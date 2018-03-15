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Bloomberg: Отравление Скрипаля - вызов всему НАТО

15.03.2018 15:53
Bloomberg: Отравление Скрипаля - вызов всему НАТО
Фото: news.sky.com
Атака в Солсбери требует скоординированного ответа всех стан Северо-Атлантического Альянса
Применение химического оружия на территории Великобритании - это прямой вызов не одной стране, а всем членам НАТО, пишут авторы опубликованной на Bloomberg редакционной колонки "Poison Attack on Former Spy Isn't Just a U.K. Problem".

Авторы напоминают, что покушение на жизнь бывшего офицера российской военной разведки  Сергея Скрипаля и его дочери, насколько известно, является первым случаем применения нервно-паралитического вещества на территории страны-члена НАТО, и эта акция требует жесткого ответа со стороны всех стран Альянса.

Хотя премьер-министр Тереза Мэй высказалась крайне жестко, заявив в Палате Общин, что нет оснований сомневаться в причастности России к этой атаке, у отдельно взятой Великобритании не так уж велик выбор доступных реакций на брошенный ей вызов. Именно поэтому, делая собственные шаги, Британия призывает к тому же своих союзников по Атлантическому блоку. Редакция Bloomberg указывает, что высылка 23 дипломатов носит характер более символический и никак не сможет повлиять на Владимира Путина. Ужесточение санкций против его окружения выглядит более серьезно, но по-настоящему отрезвляющей для российского руководства может быть только коллективная согласованная реакция членов НАТО.

Среди возможных ответных шагов названы запрет российских пропагандистских медиа-ресурсов вроде Russia Today и дальшейшее ограничения доступа для россиян к мировым кредитным ресурсам. Новые санкции могут быть введены также для того, чтобы заставить Россию соблюдать Конвенцию о хмимическом оружии 1997 года, которая запрещает государствам создавать, хранить, перевозить и применять химическое оружие. И если Россия создала не учтенный Конвенцией вид химического оружия, это тоже не должно остаться без последствий. 

"Реакция России пока что сводится к отрицанию, насмешкам и нападкам. Путин намеренно действует в направлении эскалации напряженности. Ответ Запада в целом и Европы в частности должен быть осмысленным, взвешенным и, прежде всего, эффективным, - а это требует скоординированных действий", - подчеркивают авторы редакционного материала.

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