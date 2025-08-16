Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 15 августа начали переговоры в Анкоридже на Аляске. По словам американского лидера, эти переговоры направлены на прекращение боевых действий РФ в Украине.

Это – первый в истории визит российского лидера на Аляску и первая поездка Путина в США с 2015 года.

Встреча длилась около трех часов, хотя изначально сообщалось, что она продлится гораздо дольше. Длинного личного разговора один на один не состоялось, стороны общались в формате "три на три".

"Встреча была исторической и очень отвратительной, на наш вкус. Но это был не Мюнхен и не Ялта", – говорит LIGA.net гостирующий профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик.

Из этого текста вы узнаете:

Почему встреча Трампа с Путиным была похожа на встречу старых друзей;

Что Трамп считает прогрессом в переговорах;

Каковы первые выводы по итогам этой встречи.