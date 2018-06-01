Сопутствующий ущерб триумфа

Больше всего люди не любят, когда их обманывают.

В прошлую среду я, как и огромное число людей в Украине и в мире, прожил невероятный день – от опустошенности и отчаяния к депрессии, затем внезапный шок, тающая злость типа: "Вот гад, ну как же ты мог так нас разыгрывать!" и до ликования и желания отпраздновать воскресение внезапно оказавшегося почти родным человека в компании с друзьями и совершенно незнакомыми людьми. Что в таком состоянии делать в Киеве? И я поехал на Майдан.

Когда я выходил из метро мне позвонила из Парижа моя давняя знакомая, серьезная французская журналистка, крайне негативно относящаяся к Путину, и сказала, что реакция мировых СМИ по поводу сымитированной смерти Бабченко очень негативная, что это крайне плохо для Украины и что теперь новостям из нашей страны еще долго верить не будут. Я стоял с телефоном на Майдане, вокруг бурлила радостная толпа, все радовались "воскресению" Аркадия и шутили по этому поводу. Среди толпы стояли групки людей с плакатами "Свободу Сенцову" - проходила акция солидарности с самым известным украинским политузником Кремля.

Ну что я мог ответить моей знакомой? Что жизнь человека дороже всего, что у нас идет война и тщательно выбирать средства не приходится, что Бабченко, очевидно, поставили перед фактом, и ему не оставалось другого выхода, как принять предложение СБУшников хотя бы для того, чтобы остаться в живых. Моя знакомая горячилась, доказывая, что если журналист берет в руки оружие или принимает участие в полицейской операции, то журналистом считаться он уже не может. А я твердил, что право на самозащиту для человека важнее всяких профессиональных кодексов. К согласию мы не пришли.

Друзья, которым по дороге с Майдана я пересказал мнение француженки, в один голос привели мне аргументы, полностью совпадающие с моими.

И когда дома я открыл фейсбук, то ничего нового в комментах украинцев по поводу обоснованности спецоперации с Бабченко, как вы понимаете, не обнаружил.

Такое единодушие в вопросах деятельности спецслужб, о которой мы знаем только то, что они сами нам считают нужным рассказать, если задуматься, должно настораживать.

И вот наутро, когда эмоции улеглись и эйфория поутихла, я полез в интернет и прочитал, что, по некоторым данным, информацию о смерти Бабченко опубликовали около 1300 мировых СМИ, причем явно не в разделе кроссвордов.

1300! Это при том, что руководство нашей страны предпринимает бешенные усилия, чтобы Украина вообще не исчезла с повестки дня в мире и такого освещения эти усилия еще ни разу не имели.

В век, когда информация становится основной мировой валютой, подделка этой валюты может иметь катастрофические последствия.

И тут я начал соображать, что теперь 1300 СМИ по всему свету будут печатать опровержение этой информации. Которая на самом деле является официальной информацией украинских властей о "страшном злодеянии российских спецслужб".

А ведь это в перспективе очень и очень нехорошо для воюющей страны.

Ну какие, спросите вы, отдаленные последствия может иметь для Украины такая "мелочь", как опровержение официально представленной украинскими властями информации?

Да очень конкретные! Идет война, и украинцы, как бойцы на передовой, порой считают все средства борьбы с врагом приемлемыми. Понять это можно. И воспринимается такая "всеядность" в украинском социуме нормально, ведь мы, живущие здесь, обреченные вариться в своем булькающем котле, сами как-нибудь разберемся в своих проблемах с недостоверной информацией и в конце концов поставим все точки над "i".

Но при этом мы рассчитываем на помощь остального мира, которому теперь, после истории с воскрешением журналиста разобраться, где правда, а где ложь в и без того не очень понятных Западу российско-украинских отношениях, стало значительно трудней. И вера нашему слову у стран Запада теперь может сильно поубавится.

До сегодняшнего дня Украина априори имела статус пострадавшей от агрессии РФ стороны, основные претензии которой к стране-агрессору серьезному сомнению в мире не подвергались. Но жертва, которая обманывает, уже как бы не совсем жертва, тут сразу начинает вырисовываться некий корыстный расчет, какая бы насущная необходимость ни лежала в основе подобного обмана. И никому не интересно почувствовать себя глупеньким богатеньким Буратино, которого беззастенчиво разводят на деньги. Это, если кто не понял, я о странах, помогающих Украине прямо или посредством санкций в ее борьбе с российской агрессией.

Причем победа Украины и вообще ее существование в данный момент очень уж сильно зависят именно от этой помощи. Тот же Бабченко, к примеру, не раз утверждал, что, несмотря на санкции и экономические невзгоды, в России армия в разы сильнее украинской и российские танки, если будет приказ, дойдут до Львова за неделю, пусть и с огромными потерями. И в том, что приказа нет, заслуга не только народа Украины и ее армии, но и, в очень значительной мере, мирового сообщества с его реакцией на российскую агрессию против Украины.

В век, когда информация становится основной мировой валютой, подделка этой валюты может иметь катастрофические последствия. Мы это еще не до конца осознаем, и если наши спецслужбы действуют, если можно так выразится, методами индустриальной эпохи, когда "информационная локальность" спецопераций позволяла не оглядываться на мировое общественное мнение, то сейчас цена такого успеха порой обратно пропорциональна известности задействованных спецслужбами персон. И главная фишка в том, что сейчас известность персоны (мир-то уже давно живет в информационном веке) совершенно не зависит ее должности, капитала и даже общественного положения. Потому "ловля на живца" в сюжете с каким-нибудь малопубличным олигархом, на которого наехали конкуренты, и такая же "рыбалка" на "заказанного" военного журналиста, нищего и гонимого, но имеющего в соцсетях 200 тысяч подписчиков, среди которых куча редакторов ведущих мировых СМИ, дают совершенно разные результаты.

Доверие - такой капитал, который даже не копиться, а выращивается. Как дерево, срубить которое не проблема, а вот на то, чтобы его вырастить, нужны десятилетия.

Инсценировка СБУ имела, как я понимаю, совершенно не те информационные последствия, на которые рассчитывали силовики. Хотя бы потому что реакция общества на эту инсценировку просто зашкалила. Похоже, СБУшники рассчитывали тихонько предотвратить преступление и в благодарность получить максимум похвалу президента да народную любовь, так сказать, а в результате страну накрыло цунами планетарного возмущения виртуальным убийством знаковой фигуры российской журналистики. Думать о том, что это цунами было тоже специально вызвано или предугадано СБУ как-то не хочется...

Реакция же российских властей на "воскрешение" Бабченко, похоже, служит самым весомым доказательством того, что даже блестяще раскрыв преступление, СБУ само того не желая сделало Кремлю сопутствующий подарок тем, как именно это преступление было раскрыто. Все, чем ограничился официальный Кремль, - выражение сдержанной радости от "возвращения" Аркадия и пожеланием ему крепкого здоровья. Даже "смерть" неудобного журналиста днем раньше вызвала несравнимо больше комментариев российских политиков и пропагандистов (чуть было не сказал "журналистов"), попытавшихся переложить вину за гибель Бабченко на украинскую сторону. А тут такой информационный облом случился - и на тебе, считаные смешки и хорошо сдержанные ухмылки, некие "улыбки в усы Пескова".

Что делать? Честно, не знаю. Доверие - это такой капитал, который даже не копиться, а выращивается. Как дерево, срубить которое не проблема, а вот на то, чтобы его вырастить, нужны десятилетия.

И война, кстати, продолжается. Я не могу требовать отчета от силовиков, но вот общественное мнение, которое в данном случае почти безоговорочно поддержало явный стратегический просчет спецслужб, просчет, который обойдется Украине ой как дорого, ставит меня в тупик. Ну, примерно так же, как в соцопросах серьезный процент голосов за политиков, которые и довели страну до ручки в свое время.

Насчет тактического выигрыша во всей этой истории тоже пока остаются вопросы, на которые даже постановление суда об аресте исполнителя ответа не дают. В том числе и вопрос, очень существенный для будущего страны – могли ли суперпрофессионалы из СБУ сделать свою работу иначе, добиться результата, не придавая всем новостям из Украины на много лет вперед навязчивого привкуса фейка?