Тема дня. Какую аферу провернула Рада с созданием Антикорсуда

Что думают юристы о скандальной правке, которая просочилась в закон под видом технико-юридической и чем это грозит

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Закон о создании антикоррупционного суда опубликован и завтра вступит в силу. Предполагается, что он будет сформирован в течение года, может и раньше. В его компетенции - рассмотрение дел в ведении Национального антикоррупционного бюро.

Не обошлось и без сюрпризов. В финальный текст закона попала важная правка, которая может обеспечить амнистию коррупционерам топ-уровня. Чем это грозит - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. По данным LIGA.net, соратники президента Петра Поршенко полтора года наравне с оппозицией противились самой идее создания антикоррупционного суда, который рассматривал выносил бы приговоры коррупционерам топ-уровня. Но зимой все изменилось: западные партнеры четко привязали этот вопрос к кредитам МВФ.

Последний раунд противостояния между властью и Западом, о котором подробно писала редакция LIGA.net, пришелся на апрель-май. Депутаты, опасаясь возможных уголовных дел и рассчитывая на создание подконтрольного власти суда, пытались обойти право вето международных экспертов при отборе судей. Международные партнеры уперлись. И только после ночных переговоров накануне принятия закона компромисс был достигнут.

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После этой знаковой ночи, днем 7 июня Верховная Рада оперативно приняла закон: 315 голосов за (кто и как голосовал).

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Во вторник антикоррупционные организации начали бить тревогу - в опубликованный закон странным образом просочилась новая поправка. В соответствии с ней, те дела НАБУ, которые уже сейчас рассматриваются в судах общей юрисдикции или поступят, там и останутся на этапе аппеляции. "Это означает, что все дела, которые будут переданы в первую инстанцию до начала работы антикоррупционого суда, в апелляции останутся в общих нереформированных судах", - объяснила LIGA.net поправку юрист Центра противодействия коррупции Анастасия Краснопольская.

Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В ЦПК напоминают, что НАБУ передало в суды больше 130 производств. И будут передавать дальше вплоть до создания антикоррупционного суда. "На тот момент в общих судах будут, например, 200 дел. По ним может даже не быть приговоров, и по абсолютному большинству не будет. Но в апелляции они все равно там останутся, даже несмотря на то, что уже будет создан антикоррупционный суд", - говорит Красносильская.

По сути, это возможность амнистировать (защитить от антикоррупционного суда) всех фигурантов НАБУ, по которым сейчас дела идут в суды. "Мартыненко, Розенблат, Поляков, Насиров, Кулик, Трейд Коммодити, который с Грановским ассоциируют. Апелляции по ним останутся в обычных судах", - предупреждают в ЦПК.

По ее словам, для фигурантов НАБУ создали лазейку, чтобы они перед антикоррупционным судом не предстали. Скорее всего, это сделали специально.

"Очевидно, что смена апелляционной инстанции - это не техническая правка. Это очень существенная правка, которая влияет на систему рассмотрения дел. Специально, по-мошеннически, затолкнули в текст", - подчеркивает Красносильская.

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Но это не все, заявил LIGA.net юрист Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. В новый закон заложены и другие риски. Один из них: кассационный суд для коррупционеров предусмотрен в составе Верховного суда Украины, который формировался совершенно по другим правилам и процедурам. К этому отбору у экспертов ГРД есть серьезные замечания.

Теоретически теперь и апелляция, и кассация по топ-чиновникам - под вопросом.

"Конечно, это один из страховых рычагов для власти. И немного странно, когда наши аникоррупционные организации ставят вопрос только об апелляционной инстанции, но не смотрят на кассацию", - говорит он.

Сейчас, считают эксперты, очень важно требовать, кроме апелляции в антикоррупцонном суде, и создания новой антикоррупционной палаты в Верховном суде с новым же отбором судей. Это потребует изменений в закон о судоустройстве. В противном случае Верховный суд может проявить еще немало лояльности к коррупционерам.