Итак, НАТО уже приняло решение по Украине. Можем делать главный вывод
В целом, присоединение Украины к НАТО неотвратимо – просто оно пока не ко времени. По многим причинам – и из-за позиции США, Германии, Словакии и Венгрии. И из-за мировой геополитической конъюнктуры. И только через начатое наращивание оборонных расходов и оборонных систем стран НАТО.
Украина станет членом НАТО тогда и только тогда, когда это будет вопрос выживания для Европы. И тогда уже не понадобятся никакие формальности, выполнение условий – Украина будет гарантом всей Европы. Конечно, если Украина на тот момент будет еще существовать как государство.
Важный тезис Столтенберга: потребности Украины приоритетнее потребностей национальной безопасности стран ЕС. "Между помощью Киеву и собственным вооружением следует выбирать Украину".
Итак, как видим, решение уже принято, как и определенный период присоединения: не сейчас, когда это нужно нам, а тогда, когда это потребуется странам НАТО. Тот же принцип постепенных шагов, которого придерживается более 2 лет Байден.
Все будет – но в том темпе, который определяют Брюссель и Вашингтон, а не в том, какой диктует объективная реальность. Пусть потом и озвучивают сожаление и признание ошибок.
Вывод: наша выживаемость зависит прежде всего от нас. Возможно, нас спасут и освободят, если мы упадем. Но сколько миллионов жизней нам это будет стоить? Поэтому лучше найти способы удержаться на ногах до момента, когда НАТО определит, что пора полноценно стать рядом.