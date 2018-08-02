Как Вадим Рабинович собирается спасать Украину: фактчек

Хорошо ли один из лидеров социологических опросов и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович разбирается в экономике? VoxCheck проверил: плохо

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25 июля лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович представил свою политическую программу на телеканале NewsOne, который принадлежит его однопартийцу Евгению Мураеву. Это вторая представленная предвыборная программа после "Нового курса" Юлии Тимошенко (VoxCheck её выступления читайте по ссылке). Как и Тимошенко, Рабинович много критиковал власть, но и предложил конкретные действия.

Основные предложения Рабиновича сводились к тому, что необходимо:

принять закон о банковской тайне, чтобы Украина стала "тихой гаванью" для капитала (на самом деле закон о банковской тайне в Украине уже существует);

предоставить украинское гражданство иностранцам в обмен на инвестиции в нашу экономику от 250 тысяч долларов;

отменить налогообложение и налоговые проверки малого и среднего бизнеса на 2 года (мораторий на проверки пока действует);

принять налоговые льготы для производителей сельскохозяйственной техники;

отказаться от кредитов МВФ за счет поступления средств от иностранных инвесторов;

снизить учетную ставку НБУ для стимулирования кредитования в Украине;

запретить работу через офшоры, ввести выборность судей, вернуть в государственную собственность предприятия стратегически важных отраслей и прочее.

Не все из этих пунктов программы попали на проверку VoxCheck. Проект проверяет только фактологические утверждения или такие суждения, которые основаны на фактах. Поэтому, например, предложение Рабиновича ввести гражданство для иностранных инвесторов или отказаться от кредитов МВФ VoxCheck не проверял.

Ниже - 22 утверждения Вадима Рабиновича и 2 от Нестора Шуфрича о состоянии украинской экономики, зоне свободной торговли с ЕС, экспорте в Россию, банковском рынке и т.д. Правдивых утверждений - три на двоих.

О кредитовании

МАНИПУЛЯЦИЯ Самое важное. Нам нужна новая кредитная политика. Дорогие друзья, я не хочу вас засыпать цифрами и сложными понятиями, но сегодня учетная ставка у нашего (центрального – ред.) банка 17%, а нам нужно 1,5%. Любой бизнесмен знает, что взять деньги и отдать их 17% плюс расходы заранее невозможно. Это НБУ кредитует только миллиардеров, которые в состоянии с ним договориться. Бизнес он вообще не кредитует. А зачем нам такой НБУ? Вадим Рабинович, 25/07/2018 (15:47 – 16:15)

Рабинович манипулирует в этом утверждении. Он почти правильно называет процент, но неправильно описывает функции НБУ и учётной ставки.

Простыми словами: учётная ставка - это процент, под который коммерческие банки могут взять кредит у центрального банка или наоборот, временно предоставить центробанку средства (на самом деле, для этих операций существуют отдельные ставки, которые привязаны к учетной). Коммерческие банки пользуются средствами НБУ только в отдельных случаях для поддержания ликвидности. Национальный банк не кредитует компании или физических лиц. Кредиты им предоставляют коммерческие банки, которые собирают депозиты от населения и других компаний. Ставки коммерческих банков зависят от учётной ставки и других факторов, таких как риски заемщиков (в том числе защита прав кредиторов и качество заемщиков), цена привлеченных средств, операционные расходы и конкуренция на рынке банковских услуг. Причем главная цель Нацбанка Украины - не кредитовать экономику, а сдерживать инфляцию (см. Стратегия НБУ).

13 июля Нацбанк в очередной раз поднял учётную ставку - с 17% до 17,5%. Повышение направлено на торможение высокой инфляции, которая вредна для экономики - поскольку при высокой инфляции бизнесу сложно планировать свою деятельность. Если бы правительство проводило более взвешенную фискальную политику, в соответствии с экономическим ростом, более умеренно наращивало расходы бюджета, может быть, учётная ставка сегодня была бы ниже. Реальная же, с учётом инфляции, учётная ставка в Украине сегодня составляет 8-9%.

То, что Украине нужна новая кредитная политика - это субъективная оценка Рабиновича, поэтому VoxCheck не комментирует его позицию. Однако, если мы снизим учётную ставку до 1,5% не имея экономических оснований для этого, то стабильно низкая инфляция для нас будет недостижимой мечтой.

О размере вкладов в банковской системе

МАНИПУЛЯЦИЯ …сегодня, ну вы сами понимаете, когда у нас было $54 млрд сбережений украинцев в банках. Осталось $19 млрд. Ни одна система не выдержит этого. <…> Почему забрали люди [деньги – ред.] из банков? Вадим Рабинович, 25/07/2018 (12:05 – 12:15)

Если все депозиты считать в долларах, то Рабинович будет прав. Но это манипуляция - ведь уменьшение депозитов на определенную сумму в долларах не означает, что все эти деньги люди забрали из банков. Как раньше, так и сегодня около половины вкладов населения хранятся в гривне. Если посмотреть на банковскую отчётность внимательнее, окажется, что уменьшение суммы депозитов в долларах - это результат девальвации и оттока прежде всего валютных депозитов.



Объем гривневых депозитов населения на 31 декабря 2013 года составлял 252,3 млрд грн, а на 30 июня 2018 – 263 млрд грн (вкладка 3.2.1.2, домохозяйства без физических лиц-предпринимателей); в долларах - это уменьшение с $31,5 млрд (курс на дату) до $10,04 млрд. Сумма депозитов в иностранной валюте по курсу на 31 декабря 2013 года составляла $23 млрд (183,6 млрд грн), а на 31 иювня 2018 – $8,4 млрд (221 млрд грн).

То есть объем валютных вложений упал почти в три раза, тогда как объем гривневых депозитов повысился на 4%. Конечно, в реальном выражении (с учетом инфляции) объем гривневых депозитов сегодня всё еще ниже, чем в 2014-м году, но это естественно, учитывая глубину экономического кризиса и масштабы "чистки" банковской системы в последние годы.

Про аграрный сектор Украины

МАНИПУЛЯЦИЯ Мы с вами аграрная страна, об этом тоже не надо забывать. У нас почти 12% (ВВП – ред), это наше, это то что мы отправляем сегодня за рубеж нашего ВВП. Вадим Рабинович, 25/07/2018 (16:29 – 16:37)

В 2017 году сельское хозяйство составляло 12,1% относительно всей созданной валовой добавленной стоимости (ВДС), или 10,2% от ВВП; то есть эту цифру Вадим Рабинович привел правильно. Можно ли назвать Украину аграрной страной? Скорее, нет. По классификации Всемирного банка Украина принадлежит к урбанизированным странам - агросектор генерирует меньше 29% ВВП (см. 3 стр соответствующего отчета).

Например, в США около 1% ВВП приходится на агросектор, тогда как в некоторых странах Африки доля агросектора превышает 30% ВВП (например, в Сьерра-Леоне она составляет даже 60%). В Европе самый высокий удельный вес сельского хозяйства в Албании (19%).

На агропродукцию (включая также готовые пищевые продукты, жиры, зерновые и др., которые являются продукцией перерабатывающей промышленности) приходится 41% украинского экспорта, поэтому нельзя говорить, что это весь наш экспорт (хотя последнюю часть утверждения Рабиновича трудно понять). Также агросектор активно работает на внутренний рынок, в отличие от другого важного экспортного сектора - металлургии.

Про землю в Украине

НЕПРАВДА Сегодня у нас 60,4 млн грунтов (земли – ред). Из них засевается 42,4 млн га. Запомнили? 42. 12 из них находятся в государственной собственности и никто не знает, ни где они, ни что они, ни кто там сеет. Посчитать вам доходы (государства от аренды с/х земли – ред)? Давайте я посчитаю. Итак, в среднем, я вот сегодня беру цифру, в среднем земля передается один гектар в аренду от $400 – 1000. в год. Я беру сумму $500, почти к низшему потолку. И получаю $6 млрд. Вадим Рабинович, 25/07/2018 (24:59 – 25:36)

Вадим Рабинович правильно указывает данные по количеству земель, но говорит неправду относительно стоимости аренды государственной земли.



По данным Геокадастра, площадь Украины составляет 60,4 млн га. Из них 42,7 млн га - это земли сельскохозяйственного назначения. 10,4 млн га (а не 12 млн га) сельхозземель находятся в государственной или коммунальной форме собственности.

По данным Госгеокадастра, из этих 10,4 млн га 3,2 млн га находится в постоянном пользовании (самый большой пользователь государственных земель – 450 тис. га – Академия аграрных наук). Еще 2,5 млн га относится к землям запаса. Остальные 4,7 млн га сдаются в аренду. Начиная с марта 2016 года государственные и коммунальные земли сдаются в аренду исключительно посредством земельных аукционов.

По тем же данным Геокадастра, в 2017 году 1 га земли государственной собственности предоставлялся в аренду в среднем по цене 2793,2 грн/ га ($ 105 за 1 га). Для сравнения, по договорам аренды государственной земли, которые были заключены до 2016 года (некоторые из них заключены на 49 лет), арендная плата составляет в среднем лишь 1053 грн/га ($ 39 за 1 га). Для частных земель арендная ставка в 2017 году составляла в среднем 1369 грн за гектар ($ 50,7 за 1 га). Таким образом, цен аренды $ 400- $ 1000 за га в год в Украине пока не существует, в первую очередь из-за отсутствия рынка земли. Даже если такие цены были, то сдать в аренду все государственные земли по таким условиям можно было бы только после окончания действующих договоров аренды.

То есть цифра $6 млрд - это ничем не обоснованная фантазия.

Об условиях получения транша из Европы

НЕПРАВДА Вы помните, что за 1 млрд мы вырубаем лес, пенсионеров убиваем, чтобы взять кредит в 1 млрд (евро – ред) Вадим Рабинович, 25/07/18 (31:26-31:32)

Евросоюз, с которым ведутся переговоры о предоставлении макрофинансовой помощи (а не кредита!) на сумму до 1 млрд евро, не требует от Украины чего-то, что напрямую касается пенсионеров, или чтобы мы вырубали лес.

Основное условие предоставления такой помощи от ЕС - это прогресс в развитии демократических механизмов, в частности противодействие коррупции и создание антикоррупционного суда. Снятие моратория на экспорт леса-кругляка обсуждалось, но затихло и не упоминается в решениях Европейского Совета или Европейского Парламента. (При том, что такое требование является абсолютно логичным и легальным в рамках подписанного Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС). В то же время, окончательных договоренностей по предоставлению помощи нет, потому что меморандум о взаимопонимании пока не подписан.

К слову, наличие моратория не сократило вырубку леса в Украине - читайте подробнее в статье VoxUkraine «Год второй. Куда привёл Украину мораторий на экспорт леса-кругляка?»

О зарплатах в Беларуси

НЕПРАВДА Белоруссия в два раза обошла нас сегодня по зарплатам. Вадим Рабинович, 25/07/2018 (8:12 – 8:14)

Рабинович говорит неправду: ни номинально, ни в реальном измерении зарплата в Украине не меньше белорусской вдвое.

Вот наши расчеты.

С декабря 2017 года и по сей день в Беларуси действует ставка минимальной зарплаты 305 рублей или $152 (по курсу на июнь 2018 года). В Украине «минималка» на уровне 3723 грн или $142 (курс за июнь). Украинская минимальная зарплата меньше белорусской на 7%.

Средняя зарплата в Беларуси в мае 2018 (последние имеющиеся данные) составляла 943,9 рубля или $472 (курс за июнь), в Украине на тот же период - 8725 грн или $ 333 (курс за июнь). Украинская средняя зарплата меньше белорусской на 29,4%.

Отметим, что такие номинальные показатели не показывают покупательную способность заработной платы. Для ее измерения нужно корректировать номинальные показатели на паритет покупательной способности (ППС), который нивелирует инфляцию и курсовую разницу.

Поэтому посчитаем разницу в минимальной и средней зарплатах по ППС.

Согласно расчетам МВФ, курс доллара по ППС за 2018 год для белорусского рубля составляет $0,611, для гривни - $8,56. Таким образом минимальная зарплата в Беларуси составляет $ 499 (305 руб/$0.611), а в Украине - $435 по ППС (3723 грн/$8.56). Украинская минимальная зарплата по ППС меньше белорусской на 12,8% .

Средняя зарплата по паритету покупательной способности за май 2018 в Беларуси - $ 1573 (943.9 руб/$0.611), а в Украине - $ 1019 по ППС (8725 грн/$8.56). Украинская средняя зарплата по ППС меньше белорусской на 35,2%.

Стало быть, ни по одному из показателей Беларусь не обошла Украину по зарплатам вдвое.

Вердикт по этому утверждению ложь, а не преувеличение, так как для второго вердикта максимальное превышение показателя должно быть не более 20%.

Об экспорте в Россию и СНГ

НЕПРАВДА Войны за рынки сбыта, а мы взяли без войны и отдали рынок сбыта. Мы раздали такой рынок сбыта, который восстанавливать надо десятилетиями. <…> Вот смотрите цифры. За 4 года прямые экспортные потери с Россией у нас получились $38 млрд, $38 млрд. В 3,8 раза спал экспорт по всему СНГ (из Украины – ред), и мы на этом потеряли еще громадные деньги Вадим Рабинович, 25/07/18 (31:13-31:22) (31:33-31:48)

Даже если отбросить то, что Вадим Рабинович предоставляет непонятные данные, он «забывает» указать важную информацию.

Во-первых, утверждение «без войны» выглядит странным, потому что война с Россией продолжается уже 4 года.

Во-вторых, экспорт в страны СНГ мог сократиться также из-за транзитной блокады Украины Россией.

Касательно цифр, то, по данным НБУ, экспорт Украины в страны СНГ (без учета России) упал вдвое с 2013 года: с $8,8 млрд до $4,2 млрд. Если считать СНГ вместе с РФ, то падение составляет 2,9 раза (с $32,8 млрд до $11,4 млрд). Соответственно, объем торговли с РФ сократился на $16,9 млрд.

Какие показатели Вадим Рабинович использует для вычисления прямых экспортных потерь в торговле с РФ, VoxCheck не смог найти.

Об убытках от ассоциации с ЕС

МАНИПУЛЯЦИЯ Если бы это (потеря рынка СНГ – ред.) компенсировалось договором с Европой – то замечательно. Но никто же не говорит о том, что договор с ЕС принес нам убыток в 5,8, простите, млрд долларов Вадим Рабинович, 25/07/18 (31:48-32:00)

Опять непонятно, какие данные использует Вадим Рабинович. Потеря украинского экспорта в Россию гораздо больше: в 2013 году Украина поставляла $24 млрд товаров и услуг в РФ, в 2017 - $ 7,1 млрд. Это сокращение на $16,9 млрд. Прямая замена рынка РФ рынком ЕС невозможна, потому что эти рынки требуют разных товаров. Зона свободной торговли с ЕС - это потенциальные возможности выхода на рынок ЕС. Целый ряд экспортеров уже воспользовались этими возможностями.

Экспорт в Европейский Союз сократился на $6,5 млрд (с $48,9 млрд в 2013 до $42,4 млрд в 2017). Но и в целом в результате войны, потери территорий и экономического кризиса украинский экспорт за этот период снизился на $28 млрд или на треть. В то же время, доля ЕС выросла с 24,9% в 2013 году до 37,1% в 2017 году, то есть действительно происходит замещение других рынков рынком ЕС. Понятно, что такое снижение не может произойти одномоментно.

О торговле с Россией

МАНИПУЛЯЦИЯ Сегодня они (украинские компании – ред.) все равно торгуют с Россией и продолжают торговать. Объем торговли каждый год растет, в этот час на 30,8%. Только теперь торгуют те, кому разрешили, те, кому можно. Отдельными видами патриотических товаров: углем, нефтью, конфетами Вадим Рабинович, 25/07/18 (32:29 – 32:46)

Вадим Рабинович манипулирует, потому что объем торговли с Россией вырос только в прошлом году, а не «каждый год», и он до сих пор в разы меньше, чем в 2013 году. Рост произошел в основном за счет поставок нефтепродуктов и угля в Украину.

В прошлом году внешнеторговый оборот с Россией вырос на 22,1% после резкого падения в 2014 году и постоянного снижения в последующие годы. За январь - май 2018 (последние данные), Украина поставила в Россию товаров на $1,5 млрд, тогда как в 2013 году. – на $6,3 млрд.

Основные направления украинского экспорта в РФ - машины и оборудование (31,4% от общего экспорта в Россию), черные и цветные металлы (31,3%), продукция химической промышленности (15,9%). Импортируем мы продукцию химической промышленности (23,7%), угля (21,6%), сырую нефть и нефтепродукты (21,6%) и машины и оборудование (13,9%).

Об экспорте со странами СНГ

НЕПРАВДА По итогам 2017 года по сравнению с 2013-ым объем экспорта в страны СНГ сократился на $47,3 млрд Вадим Рабинович, 25/07/18 (32:54-33:03)

Экспорт Украины в страны СНГ упал с $32,8 млрд в 2013 году до $11,4 млрд в 2017 году, то есть на $21,4 млрд.

О бедности в Украине

БЕЗ ВЕРДИКТА В результате так называемой реформы по данным ООН 60% населения живет за чертой бедности. Такого нет, только у нас и в Габоне Вадим Рабинович, 25/07/18 (39:19-39:27)

Для этой цитаты мы не смогли определить вердикт - существует соответствующее заявление на сайте представительства ООН в Украине, но подтвердить ее статистикой ООН или данными из других источников невозможно. Также невозможно доказать, что такое положение дел - результат реформы, особенно без уточнения - которой.

Согласно заявления представителя ПРООН в Украине, сделанной в марте 2017 года, в Украине действительно было 60% людей за чертой бедности. Однако отчет, по которому было сделано заявление, отражает состояние на 2016 год.

По другой методике черта бедности определяется как фактический прожиточный минимум. По данным Госстата, в ІІІ кв. 2017 года было 46,3% домохозяйств, получавших меньше фактического прожиточного минимума на человека (2989 грн). В ІІІ кв. 2016 года таких домохозяйств было 53,5% (фактический прожиточный минимум тогда составлял 2688 грн). Это высокая доля как тогда, так и теперь, однако по этому показателю уровень бедности снижается.

Также, Госстат проводит опрос граждан, в котором население оценивает свое материальное положение. Опрос за 2017 год показал, что около 4,5% домохозяйств не могли обеспечить себе достаточное питание; 38,1% обеспечивали питание, однако отказывали себе в других необходимых вещах, таких как одежда. Остальные домохозяйств могли обеспечить базовые потребности, а некоторые из них - даже больше.

О сокращении прожиточного минимума

ПРАВДА Прожиточный минимум сократился в 2 раза (в результате реформ – ред.), вы это все прекрасно знаете. Он установлен на уровне сегодня вот 1777 грн, а это в пересчете, ну примерно, у них каждый день курс плавает, $66,4. А был сколько только что? $147 Вадим Рабинович, 25/07/18 (39:31-39:47)

Рабинович так же, как многие другие политики, сравнивает экономические показатели в долларах, тогда как корректнее сравнивать в гривне с поправкой на инфляцию, потому что все мы живем на гривны, а не на доллары.

Если считать по методике Вадима Рабиновича в долларах, то с 2013 года по июль 2018 прожиточный минимум в Украине упал в 2,2 раза (прожиточный минимум за 2018 год составляет 1777 грн или $ 66,8 по текущему курсу, прожиточный минимум за 2013 год - 1176 грн или $147 по тогдашнему курсу гривны.

Если считать с поправкой на инфляцию, то разница тоже будет впечатляющей, но меньше - 1,5 раза. Вот как мы считали: в 2014-2017 годах инфляция составила 128,7%. Прожиточный минимум 2018 в ценах 2013 года составляет 777 грн. 100% – 777 грн /1176 грн = 34%.

О пенсии

НЕПРАВДА В результате 4 лет правления в 3 раза это все пошло туда… <…> Минимальная пенсия сократилась в 4 раза Вадим Рабинович, 25/07/18 (39:48-39:59)

Минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С 1 июля 2018 года это 1435 грн или $54 по текущему курсу. В 2013 она была 949 грн или $118. В таком исчислении пенсия сократилась в 2,2 раза, а не в 4.

Но лучше считать в гривнах с корректировкой на инфляцию - то есть покупательную способность пенсии. Инфляция в 2014-2017 годах составила 128,7%. Тогда минимальная пенсия в 2018 году в ценах 2013 года будет 627 грн. Таким образом, с корректировкой на инфляцию минимальная пенсия (её покупательная способность) упала на 34% (100% – 627 грн / 949 грн).

Об альтернативных источниках энергии

ПРАВДА Пожалуйста, передо мной цифры. За 4 года удельный вес всех абсолютно альтернативных источников (энергии – ред.) поднялся с 0,6 до 1,5. (Это – ред.) ничего. Вадим Рабинович, 25/07/18 (40:36-40:44)

За последние 4 года доля альтернативных источников в производстве электроэнергии возросла с 0,6% в 2013 году до 1% в 2017 году, то есть сейчас их доля даже меньше, чем говорит Вадим Рабинович.

О животноводстве

НЕПРАВДА Кстати реформы затронули наше животноводство бедное. Чтобы вы знали, для себя раньше у нас было 25 млн, 25 повторяю миллионов свиней. А сегодня, знаете сколько? 6,5 (млн – ред.) Вадим Рабинович, 25/07/18 (40:47-40:58)

По состоянию на 1 июля 2018 года в хозяйствах всех категорий действительно было около 6,5 млн голов свиней. В 2014 году – около 8 млн голов. Даже в 1991 году, когда поголовье свиней было наибольшим за время независимости Украины, их было около 19,5 млн голов, а не 25 млн, как говорит Рабинович. Поголовье свиней в Украине стабильно сокращается, и «реформы» (какие?) Тут ни при чем.

О пенсионной реформе

НЕПРАВДА Уже в ближайшие 3 года, чтобы вы знали, для получения трудовой пенсии в 60 лет надо иметь 35 лет страхового стажа Вадим Рабинович, 25/07/18 (41:08-41:16)

35 лет страхового стажа будут необходимы для выхода на пенсию в 60 лет только с 2028 года. Начиная со следующего 2019 года количество необходимых лет стажа будет увеличиваться на единицу каждый год. Таким образом, через 3 года (в 2021) 60-летним для выхода на пенсию будет необходимо 28 лет стажа.

О медицинской реформе

НЕПРАВДА Сегодня у нас в стране, просто так, один человек, всю страну лишил конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание Вадим Рабинович, 25/07/18 (41:51-42:00)

В 49 ст. Конституции Украины действительно сказано, что в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. Изменений в Конституцию не проводилось, следовательно, формально это право остается.

Однако, фактически бесплатной медицины в Украине давно не существует. По данным Всемирного банка почти половина затрат на медицину поступают из карманов пациентов. «Бесплатные» услуги в действительности оплачивает государство из средств налогоплательщиков, однако у государства не хватает средств, чтобы оплатить всю медицинскую помощь.

Впрочем, пока медицинская реформа не меняет тот факт, что почти вся медицинская помощь оплачивается за государственный счет. Сейчас к гарантированному государством медицинскому пакету входят такие медицинские услуги:

1. экстренная медицинская помощь;

2. первичная медицинская помощь;

3. вторичная (специализированная) медицинская помощь;

4. третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь;

5. паллиативная медицинская помощь;

6. медицинская реабилитация;

7. медицинская помощь детям до 16 лет;

8. медицинская помощь в связи с беременностью и родами

С 2020 года пакет гарантированных услуг будет утверждаться ежегодно, то есть его состав может измениться. Но гарантированное бесплатное лечение в любом случае останется на первичном, экстренном и паллиативном звеньях.

Подробнее о мифах вокруг медицинской реформы читайте в материалах VoxCheck Нездравый ум. Как политики врали о медицинской реформе даже после её принятия и Десять обвинений Ольги Богомолец в адрес МОЗ и Ульяны Супрун.

О добыче газа

МАНИПУЛЯЦИЯ Сегодня объем добычи газа в Украине, очень простые цифры вам скажу, доступные любому человеку, кроме 5 олигархов – 21 млрд м3 газа мы добываем. Все население Украины вместе со всеми бюджетными организациями потребляет 15 млрд (м3 – ред.). Вы обязаны газ Украины давать людям по цене по 2,5 тыс., по которой добывают. Это значит, что тарифы единомоментно обязаны быть снижены в 3 раза Вадим Рабинович, 25/07/18 (43:18-43:48)

Если бы Украина все еще была советской республикой с плановой экономикой, то правительство могло бы заставить газовые компании продавать добытый газ населению по специально установленной цене. Но в Украине демократия, и газ населению продает только одна государственная компания - Укргаздобыча.

В 2017 году в Украине было добыто 20,5 млрд м3 газа. Из них государственными компаниями (Укргаздобыча, Укрнафта) – 16,4 млрд м3. При этом производство товарного газа для нужд населения было ещё меньше.

Например, «Укргаздобыча» для населения могла поставить 13,9 млрд м3 из 15,3 добытого газа. Остальное - добыча по договорам совместной деятельности и производственно-технологические потери. При этом население в 2017 потребило 15,8 млрд м3.

В 2016 году добыто было 15,9 млрд м3, а потреблено населением – 17,6 млрд м3.

Стоит также отметить, что пока Укргаздобыча является единственной государственной компанией, которая в обязательном порядке должна продавать газ населению. Другие производители - частные компании и Укрнафта, которая на 42% принадлежит частным владельцам, - продают газ тем потребителям, которые способны платить рыночную цену (в частности, промышленности).

А значит, на данный момент Украина не имеет мощностей для полного обеспечения населения газом собственной добычи.

Отдельный вопрос - себестоимость газа. Низкая себестоимость газа собственной добычи возможна только при условии отсутствия инвестиций в разведку и строительство новых мощностей для добычи, без которых добыча в ближайшем будущем существенно сократится.

Более того, двойная цена на один и тот же товар всегда приводит к тому, что создается мотивация использовать для нужд бизнеса дешевый газ, который был якобы приобретен для нужд населения. Это - коррупционная схема, от которой Украина должна избавиться.

Дополнительный негативный эффект от низких тарифов для населения - более богатые домохозяйства потребляют больше дешевого газа, чем бедные, таким образом, национальный ресурс, принадлежащий всем, перераспределяется в пользу богатых. Субсидии для бедных домохозяйств и рыночная цена за ресурсы для богатых - путь, которым можно избежать такой несправедливости.

Об отмене оплаты коммунальных услуг для пенсионеров

НЕПРАВДА Я подал сейчас законопроект об этом. 11,8 млн пенсионеров должен быть отменен коммунальный платеж. И когда вам скажут, что это какой-то там “дрим”, мечта, я вам скажу, что в России, задавленной санкциями, это сделали. В Белоруссии рядом стоящей это сделали. Это укладывается в бюджетные рамки субсидий Вадим Рабинович, 25/07/18 (44:13-44:36)

В Беларуси отдельная группа пенсионеров (например, неработающие пенсионеры-военнослужащие или участники Второй мировой войны) имеет право на льготы при оплате коммунальных услуг, но о полной отмене «коммуналки» речь не идет. Такая же ситуация и в России - есть субсидии для определенных групп пенсионеров. Однако Путин не подписывал указ об отмене платы за ЖКУ для тех, кто достигли 70-летнего возраста, то есть Вадим Рабинович ссылается на фейковые новости.

Относительно подачи законопроекта Вадимом Рабиновичем. 15 мая политик действительно подал законопроект, который предусматривает освобождение ветеранов труда и граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг, и предоставляет бесплатное топливо гражданам пожилого возраста, проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления. То есть это действительно все пенсионеры, которых в Украине около 12 млн. Экономическую целесообразность и финансовые возможности госбюджета для такого субсидирования VoxCheck ни оценивал.

О дефиците Пенсионного фонда

НЕПРАВДА Потом нам объявляют, если вы помните, дырка в Пенсионном фонде 152 млрд (грн – ред.) Вадим Рабинович, 25/07/18 (45:38-45:43)

В соответствии с «Планом бюджета Пенсионного фонда на 2018 год» дефицит составит 139 млрд грн. Из них обязательные выплаты пенсионерам из госбюджета - 97 млрд грн. Это те деньги, которые госбюджет в любом случае должен заплатить пенсионерам, в соответствии с законодательством. То есть собственный дефицит фонда - 42 млрд грн. Это значительно меньше, чем в 2017 году, когда он достигал 66 млрд грн.

О долгах украинцев перед МВФ

НЕПРАВДА Каждый украинец, которого вынесли из детского дома, он должен почему-то МВФ 10 тыс. долларов Вадим Рабинович, 25/07/18 (48:02-48:06)

Украина должна вернуть МВФ $13,04 млрд. Численность населения Украины по состоянию на 1 июня - около 42,3 млн человек. Стало быть, на одного человека приходится $308.

О своих законопроектах

ПРАВДА Я подал законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний Вадим Рабинович, 25/07/18 (49:22-49:27)

Вадим Рабинович действительно подал такой законопроект. Обычно в мире невыполнение предвыборных обещаний наказывается избирателями, которые могут выбрать другого кандидата, если недовольны исполнением обещаний. Тогда как законодательной ответственности за это нигде не предусмотрено.

О ликвидации банков в Украине

МАНИПУЛЯЦИЯ Так получилось, что банк президента Украины оказался сверхприбыльным. Но около 80 банков было уничтожено, и там погибли, в том числе, и ваши вклады. Что, всем вернули деньги? Нет. И это был грабёж, это было латание дыр. Каких дыр? Которые они сами и спровоцировали. И поставили задачу – забрать деньги у людей Нестор Шуфрич, 25/07/2018 (6:40-7:02)

Шуфрич манипулирует: на протяжении 2014-2017 годов в Украине действительно было ликвидировано много банков (96), но для этого были реальные, а не надуманные причины.

Чистка банковской системы происходила из-за того, что многие украинские банки (как оказалось в конце концов - более половины) не соблюдали регуляторных требований - например, они не раскрыли структуру своей собственности, когда это стало нормативным требованием НБУ, имели недостаточный уровень капитала для покрытия проблемных кредитов, проводили «серые» операции и тому подобное. Такие банки были опасными для хранения денег и рано или поздно вызвали бы кризис на банковском рынке.

Но при этом всем банкам предоставлялся определенный срок для того, чтобы выполнить требования НБУ и соответственно не быть ликвидированными. Таким образом, ликвидировали только такие, которые не захотели или не смогли выполнить регуляторные требования. Тогда как другие 80+ банки оказались или чистыми, или выполнили требования.

Относительно банка Петра Порошенко, то он действительно стремительно нарастил свою прибыль за 4 года. Доходность «Международного инвестиционного банка» с І квартала 2014 по І квартал 2018 года выросла почти в три раза - с 3,6 млн грн до 9,8 млн грн. Однако неизвестно, заслуга ли это президента Петра Порошенко. Возможно, из-за обилия выведенных банков те, которые остались, смогли увеличить свою долю на рынке. Для сравнения «ТАСкомбанк», владелец которого Сергей Тигипко не находится у власти последние 4 года, за этот же период увеличил свою прибыль в 16,4 раза - с 7,6 до 124,8 млн грн.

Об уровне коррупции

НЕПРАВДА Мы с тобой вместе где-то стояли, что-то делили и что-то украли. Я извиняюсь, такие кадры Украине не нужны. И поэтому мы по коррупции на первом месте в мире Нестор Шуфрич, 25/07/2018 (11:38-11:43)

Украина не на первом месте в мире по уровню коррупции. В рейтинге восприятия коррупции от Transparency International за 2017 год Украина занимает 130 место, ниже нее еще 50 стран мира.

Возможно, Нестор Шуфрич имел в виду другой рейтинг – Global Fraud Survey от компании EY. Этот опрос относительно толерантности к коррупции в бизнесе (но не обязательно о коррупции в госорганах). В этом году Украина на 9 месте, а в прошлом, 2017 году действительно возглавляла рейтинг. Но этот рейтинг сложно назвать мировым: в 2017 он охватывал 41 страну, в 2018 – 55.

Авторы:

Яр Батог, Светлана Слипченко, Юлия Жага, Алексей Крименюк

VoxCheck для LIGA.net