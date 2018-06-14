Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 09:27

"Список Сенцова": Политические репрессии в коротком метре

Кадр из фильма "Список Сенцова: Сулейман Асанов"

Кинодокументалисты включаются в проект поддержки украинских заложников Кремля

Реклама
Реклама
Реклама

Ровно месяц назад, 14 мая, приговоренный к двадцати годам колонии строгого режима Олег Сенцов объявил голодовку. Он передал записку через адвоката Дмитрия Динзе всего с одним условием, при котором режиссер снова начнет принимать пищу. "Единственным условием... является освобождение всех украинских политзаключенных находящихся на территории РФ", - написал Олег.

Проект серии документальных короткометражных фильмов "Список Сенцова" московский куратор и режиссер Таисия Круговых придумала в первые дни после объявления Олегом бессрочной голодовки. Она посчитала, что за год в Москве выпускается около шестисот режиссеров кино, и призвала коллег снять по одному мини-фильму про украинских политзаключенных.

Читайте также

Жюри российского кинофестиваля потребовало освободить Сенцова

Хронометраж каждого ролика – около двух минут. "Люди любят короткие видео в фейсбуке. Если множество просмотров собирают видеосюжеты про собак или дельфинов, неужели истории о заключенных не могут стать смотрибельными?"

Сейчас в проекте участвуют 20 режиссеров, большинство - из России.

Первый фильм появился уже на следующий день после того, как Таисия поделилась своей идеей - двухминутная история про Сулеймана Асанова, фигуранта так называемого дела "второй Бахчисарайской четверки Хизб ут-Тахрир". Фильм снят одним кадром и показывает фигуру человека, который лежит на земле, с заведеными за голову руками. Звуковым фоном идут фрагменты интервью с супругой Сулеймана, Айше, записи голоса во время обыска в его доме, эпизодов судебных заседаний.

"Список Сенцова. Сулейман Асанов"

Участники проекта планируют довести число фильмов до 85, ориентируясь на число украинских узников Кремля (данные они берут с сайтов "Мемориал" и "ОВД инфо"). Таисия Круговых отмечает, что люди, которые находятся под домашними арестами и подписками о невыезде, также станут героями следующих короткометражек. Пока что она каждый день выкладывает по одному фильму в свой канал на YouTube и на свою страницу в фейсбуке. Надеется, что проект будет продолжаться в таком же темпе. Уже опубликованы сюжеты о Сулеймане Асанове (вторая Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Эмире Усеине-Куку (Ялтинская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Олеге Сенцове ("дело Крымской четверки"), Нури Примове (Севастопольская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Теймуре Абдуллаеве (Симферопольская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Энвере Мамутове (первая Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Станиславе Клыхе ("Чеченское дело").

Сама куратор проекта "Список Сенцова" тоже отсняла одну из работ – это история Теймура Абдуллаева. "То, как его выводили с пакетом на голове – один из очень ярких примеров для меня. Какие книги они читали, какие фильмы смотрели, чтоб прийти в чужой дом, надеть человеку пакет на голову и принудительно увести?»

"Список Сенцова. Теймур Абдуллаев"

Таисия вспоминает, что серьезно заинтересовалась темой политических заключенных после того, как ее саму арестовали в 2012 году. Тогда она готовила документальный фильм "Pussy Riot Avtozak", и режиссера арестовали прямо во время съемок.

Смотрите также

"Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова

Сейчас все готовые короткометражные фильмы из "списка", находятся в открытом доступе. Таисия говорит, что будет только рада, если их будут широко распространять и использовать в СМИ или для кинопоказов. Основой для фильмов являются отснятые любительские видео, журналистские материалы с судов и обысков, аудиозаписи приговоров, фотографии узников. Если все получится, фильмов в проекте должно быть восемьдесят пять - по количеству узников из "списка Сенцова".

- Таисия, что значит заниматься проблемой политических сроков, находясь и живя в современной России?

- Это, знаете, как на черной стене рисовать белой краской в "точечной" технике. Долго, очень долго ничего не будет видно. Но в итоге может получиться нужный результат.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Александра Ефименко
журналист
Александра Ефименко
Отправить:
Распечатать:
Теги: жертвы политических репрессий, крымские политзаключенные, видео, документальный фильм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Материалы по теме
"Нужно согласовывать": боевики запретили ОБСЕ общаться с медиками
Происшествия "Нужно согласовывать": боевики запретили ОБСЕ общаться с медиками
На востоке ликвидирован террорист, в боях ранены четверо военных
Происшествия На востоке ликвидирован террорист, в боях ранены четверо военных
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Умная экономия. Почему тепло — не значит дорого
Экономика Умная экономия. Почему тепло — не значит дорого
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 