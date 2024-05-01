Россия вчетверо увеличила количество ударов по Херсону и области. Оккупанты хотят закрепиться где-то на правом берегу Днепра, но им не удастся, говорит LIGA.net глава Херсонской областной военной администрации (ОВA) Александр Прокудин.

Но больше всего пугают дроны, добавляет он. Бьют по гражданским объектам, машинам с гуманитаркой и даже похоронному транспорту: "С начала года уже зафиксировано более 600 случаев сбросов взрывчатки по области, 300 попаданий FPV-шками".

Уничтожают россияне и бизнес. В прошлом году показатели посева и сбора урожая составили всего 2% от довоенных. Садоводство , выращивание овощей и бахчевых культур – это те отрасли, которые больше всего пострадали из-за теракта России на Каховской ГЭС.

Впрочем, Херсонщина наращивает темпы разминирования полей : "Нам на это отводили десятки лет. А мы планируем закончить до конца 2025-го".

Как это удается, почему к строительству фортификационных сооружений присоединяют частные компнии и что Россия планирует на южном участке фронта – Александр Прокудин рассказал в интервью LIGA.net .

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"На Херсонщине слышим взрывы каждые две минуты"

– Россия наращивает обстрелы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал LIGA.net , что по сравнению с февралем обстрелы выросли минимум вдвое. Есть ли такая тенденция в Херсонской области?

– Количество ударов выросло более чем в четыре раза. За последние 10 дней враг в среднем выпускает около 700 снарядов в день. В январе-феврале было по 150. Россияне продолжают атаковать из ствольной, реактивной артиллерии, танков, авиации, беспилотников.

Слышим взрывы каждые две минуты. Это просто терроризм. У нас повреждено 28 000 гражданских объектов: домов, школ, детсадов, больниц".

– Тоже пытается выбить энергетическую инфраструктуру?

– Постоянно. За более чем два года полномасштабной войны с Россией наши аварийные бригады научились оперативно восстанавливать побитые коммуникации. У нас если прилет по энергетическому объекту, то уже за сутки энергетики обычно его восстанавливают.

После деоккупации [на освобожденной части Херсонщины] не работала ни одна трансформаторная подстанция. Все восстанавливали с нуля. Сейчас 188 населенных пунктов из 228 – со светом. Все села и города вдоль Днепра уже полтора года без света. Потому что там постоянно "прилетает".

У нас из-за попыток что-то восстановить много погибших и раненых энергетиков. Россияне по ним открывают огонь сразу.

– В какую сумму оцениваются убытки?

– Колоссальные. Только одна Каховская ГЭС – это миллиард долларов. В общем, все разрушения – десятки, а то и сотни миллиардов долларов. И мы еще не говорим о левом берегу. Восстановление – это все на годы.

– На территориях, где нет света, живут люди?

– Да. Возможно, десятая часть из тех, кто жил до большого вторжения. Все снабжены генераторами, скважины с водой почасово, воду и гуманитарную помощь – довозим.

– Проводите ли принудительную эвакуацию из опасных районов?

– Эвакуация есть, и принудительная тоже. В прифронтовых общинах очень сложная ситуация. Вот там, где света нет, мы как раз принудительно вывозили людей. Это 42 населенных пункта. Благодаря нашей работе, волонтеров, правоохранителей вывезли почти всех детей и их семьи. К сожалению, не все трезво оценивают ситуацию безопасности. В 12 прифронтовых населенных пунктах остаются 352 ребенка.

В общей сложности с момента деоккупации правобережья от россиян мы эвакуировали более 45 000 человек. 6 000 из них – именно дети.

– Есть случаи, когда люди возвращаются на оккупированную часть?

– Одиночные, но есть. Это самое ужасное. Уезжает женщина с детьми, например, а мужчина остается. И через некоторое время она едет обратно.

– Как часто звучат тревоги в Херсоне? Через какое оружие?

– Тревоги звучат каждый день, и до 10 раз. Но тревога может предупредить только о ракетной опасности и дронах. А российские войска бьют по городу из временно оккупированного левобережья из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, FPV-дроны. Об этом не получается предупредить раньше времени, между "выходом" и "прилетом" – секунды.

– Насколько участилось использование беспилотников?

– Россияне нас ими кошмарят. Беспилотники сотнями летают, сбрасывают взрывчатку. Уже зафиксировано более 600 случаев по области, 300 попаданий FPV-шками с начала года.

"Целят по гражданским, вышедшим в магазин, везут гуманитарку. Даже по похоронному транспорту. Дронов люди боятся больше, чем другого оружия".

- И глава ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC, и командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью LIGA.net сообщили, что россияне готовят новое наступление ориентировочно с середины мая и летом. Есть ли угроза усиления боевых действий и возможно попытки наступления на Херсон? Как вы к этому готовитесь?

– Считаю, что большое вторжение, как это было, им не удастся. Потому что у нас есть естественная преграда – река. Сомневаюсь, что получится ее пересечь. Но россияне захотят закрепиться где-нибудь на правом берегу. Поэтому есть такая возможность. Мы готовы. Есть средства и человеческие ресурсы, чтобы этого не произошло. Постоянно с командованием на связи.

– Оборонительные заграждения обустраиваете?

– Уже вторую линию. Общая полоса – 174 км. Очень высокие темпы. Планируем на следующий месяц все закончить. Это должны быть безопасные для военных места – бетонные сооружения, противотанковые рвы.

– В марте на ProZorro появился тендер на обустройство системы невзрывных оборонных заграждений. Вы привлекаете к этим работам частные компании? Как их контролируете?

– У нас 220 километров первой линии, которую мы строим с военными. И 174 – вторая, работаем с подрядчиками. Они находятся под постоянным наблюдением всех правоохранительных структур. Всё проверяется и будет сделано.

"Меня пытались убить и артиллерией, и дронами"

– 10 апреля в Херсонской области был задержан местный житель, который вместе с российскими спецслужбами пытался организовать на вас покушение. Россияне запустили дрон, задержанный наблюдал и корректировал огонь по автомобилю. Вы знали о подготовке атаки?

– Знал от главы Службы безопасности. Это был один из местных жителей вместе с российскими спецслужбами. Мне давали слушать записи переговоров, и именно о моей машине речь шла. Совершили некоторые меры и своевременно посадили этот дрон. СБУ задержала вероятного помощника россиян. Предварительно, он уже приводил окупантов на другие объекты раньше. Там до 10 эпизодов есть, где он корректирует огонь.

"Это не первая попытка: меня пытались убить и артиллерией, и дронами. Думаю, и это было не последнее покушение. Все живут в таких условиях – под прицелом. Я могу просто идти по улице – и "прилет".

– Выходили ли оккупанты с вами на связь? Выдвигали свои требования или угрожали? Что они хотят, если пытались связаться?

– Они писали в соцсетях. Знакомые в прошлом люди выходили на меня и говорили, что "сейчас мы придем'. Пытались угрожать. Не раз такое было. Но я не беру трубку и не вступаю в переписки.

"Хотим разминировать все поля до конца 2025 года"

– До деоккупации Херсона и части Херсонской области под контролем россиян находились 4000 предприятий, рассказывали нам в ОВA в ноябре 2022 года. Сколько в оккупации сейчас, через два года большой войны? Какие сектора больше всего из-за этого пострадали?

– Аграрный. Это был самый большой сектор экономики всей области. Поля занимали 70% территории – около 2 млн гектаров.

Наши аграрии до полномасштабного вторжения выращивали около 1,5 млн. тонн зерна, где-то 500 000 тонн технических культур: рис, соя, рапс. 1,5 млн. тонн плодоовощных культур. В прошлом году показатели посева и сбора урожая составили всего 2% от довоенных.

"Во временной оккупации 70% территории, заминированные полностью поля. Но мы постепенно восстанавливаем сферу. В этом году будет засеяно 153 000 гектаров. Не очень много, но втрое больше чем в прошлом году – благодаря повышенным темпам разминирования".

Достоверной информации о вреде, причиненном предприятиям, находящимся на пока оккупированном левобережье, нет. Но уверенно можно сказать, что известные не только в Украине, но и мире, компании почти прекратили работу: Чумак, Agrofusion , Нибулон.

Только завод Чумак потерял на экспорте около миллиарда гривен. Это предприятие, на котором работали тысячи рабочих, а их продукция была представлена в более чем 40 000 торговых точках по всей Украине. В настоящее время компания рекламировалась на западе Украины и работает фактически на мощностях своих конкурентов.

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– Кто занимается разминированием полей, есть ли план и тайминг?

– У нас обследовано 44% полей. Это благодаря тому, что мы увеличили количество взрывотехников, увеличили количество средств разминирования. Нам отводили на это десятки лет. А мы планируем закончить до конца 2025 года. Наши планы – через два года разминировать все.

– Как удалось выйти на такие темпы?

– Мы со всеми коммуникировали. Я пришел в феврале 2023-го, и только 80 человек работали в Херсонской области над разминированием. Сейчас почти 1300, и мы еще увеличиваем. На прошлой неделе – плюс 100 специалистов. Это ВСУ, полиция, ГСЧС, международные партнеры, норвежцы, в т.ч. Всех привлекаем. Помог конгресс местных и региональных властей при президенте, когда мы там подняли этот вопрос.

"Потому что для Херсонщины поля, которые можно засеять – это вопрос выживания. Все было сосредоточено на аграрно-промышленном секторе".

– Подрыв Каховской ГЭС оказал серьезное влияние на аграрный сектор…

– Теракт уничтожил оросительные системы. Каховское водохранилище было источником снабжения водой. Часть предприятий вблизи Днепра – затоплены. Только на правобережье аграрии не собрали 100 тысяч тонн зерновых и техкультур. 2,8 млрд грн убытков только по зерновым.

На конгрессе местных властей мы подняли вопросы помощи аграриям, которые собирают зерно. Ведь все зернохранилища, ангары разрушены. Ни одного целого элеватора на правом берегу Днепра. Передаем фермерам модульные зернохранилища на 75000 тонн.



Ну и субсидии фермерам – 8 000 грн за гектар – будут действовать в этом году.

– Производство какого продукта больше всего пострадало из-за оккупации и терактов россиян?

– Это садоводство, овощи и бахчевые культуры. Те культуры, которые были затоплены или остались без орошения. Если по зерну еще можно надеяться на дожди, то с фруктами и овощами так не получится.

"Около 650 гектаров садов уничтожены в Херсонской и Дарьевской общинах, 2000 гектаров – в Белозерском. Там выращивали персики, яблоки, черешню, малину, виноград. Все это уничтожено".

На левобережье невозможно выращивать рис, кукурузу, фрукты, ягоды. Нет воды. Нужно либо восстановить Каховскую ГЭС, либо искать выходы с насосами, чтобы заполнять каналы.

– Сможем ли мы когда-нибудь восстановить Каховскую ГЭС и водохранилище?

– Сможем. Это изучают ученые. Но конкретики нет. Пока даже провести анализ на месте невозможно, это первая линия обороны.

По предварительным подсчетам, для постройки новой станции требуется не менее пяти лет и от 1 до 2 млрд евро. Конечно, это можно будет сделать только после завершения боевых действий.