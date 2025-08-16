Для Путина мини-саммит на Аляске, конечно, стал безоговорочным триумфом

Было 22:30 на востоке Украины, когда Владимир Путин и Дональд Трамп вчера встретились на Аляске.

Едва Трамп зааплодировал прибытию Путина, как прозвучала воздушная тревога. Пока американские военные самолёты отдавали честь российскому президенту пролётом, высоко над нами московские ударные дроны уже тянулись на запад в сторону Киева.

Последние несколько дней мы жили на верхнем этаже потрёпанной войной многоэтажки в Краматорске, крупнейшем городе тех частей Донбасса, которые ещё удерживает Украина.

Лестница рассыпается, электрические провода в коридоре спутаны в клубок, а холодильник в квартире гудит, словно советский реактивный самолёт, когда запускается цикл.

В 23:00, вскоре после того как Трамп посадил Путина в свой лимузин для короткой поездки через авиабазу Элмендорф, мы уже легли в кровать. Рестораны в городе давно закрылись, в Донецкой области действует запрет на алкоголь, а комендантский час уже вступил в силу.

Печально известная встреча в Белом доме между Трампом и Владимиром Зеленским в феврале, возможно, стала одним из первых гвоздей в гроб морального авторитета США на мировой арене.

С тех пор их было ещё много.

Но вчерашний саммит на Аляске, казалось, окончательно закрыл крышку. Зрелище американских солдат, которые на коленях раскатывали красную дорожку для Путина — диктатора, ответственного за сотни тысяч смертей и войну с Западом, — было глубоко унизительным.

