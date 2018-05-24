Столкновение репутаций: президент Порошенко против БиБиСи

Конечно, доверие имеет и рациональную, и иррациональную составляющие.

Совершенно не склонен идеализировать БиБиСи (по части оценок войны в Украине зашкваров в их сообщениях хватало). Но Петра Алексеевича идеализировать не могу никак.

И вот как хотите, но вопрос стоит так: верить Петру Алексеевичу - или верить БиБиСи?

Я понимаю, что будут такие, которые предпочтут доверять Петру Алексеевичу. Кто по убеждению, кто из чувства долга, кто от предчувствия ежемесячной зарплаты.

Почему лично я предпочту доверять БиБиСи?

Автор материала об проплате за встречу Порошенко с Трампом в 2017 году - журналист БиБиСи Пол Вуд. Даже беглый обзор его журналистской деятельности позволяет сделать вывод о его квалификации, навыках, его понимании ответственности за свою работу.

Критики материала БиБиСи приводят фактически только один аргумент: в материале не названы по именам источники информации.

Не названы. Но на эти источники есть указания. Как минимум на два источника, которые могут подтвердить информацию в целом, и другие источники, которые могут подтвердить информацию частично, что позволяет реконструировать события. Называть их по именам БиБиСи не обязана. Можете себе представить, что будет с этими источниками в украинской власти, если БиБиСи обнародует их имена? Думаю, что можете.

А вот представить, чтобы БиБиСи обнародовало такого рода обвинения (а это не просто информация, а обвинения, поскольку по меньшей мере в действиях одного фигуранта - адвоката Коэна - есть обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как уголовное преступление), которые могут иметь отношение к главам двух государств, не имея серьезных подтверждений и не опираясь на источники - вот такого я не представить не могу. Немалые миллионы фунтов стерлингов тратятся подобными изданиями на юридические службы, которые вполне способны оценить риск получить судебный иск от Администрации президента Украины.

А вот Петра Алексеевича я предпочесть не могу. Уж очень похож он на того, кто описан в публикации БиБиСи - амбициозный, тщеславный, лукавый. Именно таким долден быть президент, готовый заплатить из-под полы за встречу с другим президентом. А амбиции на такую встречу у него были. И именно на встречу, на переговоры, а не на фотографирование. Понятно даже почему - был у него перед тем очень смешной инцидент с фотографированием с Бараком Обамой. И, видимо, очень уж хотелось выглядеть триумфатором.

Поэтому лично я готов поверить, что материал БиБиСи правдив.

В конце концов, выяснится все очень просто. Без "верю-не верю" Порошенко или БиБиСи. Очень скоро будет проверен основополагающий факт обсуждаемой публикации - проплата адвокату Коэну. Если ее не было, значит, БиБиСи действительно опубликовало ложь.

Но если эта или какая-то очень похожая оплата имела место, то... начнется то, ради чего, возможно, эта публикация и затевалась.

Хотя источники информации упомянуты, как я уже писал выше, украинские, не исключено, что настоящая утечка произошла в совсем другом месте, и совсем в другом государстве. Предполагаю, что подтолкнуть журналиста "копать" эту тему могли те, кому Порошенко сам по себе вовсе и неинтересен.

Вот, например, спецпрокурор Мюллер подбирается к Трампу со стороны его окружения. Ему эта публикация, возможно, даст необходимые основания для запуска процессуальных действий против господина Коэна. Если Коэн действительно получал деньги за подобные услуги, но при этом не зарегистрировался как лоббист, то он нарушил законы США. И цена такого нарушения - тюремное заключение. И, как мы уже видели, спецпрокурор Мюллер достаточно искусно заключает с подозреваемыми сделки "иммунитет в обмен на предоставление информации". А то, что" решала" президента США адвокат Коэн много знает об изнанке нынешнего хозяина Белого дома, можно не сомневаться.

Поэтому у защитников Порошенко остается только одна тема: "морально или аморально". Мол, даже если платили, то это невысокая цена за "джавелины", позицию США в отношении России и общее улучшение атмосферы украинско-американских отношений.

И это правда. Но, как всегда, есть несколько "но".

Во-первых, весь настоящий и вымышленный позитив украинско-американских отношений может быть легко разрушен статьей на БиБиСи, из-за которой теперь может выйти так, что на годы вперед с представителями Украины в ​​Вашингтоне будут встречаться исключительно в присутствии сотрудников ФБР.

Во-вторых, думать, что весь позитив украинско-американских отношений последних полутора лет является результатом выплаты в 400 или 600 тысяч долларов или мастерства украинской дипломатии, могут разве неисправимые романтики и воспитанники школы политологической мысли отечественного МИДа.

Нечестно лишать наших дипломатов всех лавров - на американском направлении работа ведется серьезнейшая. Но и поставки нам "джавелинов", и изменение тональности США в диалоге с Россией вызваны другими факторами. Однако, это тема для отдельного разговора.

Хочу лишь заметить, что преступление, совершенное "во имя высших интересов", может быть оправдано лишь общей пользой. Лично Порошенко свои дивиденды получил - с Трампом встретился. А получим ли свои дивиденды (в виде решения важных общественных проблем) мы, граждане Украины, и не выйдет ли после публикации БиБиСи все с точностью до наоборот - это мы вскоре увидим.

Победителей, конечно, не судят. Но Порошенко пока не победитель.

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