Издание Bloomberg опубликовало стенограммы разговоры спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым.

В разговоре Уиткофф учит Ушакова, как Путину лучше говорить с Трампом, и предлагает совместно разработать план завершения войны в Украине. Москва передает пожелания, которые США выдают за свой план. Уиткофф даже не слишком заботится о переводе текста московских пожеланий на английский язык. Теперь конгрессмены-республиканцы требуют отстранить его от переговоров. Устраивает ли это Трампа?

LIGA.net перечитала Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, Die Welt и пересказывает три первых вывода из этого скандала.