Тайное письмо из РФ, атака на Гандзюк и одежда NASA: обзор недели

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Фото: aeroclub.net.ua

На аэродроме Коротич под Харьковом 57 женщин-скайдайверов из 19 стран установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин во время международного проекта Women on Wings. Парашютистки продемонстрировали в небе три фигуры.

Украинский велогонщик Роман Гладыш стал победителем объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго, по велотреку в дисциплине скрэтч.

Другой украинец Михаил Романчук одержал победу в финале по мужскому плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем.

Диана Дымченко, представительница Украины в академической гребле на чемпионате по олимпийским видам спорта завоевала бронзовую медаль.

Сборная Украины по артистическому плаванию, как теперь называют синхронное плавание, завоевала золотую медаль ЧЕ-2018.

3 августа киевский футбольный клуб "Динамо" выиграл у "Шахтера" в матче третьего тура Украиной премьер-лиги. На 64-й минуте матча Вербич с подачи Цыганкова со стандарта в ближний угол забил головой первый и решающий гол в игре (1:0).

Украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд среди смешанных пар на Гран-при Европы в Софии (Болгария). Спортсмены набрали рекордные 1343 баллов.

На чемпионате Европы по спортивной борьбе среди юниоров, который сейчас проходит в Италии, в соревнованиях в греко-римском стиле в весовой категории до 63 кг сильнейшим стал украинец Александр Грушин. В финальном поединке он обыграл Максима Негода из Беларуси со счетом 11:3.

19-летний украинский голкипер из луганской "Зари" Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках предсезонного турнира Международный кубок чемпионов в США. Матч завершилась со счетом 1:2 в пользу анличан, однако мячи пропустил Кике Касилью, которого Лунин сменил во втором тайме. Украинец сохранил ворота "Реала" нетронутыми.

Боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) получил право сразиться с топ-супертяжеловесом Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и претендовать на чемпионский титул по версии WBО, которым владеет британец.