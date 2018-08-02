Аврал и арест: что сделали силовики в деле Савченко-Рубана

На полигоне СБУ отчитались по делу Савченко-Рубана, поиски следов Кремля и лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука продолжаются

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Сегодня на полигоне СБУ журналистам показали оружие, из которого, по версии следствия, должны были расстреливать Верховную Раду и центр Киева. Генпрокурор Юрий Луценко и первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов отчитались о завершении расследования по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что ожидало киевлян в случае реализации теракта. Что передадут в суд и над чем продолжают работать следователи - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. На контрольно-пропускном пункте на линии разграничения 8 марта 2018 года был задержан руководитель "Центра освобождения пленных" Владимир Рубан. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Рубан задержан при попытке перевезти на мирную территорию оружие и подозревается в подготовке терактов в центре Киева.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что в этих планах замешана депутат Надежда Савченко и попросил Раду дать согласие на ее арест. По словам Луценко, Савченко, вместе с Рубаном, получив оружие от российских военных на оккупированном Донбассе, планировали расстрелять здание парламента и прилегающие территории. Уже 22 марта Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Выступая в парламенте, Луценко заявил, что арест Савченко необходим, чтобы следствие могло выйти на "кукловодов" теракта и намекнул на возможную причастность к этому Виктора Медведчука. О связях Рубана с организацией Медведчука "Украинский выбор" говорил и глава СБУ Василий Грицак.

КАК РОЗВИВАЛОСЬ. Савченко заявила, что никакого теракта не планировала, просто, выяснив, что за ней следит СБУ специально хотела довести ситуацию до абсурда и озвучить такой сценарий, который реализовать невозможно. Очень даже возможно, уверен директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин. Об этом он рассказал журналистам на полигоне СБУ.

По его словам, для масштабного теракта в центре Киева с тем арсеналом оружия, который изъяли по делу Савченко-Рубана, достаточно было до 20 исполнителей. При этом погибнуть могли от семи до семи с половиной тысяч человек. В зону предполагаемого поражения, район примерно от Владимирской Горки до метро Арсенальная и от улицы Липской до набережной Днепра попали бы около 70 тысяч человек.

Обстрел, по словам эксперта мог вестись с Труханова острова или также с баржи на Днепре. В район поражения, помимо Верховной Рады, Кабмина и Администрации президента, могли попасть 217 жилых домов, восемь детских садов, четыре школы, одна гимназия, а также больницы и поликлиники. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия, с учетом экспертиз, достаточно доказательств вины Савченко и Рубана.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Луценко сообщил, что прокуроры еще не определились, сколько просить для подозреваемых. Предположил, что это будет максимальный срок за подготовку теракта. Максимальная санкция статьи 258 УК, терроризм, - 15 лет лишения свободы. Он также рассказал, что около двух недель подозреваемые будут знакомиться с материалами производства, после чего дело передадут в суд. По прогнозу Луценко, суд может войти в активную фазу уже в этом году.

Отвечая на вопрос LIGA.net, удалось ли следствию выйти на "кукловодов" и фигурирует ли в материалах производства Виктор Медведчук, Луценко сказал, что установлены только офицеры РФ под присмотром которых на оккупированных территориях Савченко и Рубану выдавали оружие. Медведчук не упоминается даже в качестве свидетеля. "Но работа в этом направлении продолжается", - сказал он. Генпрокурор добавил, что не исключает, что массовые нападения на проукраинских граждан на Юге Украины это очередной план дестабилизации в стране, к которому может быть причастен Медведчук.

Комментируя по просьбе журналистов заявление адвоката Рубана, что тот готов заключить сделку со следствием, но его предложение игнорируют, Луценко отметил, что Рубан ничего нового следствию предложить пока не может. "Рубан не предлагает нам информации, которая выводит нас на новые факты и лица", - сказал он. Генпрокурор подчеркнул, что если Рубан для этого созреет, он сам рассмотрит его заявление.

Например, расследование по роли в этой истории главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко еще продолжается. А российский след пока обрывается на российских офицерах, которые контролировали выдачу оружия Рубану. По словам Луценко, их задним числом перевели в другие подразделения. "Москва, как всегда, пытается заметать следы. Но военная прокуратура все фиксирует и время расплаты придет", - сказал он.