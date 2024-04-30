Украина станет членом НАТО тогда и только тогда, когда это будет вопросом выживания для Европы

В целом, присоединение Украины к НАТО неотвратимо – просто оно пока не ко времени. По многим причинам – и из-за позиции США, Германии, Словакии и Венгрии. И из-за мировой геополитической конъюнктуры. И только через начатое наращивание оборонных расходов и оборонных систем стран НАТО.

Украина станет членом НАТО тогда и только тогда, когда это будет вопрос выживания для Европы. И тогда уже не понадобятся никакие формальности, выполнение условий – Украина будет гарантом всей Европы. Конечно, если Украина на тот момент будет еще существовать как государство.

Важный тезис Столтенберга: потребности Украины приоритетнее потребностей национальной безопасности стран ЕС. "Между помощью Киеву и собственным вооружением следует выбирать Украину".

Итак, как видим, решение уже принято, как и определенный период присоединения: не сейчас, когда это нужно нам, а тогда, когда это потребуется странам НАТО. Тот же принцип постепенных шагов, которого придерживается более 2 лет Байден.

Все будет – но в том темпе, который определяют Брюссель и Вашингтон, а не в том, какой диктует объективная реальность. Пусть потом и озвучивают сожаление и признание ошибок.

Вывод: наша выживаемость зависит прежде всего от нас. Возможно, нас спасут и освободят, если мы упадем. Но сколько миллионов жизней нам это будет стоить? Поэтому лучше найти способы удержаться на ногах до момента, когда НАТО определит, что пора полноценно стать рядом.

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