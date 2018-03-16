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Когда нельзя, но очень хочется. Как законы заменяют исключениями

16.03.2018 17:23
Когда нельзя, но очень хочется. Как законы заменяют исключениями
Юрий Гордиенко (Фото: Pabla Begemot)
Министр знает, что закон нарушать нельзя, но все-таки нарушает, поскольку считает это целесообразным

Похоже, Игорь Жданов, министр молодёжной политики и спорта Украины, нашёл в хранилищах своего ведомства машину времени. Иначе трудно объяснить новые проявления "кучмизма" двадцатилетней давности - времени, когда указы президента за полтора года 41 раз нарушали свежепринятую Конституцию.

Правовой нигилизм - давняя проблема системы. Постепенно даже создаётся впечатление, что система специально творит законы, чтобы был случай вспомнить старую римскую поговорку nulla regula est sine excepcione ("нет правила без исключения" - Ред). Когда очень нужно, исключения сразу находятся.

Хронология событий.

Утро 13 марта: министр не рекомендует биатлонной сборной ехать на завершающий этап Кубка мира в Тюмень. Это пока цветочки. Не рекомендует - и ладно.

Полдень 13 марта: министр убедил главу Федерации биатлона Украины убедить спортсменов сборной не ехать в Тюмень. Аргументируя это, по устоявшейся традиции, "защитой интересов революции". Тоже ничего такого - убедил и убедил.

Затем министр, вероятно, счел нужным спросить у юристов своего ведомства, можно ли в этом вопросе еще поднажать. А юристы ему ответили, что в законе "Про громадські об'єднання"  есть статья 22, а в ней часть 2: "Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом".

То есть, поднажать нельзя. И министр Жданов это признает - закон же. "Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных организаций", - пишет он через пару часов у себя в фейсбуке. Однако сразу оговаривается: "Но все правила имеют исключения".

Но раз так, то почему бы министерским приказом не сделать исключение выше правил? Даже несмотря на то, что у министерства нет каких бы то ни было полномочий на такой приказ.

Если Федерация биатлона Украины сама принимает решение не участвовать в соревнованиях в России, это осознанный патриотический выбор в рамках гарантированных законом прав общественной организации. Но если выходит министерский приказ, который предусмотренные законом гарантии игнорирует и то же самое решение директивно навязывает общественной организации - это дикость, за которую в стране, где установлено реальное верховенство закона (а не исключения из него), министр обязан был бы отвечать.

Сайт Федерации биатлона Украины не работает уже третий денью. На страничке, заменяющей главную, написано, почему. Администраторы сайта не хотят мириться с "исключениями из правил".

Юрий Гордиенко
юрист, старый болельщик биатлона

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