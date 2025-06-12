Российская армия на севере пытается растянуть линию украинской обороны и обезопасить собственную Курскую область. Оккупанты уже критически близко к Сумам и, похоже, со временем смогут дотягиваться до города даже FPV-дронами.

"Они уже контролируют часть Сумской области: создали там буферную зону, теперь расширяют. Идут бои в тактической зоне, на участке от Константиновки до Садков", – говорит LIGA.net координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Поступает информация о переброске в этот район российских подразделений из Херсонской и Запорожской областей. При таком сценарии войска РФ могут прибыть на позиции на Сумском направлении за неделю-полторы.

Что происходит на Сумском направлении и действительно ли это "наступление на Киев" – коротко.

Что происходит на Сумском направлении

Россияне уже заняли до десяти населенных пунктов Сумской области. Согласно картам DeepState, Кондратовка и Алексеевка перешли в красную зону. Следующая цель оккупантов – поселок Хотень. По словам Машовца, россияне "ведут упорные наступательные бои – каждый населенный пункт дается им нелегко, они несут большие потери".

Карта: DeepState

Буферная зона на территории Сумщины – это, по сути, та площадь, которую украинская сторона позволит российскому командованию захватить и удерживать под своим контролем, говорит военный эксперт, основатель БО "Благодійна пошта" Павел Нарожный.

Все эти населенные пункты, которые сейчас находятся под так называемым "контролем" россиян, на самом деле давно превращены в руины, в результате артиллерийских обстрелов еще в 2023-2024 годах. Оборона приграничных сел не имела стратегического смысла, – рассказывает Нарожный в комментарии LIGA.net.

По его словам, речь идет о Константиновке, Басовке, Яблунивке, хотя последняя еще сохраняла определенную целостность: "Сейчас у оккупантов основная цель – Юнаковка, большое село с таможенным пунктом, выходом к границе и административной инфраструктурой".

Расстояние до Сум и угроза усиления обстрелов

Юнаковка стратегически важна для врага, объясняет Нарожный. Этот населенный пункт находится на трассе Сумы-Суджа, через который идет снабжение в украинский плацдарм на Курщине: "Поэтому они хотят дойти до Юнаковки и закрепиться там".

Хотя на самом деле речь идет уже не столько о плацдарме, сколько о незначительной численности украинских бойцов на Курщине, говорит LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник: "Это скорее ограниченные участки, которые находятся не под полноценным контролем Украины, а в серой зоне. Используются в основном для беспокоящего огня и отвлечения российских сил – чтобы рассредоточить оборону и усложнить реагирование".

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В течение многих месяцев Россия накапливала войска, чтобы вытеснить Силы обороны с Курщины. Сейчас группировки россиян на этом направлении, по данным аналитиков, составляют от 50 000 до 55 000 личного состава.

Итак, сейчас россияне "всячески будут пытаться" захватить Юнаковку, чтобы продвинуться дальше на Садки, занять Хотень, Писаревку, Корчаковку и Малую Корчаковку, рассказывает LIGA.net военный обозреватель Денис Попович: "Это нужно для того, чтобы завладеть высотами вокруг Сум и создать таким образом буферную зону".

Россияне уже продвинулись на расстояние около 20 км до Сум, поэтому со временем город может оказаться под угрозой ударов FPV-дронов, как только туда подтянутся экипажи.

Контроль над высотами позволит противнику обстреливать Сумы из артиллерии и FPV-дронов, – говорит Попович, – Судя по всему, это не предусматривает штурма непосредственно города Сумы.

Несмотря на контратаки Сил обороны Украины в районе Яблоновки россияне "продвигаются вперёд, захватили с десяток населенных пунктов", отмечает военный обозреватель.

Эвакуации в Сумской области, по данным главы Сумской ОГА Олега Григорова, подлежат 213 населенных пунктов, "это 18 прифронтовых общин – четыре района".

С начала июня из области уже было эвакуировано 900 гражданских, среди них почти 120 – дети, заявил он: "Увеличения заявлений на эвакуацию из прифронтовых зон нет, они в пределах 20-25 человек. Но область готова к увеличению заявлений".

Оснований для эвакуации из самих Сум областная власть пока не видит. Несмотря на близость к городу, "FPV-дроны, к счастью, не долетают", говорит Григоров.

"Приказ о тишине": что дальше

Самым горячим направлением на фронте остается Покровск Донецкой области. Вторым по активности, прогнозирует Нарожный, "вероятно, является именно Юнаковка".

По его словам, поступает информация о переброске в этот район российских подразделений из Херсонской и Запорожской областей: "Если эти перемещения уже начались, то на передовую войска РФ могут прибыть ориентировочно через неделю-полторы – учитывая время на переброску, развертывание и боевое слаживание".

Сейчас у врага есть тактические успехи, но ликвидировать украинский плацдарм в Курской области им не удалось. "Смогут ли они прорвать нашу оборону – под вопросом, – комментирует Нарожный, – Вероятно, развернутся ожесточенные бои. Если враг попытается зайти в Юнаковку, это будет стоить ему значительных потерь – как в живой силе, так и в технике".

Воздерживается от прогнозов и военный обозреватель Денис Попович. "Этот вальс танцуют вдвоем. Продвижение врага зависит от наших контрдействий", – говорит он.

Сценарий, при котором врагу удастся прорвать оборону и захватить Юнаковку и Хотень, подорвет логистику Сил обороны. И, вероятнее всего, россияне двинутся дальше – на Сумы.

Заявления отдельных украинских политиков о том, что новое наступление российской армии по маршруту – не на Сумы, а на Киев (ведь "фронт уже в 300 км" от столицы), не имеют никакой фактической основы, убеждены военные аналитики.

Хотя темпы продвижения и выросли в мае, в среднем они остаются на уровне ноября прошлого года, – отмечает Мельник, – Если оценивать это математически, при таких темпах даже для полного захвата Донецкой области россиянам понадобится несколько лет. А чтобы дойти до левого берега Днепра и непосредственно до Киева – десятилетия.

Вечером 12 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники "понемногу отталкивают" российские силы в Сумской области.

Военные, которые обороняют Украину на севере, от комментариев воздерживаются: действует приказ о тишине. Редакция LIGA.net натправила официальный запрос по ситуации на Сумском направлении в Генштаб Вооруженных сил. На момент публикации материала ответ не поступал, но мы опубликуем его, как только получим.