других исполнителей".

Тренд на старую украинскую эстраду существовал и до полномасштабного вторжения, но был нишевым. В 2021 году вышел документальный фильм "Усатый фанк" о феномене украинской музыки конца 60-х-середины 70-х. Тогда в Украине появились и стали популярны многие поп-группы, которые были аналогами западного поп-рока – "Смерічка", "Світязь", "Водограй" и другие. Фильм активно обсуждался в музыкальном сообществе.

Бондаренко рассказывает: узкие круги ценителей и до вторжения исследовали украинскую музыку и слушали "Стожари", Назария Яремчука, Владимира Ивасюка, но сейчас благодаря соцсетям, и в частности TikTok, это стало массовым. "Я думаю, эти поиски интересной украинской музыки прошлого будут продолжаться, пока не иссякнет весь ресурс эстрады 80-90-х, и мы не вернемся к точке "ноль", а именно к Софии Ротару. Тогда круг замкнется, и этот процесс остановится", – говорит Бондаренко.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ, НОСТАЛЬГИЯ И СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ

У каждого из этих исполнителей – Гиги, Бобула, Зиброва и других ретро-звезд – есть несколько хитов, которые знают абсолютно все. "Возможно, 20-30 лет назад эта музыка, которую мы слышали по радио и телевидению, казалась слишком попсовой и ресторанной. Но сейчас, когда ты ее находишь и слушаешь снова, она звучит ностальгически, как что-то из молодости или детства", – Алексей Бондаренко объясняет еще одну причину популярности исполнителей старой формации сейчас.

То же самое говорит Леша Донцов: "Вы можете не быть фанатом певицы Cher, но если вдруг услышите на вечеринке ее песню "Believe", почти невольно начнете танцевать – это ведь то, что вы помните с детства".

Донцов продолжает: уникальность этих артистов в том, что их песни были написаны не ради хайпа, в них есть смысл и мелодия, душевность – и именно этого сейчас ищут слушатели.

"Может быть, молодое поколение не будет слушать эти песни так часто, как слушает Дорофееву или Пивоварова, потому что это более современная и, так сказать, качевая музыка, – объясняет Донцов. – Но "Червону руту" все знают на память, как и песни того же Ивасюка. Почему бы нам не гордиться своими звездами и не продвигать тех, кто строил украинский шоу-бизнес в 90-е или даже во времена СССР?".

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Многие украинские звезды прошлого пытались вернуться на большую сцену и получить второе дыхание. Но вышло далеко не у всех. Например, Юрко Юрченко, известный по хиту 90-х "Я йду", после творческой паузы создал в нулевых группу "Юркеш" в совсем другом стиле и с другим звучанием. Затем снова была пауза, а в 2017 году певец принял участие в шоу "X-Фактор", даже занял там второе место, но толчка для новой громкой карьеры это не дало.

"В случае Юрченко не получилось громкого возвращения по двум причинам – во-первых, нет хитов, а во-вторых, это уже не тот Юрко Юрченко, которого помнят с 90-х, – рассуждает Донцов. – Он переродился, а не вернулся. Со звездами, о которых мы говорим, все не так. Они остались последовательными в своих образах, стратегии и поведении. Кто-то из них исчезал из инфопространства, кто-то нет, но сейчас – они есть и они такие, какими мы их помним".

Так же не получилось вернуться у "Аква Виты", которая три года назад объявляла о воссоединении и даже дала несколько концертов. "Аква Вита" – не артист, а проект, который создала "Территория "А" (первый телевизионный хит-парад клипов на украинском языке и художественное агентство, которое было популярно во второй половине 90-х. – LIGA.net), – говорит Донцов. – Когда группа пыталась вернуться, у них не было идеи и посыла. Не было "Территории "А", которая могла бы дать им дополнительный толчок. Был только один старый хит, а на этом далеко не уедешь".

Нет однозначного ответа на вопрос, почему у кого-то получается вернуться, а у кого-то нет. Алексей Бондаренко считает, что один из основных компонентов успеха - искренность артиста со своей аудиторией.

"Несколько лет назад Потап и MOZGI пытались захватить TikTok, – рассказывает Бондаренко. – Это выглядело странно и неестественно. Они пытались запускать тренды, выпускали новые песни и сразу транслировали их в TikTok. Ездили в TikTok-хаусы. В конце концов, мы видели Потапа, который танцевал с каким-то 15-летним блогером под новую песню MOZGI и призывал всех делать так же. В искренность этого просто не верилось, и поэтому это не зашло аудитории".

Бондаренко говорит: зрители тонко чувствуют искренность и наоборот, желание искусственно продвинуть песню или тренд. Он предполагает, что если Степан Гига начнет вести TikTok о своей жизни, где будет вспоминать молодость, и его ролики будут хорошо оформлены, такой проект вполне может стать популярным. А если это будет промостраница, где Гига постарается продвигать свои новые песни, то это будет восприниматься просто как рекламный инструмент.

"Ну и, конечно, есть фактор случайности, – говорит Бондаренко. – Можно долго копаться, почему именно Гига, Бобул и Зибров сейчас стали популярны, но вряд ли этот феномен можно разложить по полочкам до конца. Просто именно такая музыка стала нужна в этот момент. Именно она срезонировала с большим количеством людей, и каждый находит в ней что-то для себя – душевность, ностальгию или что-то еще".

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