Томос и выборы: почему автокефалия не подняла рейтинг Порошенко

В контексте стремительно приближающихся президентских выборов огромное внимание уделяется стратегическим решениям, которые главные кандидаты внедряют для привлечения электората.

Команда действующего президента делает упор на достижениях, достигнутых во время каденции Петра Алексеевича. Особое место уделяется теме создания единой поместной церкви. О предоставлении Украинской православной церкви автокефалии активно говорили еще c весны. С формально-юридической точки зрения мы еще ничего не получили, хотя есть шанс, что изменения будут значительны. Так или иначе, этот шаг уже воспринимается как логичный этап развития страны в сторону все более решительного отсечения влияния страны агрессора.

Безусловно, предоставление УПЦ автокефалии - историческое событие, которое кардинально снизит для России возможность влиять на общественные настроения в Украине. И это станет несомненной победой президента, которая поможет ему заслужено вписать свое имя в историю нашей страны. Историю вопроса, детали и перспективы предоставления Украине автокефалии уже детально разложили по полочкам религиоведы, политологи и аналитики, а в будущем будут изучать историки. Поэтому вполне предсказуемо, что команда президента будет использовать автокефалию как важнейшую тему в рамках президентской кампании, в надежде получить благодаря ей существенный рост поддержки на предстоящих выборах.

Однако если посмотреть на результаты опросов, то на данный момент президент поддержку населения активно теряет. Почему же столь серьезное достижение не особо отражается на электоральных предпочтениях и не прибавляет сторонников Петру Алексеевичу? По моему мнению, причина не в черствости и бездушии украинцев, а в неправильной оценке ситуации идеологами предвыборной кампании.

Глубоко верующие прихожане УПЦ Московского патриархата привычно отождествляют себя с "материнской" РПЦ, поэтому отношение к государству Украина (и тем более к существующей власти) у них прочно сформировано правильными религиозными "темниками". Тезисы про "братоубийственную войну", молитвы "за упокой защитников Руси", нежелание отпевать украинских воинов и другие антиукраинские проявления никого уже особо не удивляют. Резко агрессивное отношение к "неканоническим" церквям и ненависть к Филарету формировались здесь долго и основательно. Именно поэтому прихожанами УПЦ (МП) каноническое признание Константинополем "раскольников" - и тем более снятие анафемы с Филарета - будет восприниматься крайне негативно, возможно, даже агрессивно. Учитывая, что президент стал фронтменом и катализатором этого исторического события, ожидать роста его поддержки среди верующих промосковских приходов было бы крайне наивно. "Темники" и молитвы уже написаны, и паству будут активно агитировать против, а не за переизбрание Порошенко.

По другую сторону баррикад - прихожане неканонических украинских церквей, в первую очередь это УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, которые так долго боролись за каноническое признание. Предоставление автокефалии — событие, к которому они давно стремились. Эти церкви и их прихожане также сделали свой выбор уже давно, соответственно, не стоит ожидать стремительного роста электоральной базы за счет их благодарности.

Несмотря на то, что согласно статистическим исследованиям, проведенным центром Разумкова, больше половины украинцев называют себя "верующими", основной процент избирателей будет принимать решения все-таки за пределами церковных стен. Именно они и есть желанная целевая аудитория для действующего президента в разрезе предстоящих выборов. Почему же электорат не спешит демонстрировать благодарность президенту за столь значимые исторические изменения?

Дело в том, что молодое прогрессивное население не особо вовлечено в дела церковные. За место в сознании современных украинцев сражаются стартапы, блокчейны и криптовалюта. Уезжать работать в Европу - или пробовать себя на дне рынка? Как создать и защитить свой бизнес? Эти и схожие вопросы по-настоящему актуальны для данной целевой аудитории, а церковь воспринимается ими как исторический рудимент. Многочисленные конфликты между клириками, захват дворовой территории и парковых зон, аморальное поведение священнослужителей - все это только усиливает раскол между церковью и светским обществом.

Это подтверждается опросом, проведенным в 2015 году Фондом "Демократичні ініціативи", в ходе которого большинство респондентов ответили, что им безразлична идея создания единой поместной церкви. Повторимся – большинство украинцев считают себя верующими, но им безразличны изменения в церковной жизни Украины.

В этом контексте активное заигрывание лидеров страны с церковью, даже патриотической, скорее отпугивает прогрессивную часть населения, чем мотивирует ее голосовать на предстоящих президентских выборах. Присутствие первых лиц на главных религиозных праздниках, активные попытки церкви войти в учебные процессы в школах, возрастающее влияние церковников на политические процессы - все это вызывает все больше вопросов из серии "насколько наше общество светское и куда мы движемся".

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Суммируя сказанное выше: чрезмерные надежды на всемогущий Томос, который, как перчатка Таноса, уничтожит половину неверных - следствие ошибочной стратегии, разработанной предвыборной командой президента. Повторюсь: создание поместной церкви, безусловно, останется историческим достижением Петра Алексеевича. Однако разнообразные достижения, на которые опирается президентская коммуникация, не должны выглядеть как эклектичные разноцветные бусы, которые бездумно нанизывает на одну нитку туземец в набедренной повязке. Акцентируя внимание на достижениях, нельзя пренебрегать общественным вниманием к цельной картине, в которой огромное значение имеет сумма всех позитивных перемен. Яркость отдельного события не должна затмевать все остальные перспективы.

Это и есть сложнейшая коммуникационная задача, которую Банковой необходимо решить в самое ближайшее время.