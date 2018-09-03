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Боты:
03.09.2018, 13:20

Минские соглашения и несуществующий Захарченко

Минские соглашения и несуществующий Захарченко
Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ

Если Украина или Россия захотят отказаться от договоренностей, принимать во внимание подписи российских марионеток никому и в голову не придет

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Смерть Захарченко не будет иметь никакого значения ни для переговорного процесса вокруг вооруженной агрессии России против Украины, ни для процесса имитации выполнения так называемых Минских договоренностей (которые, напомню, не является договором, а только завизированным черновиком мирного плана Порошенко и Путина).

Вообще, в России лишь одна смерть способна что-то в этом плане изменить.

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Даже установление факта, убит ли тот самый Александр Захарченко, который прилепил свою подпись под теми договоренностями, может оказаться непростой юридической проблемой.

Для подписи Александра Захарченко под этим документом не указаны причины, по которым эта подпись там присутствует, не объясняется, в каком качестве Захарченко его подписал, на основании каких полномочий - и так далее.

Поэтому невозможно понять, ни каково значение этой подписи, ни чем грозит то, что подпись или подписант исчезнут.

Можем применить аналогию: под документом есть подпись еще одного неидентифицированного лица - Игоря Плотницкого. Если это подпись бывшего главаря так называемой "ЛНР", то, как мы знаем, отстранение Плотницкого от должности никак не повлияло на "танцы" вокруг Минских договоренностей.

В целом, условная легитимность Минских договоренностей основывается только на политической воле ее авторов - Украины и России. И больше ни на чем. Если Украина или Россия захотят отказаться от соглашения, принимать во внимание подписи российских марионеток в Донбассе никому и в голову не придет. Поэтому те, кто в уничтожении Захарченко видят предвестие чего-то очень плохого, какого-то даже апокалипсиса, ошибаются.

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Смерть Захарченко имеет символическое значение, это правда. Отсюда и толпа желающих попрощаться с ним. Захарченко был одним из олицетворений предательства. Согласившись играть роль лидера так называемой "ДНР", Захарченко символически взял на себя  личный грех каждого, кто в той или иной степени стал предателем. И этим людям сейчас больно и страшно: если такое сделали с вожаком, то с ними-то разобраться еще легче. И если не удается уберечь даже тех, кто стал символом войны против Украины, то рядовых участников вполне может ждать и что-то пострашнее.

Разбитые иллюзии, неоправдавшиеся надежды, страх и неуверенность в будущем - у них же принято считать, что с этим живут "майданутые", а на самом деле оно вишь как...

Война продолжается. Еще будут смерти. И кто-то погибнет в бою, а кто-то в кабаке на бандитской сходке.

(Источник)

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Теги: Александр Захарченко
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