Невидимые лоббисты Тимошенко и несозданный антикоррупционный суд

Как связаны отказ Тимошенко отвечать на вопрос о средствах, которыми оплачиваются лоббисты ее интересов в США, и антикоррупционный суд? Напрямую

Юлия Тимошенко сказала, что не знает, кто оплатил лоббистов, которые действуют в США в ее интересах. Ей, мол, самой любопытно.

А что, так можно было? Очень похоже на Россию, которая говорит, что не в курсе, что отравил врагов Путина, и что ей очень самой любопытно, кто же это сделал.

Такие ответы бесят умных людей. Так отвечают люди, считающие своих собеседников идиотами. Тимошенко фактически в лицо нам говорит: "вы идиоты". И хихикает в душе. А самое интересное, что с определенными группами людей это прокатывает. Можно быть уверенным, что поклонники Юлии Владимировны схавают такой ответ так же легко, как принимают тезис о победе в Стокгольме как заслуге партии Батькивщина. Точно также как куча исконных россиян уверены, враги Путина сами себя травят, чтобы навредить великому Владимиру Владимировичу.



И это проблема. Потому что с первыми мы живем в одной стране и у них есть право голоса, а другие - наши соседи с ядерной бомбой. Так что мы все знаем о везении.



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Тимошенко, конечно же, тут не одинока. Одни депутаты постоянно выигрывают в лотерею, другим везет с талантливыми женами, третьим неведомые спонсоры оплачивают дорогих лоббистов. Можно быть уверенным, что с тем же выражением лица Тимошенко может сказать, что не знает, кто оплачивает ее дом, не знает, откуда у нее дорогие машины, и даже платья у нее по дешевке куплены на распродаже. Если люди такое хавают, зачем стараться?



Почему Ангела Меркель не может себе такого позволить? Потому что ее назавтра скинут ее же однопартийцы, которые поняли бы, что на следующих выборах получат из-за нее ноль без палочки. И такая логика не позволяет Ангеле Меркель даже думать о коррупции, потому как она слишком дорого обходится.

А в Украине проблема: коррупционерам их участие в коррупции ничем не грозит. Они теперь еще и о нулевой декларации мечтают, чтобы не надо было прятаться. Из двух рисков, - потерять электорат или сесть в тюрьму, - на них не действует ни один. Во Франции Саркози попал за решетку за то, что брал деньги у Каддафи.



Боится ли Тимошенко попасть в тюрьму за то же самое? Она ведь тоже брала, - если верить источнику, который спалил Саркози. Нет, не боится. Боится ли Тимошенко, что эта новость лишит ее избирателей? Нет, тоже не боится.

Что легче исправить? Легче все-таки заставить боятся попасть за решетку и создать антикоррупционный суд. Избиратели Тимошенко - это бедные необразованные люди. Об этом говорит неумолимая статистика. Чем меньше у людей образования, тем больше шансов, что они проголосуют за Юлю. Чем меньше у людей доход, тем больше шансов, что они проголосуют за Тимошенко. И пока эти люди не станут богаче, они и думать не будут о таких высоких материях, как коррупция. Им надо сначала себя прокормить. А Юлия Владимировна обещает им еду. Но до тех пор, пока процветает коррупция, они будут оставаться бедными. Выходит замкнутый круг. И вырваться из него можно только в том случае, если будет создан механизм страха для коррупционеров. Которые будут боятся не только проиграть выборы, потому что не проиграют, но и попасть в тюрьму. И именно для этого нужен независимый антикоррупционный суд, обладающий общественным доверием. И именно потому что существует наш замкнутый порочный внутриукраинский круг, для этого так нужна помощь извне.



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Доверие очень важно. Ведь что будет, если сейчас кто-то отправит в тюрьму Ляшко или Тимошенко - за совершенно очевидную коррупцию? Тут же назовут это политическими репрессиями. Даже кейс Савченко так называют. Несмотря на то, что она провозила оружие, договаривалась о теракте и даже не думает это отрицать. Если за такое не сажать, то за что вообще сажать? И то же самое будет, если прижать популистов. Скажут, что это репрессии и выгодно власти. Само собой выгодно. Порошенко выгодно посадить Тимошенко. Это правда. Но не Порошенко ведь заставляет Тимошенко врать, оплачивать лоббистов и опять врать. Это преступление. И тот факт, что посадка Юли выгодна для Порошенко, не делает ее преступление меньшим.

Парадокс в том, что не саботируй президент создание антикоррупционного суда, тот вполне мог бы посадить Юлию Владимировну. При этом он бы точно не был дружественен президенту, особенно если бы все его глашатаи продолжали кричать о том, что это все американцы хотят отнять у нас суверенитет. А так - суда нет. И Юлия Владимировна может выиграть выборы. А если бы работал суд, который не дают создать уже год, не имела бы шансов. Вместе с Ляшко и Савченко проводила бы заседания в местах не столь отдаленных. Или, наконец, уехала бы лечиться на воды в Кисловодск. И там рассказывала бы Януковичу о репрессиях, о злобных американцах, ущемляющих суверенитет. И он бы с ней соглашался. А так она пока рассказывает бабушкам, что не знает, кто оплачивает ее лоббистов. И те ей верят. И будут верить. И это мы не сможем изменить.

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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