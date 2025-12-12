Не нужно долго думать, кто из собственного кармана платит за провал таких схем

Почему Euroclear против репарационного кредита (технократический анализ без эмоциональной окраски).

Есть замороженный актив – российские суверенные активы. Под них предлагается выдать заем с расчетом, что долг затем будет погашен за счет будущих доходов.

Если что-то пойдет не так, российские деньги станут залогом. Возникает конструкция, где реальный актив становится основой для нового долга, который начинает жить отдельно от самого актива.

В стандартной ситуации залог снижает риск. Но в ситуации с российскими активами, наоборот, увеличивает эти риски – никто не знает, что будет с активом через год-два-три, как пойдут мирные переговоры, послевоенные суды, споры о санкциях/репарациях и т.д., и т.п.

Россия после прекращения войны может попытаться вернуть эти средства через международные суды. И нельзя сказать, что вероятность возврата равна нулю (скажем так, далеко не нулю).

США тоже рассчитывают на эти деньги для проектов восстановления Украины, как мы видим из "плана Трампа".

В результате будущее самого актива крайне неопределенно.

Если схема репарационного кредита будет утверждена, а затем актив, ставший залогом, окажется недоступным, то с обязательствами на руках останется бельгийский Euroclear.

Это очень крупный депозитарий, через который проходят государственные ценные бумаги и активы европейских стран. В случае невыполнения обязательств под удар будет поставлена вся финансовая инфраструктура ЕС (поэтому и ЕЦБ против репарационного кредита под замороженные российские суверенные активы).

Не нужно долго думать, кто из собственного кармана платит за провал таких схем — ответ нам известен. Too big to fail и дальнейшие меры жесткой экономии для сотен миллионов европейцев.

