Когда я вспоминаю годы знакомства с Андреем Портновым, годы наблюдений за его так называемой политической и рейдерской деятельностью, главное, что меня тревожит, — это количество людей, которые лишь маскировались под украинских политиков, юристов или бизнесменов, а на деле были абсолютно очевидными агентами российского влияния.

Ценность Портнова в том, что он поверил, что с Украиной уже всё решено, что её можно взять голыми руками, и раскрылся раньше, чем многие другие из украинского политикума.

Однако масштабы этой инфильтрации остаются огромными и во время войны, с этой опасностью нам ещё предстоит столкнуться.

Потому что есть те, кто проявил себя сразу после победы Януковича, и те, кто считает, что их время ещё не пришло.

Или те, кому куратор просто приказал сидеть тихо и ждать своего часа.

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