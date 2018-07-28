"Мы уже объединились". Как прошел крестный ход УПЦ КП

Торжества по случаю 1030 летия крещения Киевской Руси прошли под знаком ожидания Томоса об автокефалии УПЦ. Участников было не менее 50 тысяч

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Впервые в крестном ходу УПЦ КП на День крещения Киевской Руси собралось более 50 тысяч человек. Впервые вместе с патриархом Филаретом в шествии принял участие президент Петр Порошенко . Это внесло коррективы в традиционный сценарий и верующие впервые не смогли попасть на молебен на Владимирской горке.

Константинополь - на стороне Украины





Рано утром на Владимирской горке прошли официальные торжества по случаю крещения. Выступали президент, представитель Вселенского патриарха, предстоятели церквей всех конфессий в Украине. Порошенко сделал особый акцент на том, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви не может вызвать раздор и насилие.





Даже привел один из любимых, по его словам, афоризмов Вселенского патриарха Варфоломея: "Война во имя религии это война против религии". Очевидно, так он реагировал на массированную кампанию сторонников московского патриархата, которые прогнозируют гражданскую войну, если Украина получит Томос. "Наоборот, это дорога к миру, спокойствию и взаимопониманию", - подчеркнул он. Успокоил президент и украинских атеистов, заверив, что принцип отделения церкви от государства после предоставления Томоса будет соблюден.





Фото: пресс-служба президента





Представитель Варфоломея митрополит галльский Эммануил заверил, что Вселенский патриархат на стороне Украины. Он официально подтвердил, что Константинополь принял решение начать процедуру предоставления независимости Украинской церкви. И подчеркнул, что такое решение было принято после обращения украинской власти, которая является правопреемницей политических структур Киевской Руси.





Что сказали патриархи









Из всех предстоятелей церквей Украины только представитель Московского патриархата Онуфрий читал свое выступление с листа. "Наша задача в том, чтобы православная вера не была повреждена", - осторожно заявил он. Онуфрий отметил, что украинская православная церковь пережила со своим народом сложные времена войн, гонений и голода. Добавил, что именно жертвенность, терпение и умение прощать должны стать средством возобновления мира и единства. И напомнил о многотысячной молитве за мир верующих возле Киево-Печерской лавры.

Фото: пресс-служба президента





Чтобы не было раскола и раздора, украинской церкви нужно официальное признание, заявил предстоятель православной церкви Киевского патриархата Филарет. Он обратил внимание на то, что вопрос о признании Киевского Патриархата был поднят еще в 1991 году и такое обращение подписали, в том числе, архиереи Московского патриархата. Поблагодарил Вселенского патриарха за понимание ситуации и месседж о том, что Украина - это каноническая территория Костантинополя, а не Москвы. И напомнил, что Москва захватила в конце XVII столетия Киевскую метрополию подкупом, как она действует до сих пор.





Фото: пресс-служба президента





Митрополит автокефальной украинской церкви Макарий призвал президента Порошенко сделать все возможное и невозможное чтобы Украина получила Томос. "Может не полностью мы станем едиными, мы это понимаем, но после этого Бог нас еще больше объединит", - сказал он. Позиция автокефальной церкви, как одной из составляющих украинского православия в вопросе предоставления Томоса, очень важна для Константинополя.





2013-2014 годов. "Боже единство нам дай", - завершил он свое выступление. Судя по стилю, Шевчука на эту фразу вдохновил духовный гимн Украины "Боже великий единый нам Украину храни".



"Нет оправдания тому, кто отказывается объединяться во имя нашей страны", - заявил предстоятель греко-католической церкви Святослав Шевчук . Примером такого объединения людей разных взглядов ради своей страны он назвал Майдангодов. "Боже единство нам дай", - завершил он свое выступление. Судя по стилю, Шевчука на эту фразу вдохновил духовный гимн Украины "Боже великий единый нам Украину храни".

За ваш и наш Томос





Обычно участники крестного хода УПЦ КП собирались возле Владимирского собора на проспекте Тараса Шевченко. На этот раз группы людей с видавшими виды разноформатными и новенькими, как с конвейера, флагами Украины стояли уже на улице Владимирской возле главного корпуса университета. Помимо прихожан разных епархий со всей страны были и атеисты с агностиками.





LIGA.net молодые мужчина с девушкой. "Нам тоже нужен Томос, это наша защита от агрессора. В единую поместную церковь мы не пойдем, но у миллионов наших сограждан будет выбор - идти в каноническую украинскую или каноническую московскую церковь. Мы пришли поддержать тех, для кого этот выбор важен".



"Мы не ходим в церковь, мы пришли сегодня поддержать Украину", - пояснили корреспондентумолодые мужчина с девушкой. "Нам тоже нужен Томос, это наша защита от агрессора. В единую поместную церковь мы не пойдем, но у миллионов наших сограждан будет выбор - идти в каноническую украинскую или каноническую московскую церковь. Мы пришли поддержать тех, для кого этот выбор важен".

Представитель Варфоломея митрополит галльский Эммануил (фото - пресс-служба президента)





"Мы ждали Томос сегодня, ну, ничего, еще подождем. Главное, посмотрите, сколько нас - не протолкнуться!", - средних лет мужчина пытается определиться со своими эмоциями. Побеждает позитив: "Сегодня Украина говорит во весь голос! Одним голосом". "Да, хотели сегодня, ну, ничего, будет еще один праздник", - поддерживает тему Томоса киевлянка в вышиванке.





LIGA.net



Томос сегодня и не должны были предоставить, пояснилзамглавы АП Ростислав Павленко. "Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонично - нужно определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления Томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - сказал он.

Баланс зрады и перемоги





"Мы от своей епархии отбились, пропустите", - несколько приезжих пытаются сориентироваться в плотной толпе прижатой к металлическим ограждениям. "Сейчас шествие начнется и мы откроем проход", - обещают полицейские. В предыдущие годы все участники шествия могли подойти вплотную к Владимирскому собору и даже зайти вовнутрь. Любой мог зайти на Владимирскую горку. Единственное ограничение - по количеству. Протолкнешься - попадешь, нет - не судьба.





Поскольку впервые участие в шествии принял президент, пройти к собору или на горку можно было только аккредитованным. Плюс - в числе избранных оказались священники в форме капелланов. Минус - из-за мер безопасности многие желающие даже не смогли пройти в крестном ходу и шли за ограждением по тротуарам. Трансляцию службы во Владимирском соборе и молебна на горке вывели на экраны, установленные возле Владимирского собора и Михайловского монастыря.





Фото: пресс-служба президента





"Ганьба Порошенко!" - кричал молодой человек, когда молебен закончился и все желающие смогли подойти к памятнику святому Владимиру. "Нам нужна наша, украинская власть, а не вот это вот, то что сейчас!", - поддержала его дама постарше. "Вам не угодишь, не приходил - плохо, пришел - еще хуже. Вот вы говорите, все не так, а вы сделайте лучше, а когда будет Томос...", - вмешивается в разговор дама совсем солидного возраста. "Ну, да, конечно, если будет Томос", - люди переключаются на тему дня.





Группа верующих из региона собирается возле своего священника. "Тихо! Отец говорит!", - один из прихожан командным голосом привлекает внимание. "Друзья, - тихо говорит священник, раз уж мы в Киеве, пойдем туда, где наши погибли". Компания человек 15-20 направляется в сторону Майдана.





Фото: пресс-служба УПЦ КП





Людей собралось очень много. Улицы буквально заполонили десятки тысяч участников шествия.





"Такого крестного хода еще не было, - сказал после молитвы на Владимирской горке патриарх Филарет, - Мы уже победили агрессора, потому что мы объединились".





Фото: пресс-служба президента



