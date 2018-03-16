Когда нельзя, но очень хочется. Как законы заменяют исключениями

Министр знает, что закон нарушать нельзя, но все-таки нарушает, поскольку считает это целесообразным

Похоже, Игорь Жданов, министр молодёжной политики и спорта Украины, нашёл в хранилищах своего ведомства машину времени. Иначе трудно объяснить новые проявления "кучмизма" двадцатилетней давности - времени, когда указы президента за полтора года 41 раз нарушали свежепринятую Конституцию.

Правовой нигилизм - давняя проблема системы. Постепенно даже создаётся впечатление, что система специально творит законы, чтобы был случай вспомнить старую римскую поговорку nulla regula est sine excepcione ("нет правила без исключения" - Ред). Когда очень нужно, исключения сразу находятся.

Хронология событий.

Утро 13 марта: министр не рекомендует биатлонной сборной ехать на завершающий этап Кубка мира в Тюмень. Это пока цветочки. Не рекомендует - и ладно.



Полдень 13 марта: министр убедил главу Федерации биатлона Украины убедить спортсменов сборной не ехать в Тюмень. Аргументируя это, по устоявшейся традиции, "защитой интересов революции". Тоже ничего такого - убедил и убедил.



Затем министр, вероятно, счел нужным спросить у юристов своего ведомства, можно ли в этом вопросе еще поднажать. А юристы ему ответили, что в законе "Про громадські об'єднання" есть статья 22, а в ней часть 2: "Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом".

То есть, поднажать нельзя. И министр Жданов это признает - закон же. "Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных организаций", - пишет он через пару часов у себя в фейсбуке. Однако сразу оговаривается: "Но все правила имеют исключения".



Но раз так, то почему бы министерским приказом не сделать исключение выше правил? Даже несмотря на то, что у министерства нет каких бы то ни было полномочий на такой приказ.



Если Федерация биатлона Украины сама принимает решение не участвовать в соревнованиях в России, это осознанный патриотический выбор в рамках гарантированных законом прав общественной организации. Но если выходит министерский приказ, который предусмотренные законом гарантии игнорирует и то же самое решение директивно навязывает общественной организации - это дикость, за которую в стране, где установлено реальное верховенство закона (а не исключения из него), министр обязан был бы отвечать.



Юрий Гордиенко

юрист, старый болельщик биатлона

