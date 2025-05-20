Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве и пригороде за последний год выросли на 12–33%. Такие данные приводит OLX Недвижимость за период апрель 2024 года – апрель 2025-го.

Подорожали как престижные районы, так и спальные массивы. В то же время спрос, то есть количество отзывов на объявление, просел почти всюду. В некоторых районах Киева он сократился на 20–40%, а в отдельных городах-спутниках – до 45%.

LIGA.net рассказывает, в каких районах столицы и городах-спутниках цены выросли больше всего, а где арендаторы потеряли интерес к квартирам.

В каких районах Киева цены на аренду выросли больше всего