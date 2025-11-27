Пока в переговорном процессе ясно, что ничего не ясно, позитив пришел с экономического направления.

Украина и МВФ согласовали новую программу. Пока что "на уровне персонала". Но это уже важный шаг вперед. Общая сумма – $8,1 млрд. И это как будто незначительная сумма на фоне всех потребностей украинского бюджета во время войны.

Но сотрудничество с МВФ – это якорь. Это основа, на которую сверху нанизывается помощь других стран.

Плохая новость в том, что финальное решение МВФ, освящение программы на уровне правления, сможет стать реальностью, только когда ЕС согласует репарационный кредит. Или придумает "план Б" ему на замену. Потому что МВФ не может финансировать страны, финансовое состояние которых неопределенно. А с репарационным кредитом пока все в тумане.

Конечно, здесь напортачил один нью-йоркский риэлтор с гугл-переводчиком, что подвесило судьбу замороженных активов и добавило неуверенности. С другой стороны, глава Еврокомиссии обещает решение, и кто мы такие, чтобы ей не верить.

Но есть и вторая новость. А именно – что станет стержнем программы МВФ. Программы, которая всегда была указателем реформ и изменений. Которые медленно, с саботажем, но двигались.

И вот наконец руки Фонда добрались до темы детенизации.

Но можно сказать и по-другому.

Фонд докопался до глубин украинского экономического лицемерия, которое очень дорого стоит украинскому бюджету и украинской экономике.

А именно – МВФ наконец решил убрать возможность злоупотреблений упрощенной налоговой системой.

Можете готовиться к воплям "МВФ, Сорос и мировые капиталисты убивают украинский малый бизнес". Но знайте, когда услышите такое: это означает, что где-то кто-то активно платит за сопротивление позитивным изменениям, чтобы сохранить свои сверхприбыли. И надо бить на звук. Что-то подсказывает, что снова мы здесь увидим тех же 20-баксовых политологов.

Потому что малый бизнес никто трогать не будет. Речь идет о том, что нельзя позволять бизнесу крупному мимикрировать под маленьких. Дробить крупные компании на тысячи ФОП и не уплачивать налоги. Кстати, потом такой бизнес очень часто жалуется, что как-то трудно работать в Европе... Ну ясень пень, трудно...

Почему лицемерие? Потому что упрощенная система создавалась для поддержки малых предпринимателей. И она существует по всей Европе. А вот возможность использовать маску ФОП для бизнеса крупного – это чисто украинская история.

Читайте также Рада утвердила базовую версию закона о повышении налогов. Как реагирует бизнес

В результате очень богатые не уплачивают налоги, прикрываясь мелкими предпринимателями. И разрушают конкурентное поле в Украине. Потому что бизнес, который хочет работать честно, просто не может себе этого позволить.

И поэтому эта новость является позитивной. Что МВФ туда докопался. Потому что это и о справедливости тоже. А не только о финансовой грамотности, экономической эффективности (привет, честная конкуренция) и наполнении бюджета.

Также наконец свет здравого смысла доберется до китайских посылок. Которых в этом году импортируют где-то на $8 млрд. Плюс-минус. То есть украинский военный бюджет недополучит где-то $2-3 млрд налогов. И это вместе с поддержкой китайского производителя.

Наконец-то, возможно, в прошлом окажется ситуация, подобная той, когда у вас в городе три супермаркета, но два продают с налогами, а один – без. И этот один принадлежит китайцам, активно поддерживающим россиян и требующим "устранить первопричины конфликта". Ну и Тайвань в придачу.

Там будет, вероятно, и еще много неприятных сюрпризов для тех, кто привык работать в тени. Но правда в том, что украинская экономика и украинский бюджет теперь никогда не смогут себе такую тень позволить. Потому что и социальная нагрузка после войны будет безумная. И демография способствовать не будет. Поэтому выбора нет.

И эту очевидную истину вновь должен озвучивать МВФ. Ну а кто еще в Украине всегда был проводником здравого смысла?

Оригинал

