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13.06.2018, 15:22

Швеции предстоит решить "проблему России"

Швеции предстоит решить "проблему России"
сооснователь Freedom Rights Project, обозреватель "Svenska Dagbladet" и "Göteborgs-Posten"

Нет в Европе страны, в выборы которой не могли бы встрять "ольгинские" тролли

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"В Швеции в сентябре пройдут всеобщие выборы, и шведских избирателей начали получать предупреждения о том, что теперь настала их очередь стать мишенью для российского вмешательства в этот демократический процесс", пишет Паулина Нойдинг в колонке "Sweden’s Russia Problem". По данным Шведского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (MSB), которое руководит в стране борьбой с операциями иностранного влияния, такое вмешательство очень вероятно, и граждане должны быть готовы к вбросам дезинформации и фейковых новостей.

Хотя классическую максиму "предупрежден - значит вооружен" никто под сомнение не ставит, у шведских избирателей, указывает Нойдинг, есть серьезная проблема: отделить российские вбросы от настоящих проблем, одолевающих Швецию, не так-то просто.

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Нойдинг пишет, что уже как минимум несколько месяцев российские тролли распространяют новости и политические инсайды на темы социальной неустроенности и морального разложения - например, они попытались повлиять на шведские дебаты по поводу иммиграции. MSB уже заявило, что Россия ставит целью разжигание внутренних споров в Швеции и отвлечение общественного внимания от действий России в других странах Европы. "Возможно, это так и есть, - продолжает Нойдинг, - однако действия России становятся реальной угрозой прежде всего из-за внутренних ошибок в самой Швеции, ошибок, которые привели к тому, что фейковые новости воспринимаются с доверием. Проблемы иммиграции и стремительно растущего уровня преступности действительно раскалывают страну; Россия же пытается использовать эти трудности в собственных интересах".

Предпосылкой для успешного вмешательства извне Нойдинг считает то, что у власти в стране находится коалиция, составленная двумя партиями меньшинства - зелёными и социал-демократами. Такая конфигурация, которой противостоят партии центра и правого фланга, остается тем более неустойчивой, что действующее правительство занижает размеры ущерба, наносимого стране его иммиграционной политикой, полагает автор, - а вместо наложивания общественного и политического диалога на эту тему навешивает на своих оппонентов ярлыки "популистов" и обвиняет их в нанесении ущерба "имиджу Швеции". 

Шведская политическая реальность, по мнению Нойдинг, снабжает Россию достаточным количеством пропагандистских "боеприпасов", которые та может использовать для влияния на общественное мнение в стране. Но еще сильнее автора тревожит то, что сюжет о вмешательстве России в выборы используется шведскими лидерами как оправдание своему нежеланию проводить давно назревшие реформы. В качестве примера она приводит ситуацию в Мальмё, мэр которого устроила встречу с представителями MSB для обсуждения того, как можно защитить имидж города от его подрыва "иностранными организациями" накануне выборов.

"Мэр упускает главное, - пишет Нойдинг, - проблема с имиджем Мальмё появилась из-за плохого управления, а не из-за вмешательства извне. Численность населения города не превышает 330 тысяч человек, но Мальмё выделяется во всей Западной Европе высоким уровнем безработицы и зависимости от социальных пособий, а также стремительно растущим уровнем преступности, радикализации, сегрегации и масштабами социальных конфликтов".

Специалист по российским невоенным операциям Оскар Йонссон, докторант Королевского колледжа в Лондоне, рассказал автору, что противодействие российскому вмешательству сильно затрудняется тем, что его тактика продуманно замаскирована и основана на легковерии аудитории. В Швеции российские источники выбрасывают фейковые сюжеты в социальные сети, а распространяют эти фейки сами шведы, поскольку в них содержатся элементы правды. "Это своего рода "информационная прачечная", – утверждает Йонссон, – и поэтому довольно трудно оценить истинный масштаб российского влияния".

Нойдинг пишет, что Швеция серьёзно отнеслась к новым угрозам для своей демократии. Начата кампания по информированию общества; проводятся тренинги для сотрудников, занятых на выборах; повышены меры кибербезопасности; проводится непрерывная оценка угроз и уязвимостей. Однако при этом официальные лица признают, что они, возможно, ведут бой в уже проигранном сражении - по заявлению одного из представителей MBS, ограниченные ресурсы этого агентства "никак не могут сравниться с возможностями агрессора".

Шведские власти могут ограничить негативный эффект стороннего вмешательства в выборы, считает Нойдинг, если они сосредоточатся на восстановлении социальной и политической стабильности. Для этого придется решить проблему иммиграции, преодолеть кризис недееспособности парламента и восстановить ээфективность работы правоохранительных органов.

"Наилучшей стратегией борьбы с разжигаемым Россией пожаром в социальных сетях было бы устранение питающего этот пожар топлива", - заключает Нойдинг.

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Теги: вмешательство в выборы, соцсети, кибербезопасность, швеция
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