Правосудие сквозь пальцы. Правоохранители и львовский погром

Говорят, нападение на табор во Львове, в результате которой погиб человек, было спецоперацией русских. Опять?

Россияне, конечно способны на что угодно. И на это тоже. Но вот вопрос: это россияне систематически организовывали атаки украинских радикалов на сексуальные и национальные меньшинства в последние месяцы? Это русские организовали национальные дружины?

Если да, то почему об этом говорят только сейчас? И почему россиянам так многое позволяют делать в стране? Почему их не остановили?

Если нет, и это все-таки были наши отечественные "патриоты", то, простите, разве это снимает проблему? Чем именно погром в исполнении "патриота" отличается в лучшую сторону от погрома в исполнении российской агентуры? Тем, что там все остались живы, а тут в первый раз погиб человек? Так это же дело случая. И то, что случилось это именно во Львове, а не где-то еще, и сейчас, а не раньше или позже, просто стечение обстоятельств.

А может, дело именно в том, что русские здесь ни при чём? И что на действия радикалов упорно смотрели сквозь пальцы, пока вдруг не случилась беда? И в том, почему именно силовики не реагировали? Может, дело в том, что они не в состоянии бороться с такого рода группами, что им не хватает для этого институциональной силы. Тогда это надо признать.

Чем погром в исполнении "патриота" отличается в лучшую сторону от погрома в исполнении российской агентуры?

Или все дело в том, что руководство силовиков негласно одобряло такие действия? Не секрет же, что толерантность у нас на не высоком уровне, и только сохранившиеся нормы приличия мешают многим активно поддерживать расистские выходки, и еще пара-тройка посольств цивилизованных стран. И что силовики в высоких кабинетах сами не разгромили табор ромов или съезд психологов, работающих с ЛГБТ, только потому, что им "не положено", но если бы не это, с удовольствием бы поучаствовали? И в том, что они втайне аплодируют парням в балаклавах и с нацистскими замашками?

Так или иначе выходит, что участие русских тут дело второе. Потому что даже если это они, так враг во время войны всегда бьет в твою слабую точку, и кто виноват в том, что это точка открыта для удара? Что ее защита не установлена? Про то, что радикализм в Украине зашкаливает, знали все. Знали, но ничего не делали. И именно результат этой бездеятельности мы и наблюдали сейчас во Львове. А теперь, когда петух клюнул в то самое место, начали бороться с российскими агентами. Хотя в любой цивилизованной стране полетели бы головы у высших чинов. И не потому что погиб человек. А потому что он погиб после десятка других случаев, на которые не было адекватной реакции.

Если бы радикалов наказали жестко и по закону после первого же раза, они бы не пошли снова громить табор, окрыленные безнаказанностью. Но их подталкивали к эскалации насилия. Подталкивали силовики, которые смотрели на их действия сквозь пальцы. И теперь эти же силовики говорят, что во всем виноваты русские агенты. Осталось только сделать вывод, что и силовики у нас немного агенты русских.



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