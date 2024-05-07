Почему я против "городов-героев"
Все-таки мне категорически не нравится старая советская традиция с "городами-героями", которая была заново введена в начале полномасштабки.
Проблема, как обычно, со смыслами. Города не защищают себя сами и стать героями не могут. Это люди защищают города, а не города защищают людей.
Поэтому повторю не свое, но очень правильное мнение. В этой войне должно быть два статуса для городов: города героев и города-крепости. Города героев – это те, где ГРАЖДАНСКОЕ население сопротивлялось оккупантам, как в Энергодаре, Мелитополе, Херсоне, других городах.
И города-крепости – это те города, которые оборонялись ВОЕННЫМИ и где шли тяжелые бои как в городе, так и под его стенами: Мариуполь, Харьков, сейчас Авдеевка и Часик.
Да, города тоже погибали на этой войне. Города были ранеными, изуродованными, из них утекала жизнь. Но города встают из пепла, а люди уходят навсегда, рискуя одной жизнью и отдавая ее за других.
Именно поэтому "город героев", а не "город-герой". Потому что люди уходят навсегда.