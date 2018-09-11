"Это очень дорого". Что едят и как выживают пенсионеры в Украине

Волонтеры провели флешмоб - оплачивали чеки пожилых людей. Чего опасаются пенсионеры и что покупают, когда есть деньги

Реклама

Реклама

Реклама

Два брата, семилетний Тимур и пятилетний Савва, старательно изучают посетителей маленького супермаркета в спальном районе Киева. Заглядывают под прилавки, стараются незаметно рассматривать содержимое корзинок у пожилых людей, бродят между стеллажами с продуктовыми товарами.

- Мама, смотри, вот же дедушка, - зовет Савва.

- Мама, а давай лучше поможем этому, он старее, - предлагает Тимур.

Уже вечер, на улице льет дождь, в торговом зале тесно, пенсионеров почти нет. Мальчики пришли в магазин, чтобы помочь оплатить покупки нуждающимся пожилым людям. Их мама Екатерина Сакевич участвует во флешмобе #Letshelpbabushkas. Братья стали самыми маленькими участниками этого флешмоба.

- Можно, в этот раз я заплачу? - просит Тимур и протягивает кассиру деньги за покупки пенсионера: 21 грн 80 копеек. Корзина у дедушки очень скромная - только лук и батон. Больше брать отказался.

- Мама, почему так мало? - интересуется младший сын.

- Видишь, дедушка стесняется. Но и это - тоже помощь.

(Тимур и Савва помогают бабушке оплачивать продукты, которые выбрали сами. Фото - LIGA.net)

10 сентября в 50-ти супермаркетах Киева, а также во Львове, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Херсоне, Житомире, Днепре, Кропивницком и Обухове прошла акция #letshelpbabushkas от фонда Let's help. Группы волонтеров в супермаркетах предлагали оплатить покупки пожилым людям. "Основной критерий - пожилые люди, которым необходима помощь. Средний чек покупки - 200 гривень", - рассказали в фонде.

Как это было, чего опасаются пожилые люди и как они выживают - в репортаже LIGA.net.

"Выживаем потихоньку, а что делать"

Первая реакция пожилого человека, которому предлагают оплатить чек на покупки - недоверие. Причина банальна: они не привыкли к помощи и перестали верить в хорошее. Вторая реакция - стыд и неловкость. И третья - страх. "Был один мужчина, но отказался, думал, что подвох. Переубедить не удалось", - рассказывает волонтер Алина.

Лидия Ивановна пришла в супермаркет возле своего дома на Берестейской только за яйцами. На другое денег нет. К волонтерам отнеслась с осторожностью. Но знакомая сотрудница магазина кивнула из-за прилавка: все в порядке.

"Не знаю, сонечко, что брать. Масличко, да. Ой, сонечко, не знаю, какое лучше - я ж его никогда не беру. И плохо вижу - катаракта. Выбери сама, а я буду на хлебушек мазать. Ни одного яичка дома. Вот десяточек - и слава богу. Ой, яке все гарне та дороге. Ой, боже-боже", - причитала она.

Старушка получает минимальную пенсию - 1435 гривень: "Я работала в Советском Союзе, на асфальте. Это когда брали побольше и кидали подальше. Асфальт, щебенку, вагоны разгружали. Но вагоны не входили в зарплату. Отопление занимает всю пенсию. А там еще и вода, свет, газ. Не знаю, что будет. Дадут субсидию или не дадут. Но из с пенсии сразу бегу платить, чтоб не было долгов. А может, дадут субсидию? Ой, хочется субсидию".

Свой возраст Лидия Ивановна кокетливо скрывает: говорит, что еще молодая, правнукам только по году.

Волонтеры ходят с ней по магазину и складывают продукты в корзину. Сама взять с полки она стесняется - боится, что уже превысила сумму в 200 грн: "А рыбка есть? Да мне что попроще. Чтобы я наелась и благодарила вас и господа бога. Целую неделю думала: так хочется жареной рыбки, так хочется! А сегодня у меня праздник будет".

Волонтеры уговаривают ее взять немного куриных ножек - "ну что вы, мне и трех хватит", печенье выбирает самое дешевое, по 29 грн за килограмм - "это мне и так на месяц, я же по две-три штучки в день ем". Плюс полбуханки черного хлеба: он долго не лежит, а "половинку буду три дня мусолить".

В кошельке Лидии Ивановны - 25 грн. На кассе помогает разложить продукты по пакетам и почти плачет: "Бог вас любе-любе-любе. І мене бог любе-любе-любе. Чи це - не доказ?"

Фото - Лидия Ивановна, Андрей Гудзенко, LIGA.net

В продуктовой корзине, которую собрал 77-летний Юрий Михайлович, - то, чего он не может позволить себе в обычные дни. Колбаса "Детская", сметана и кефир, целая курица, бананы.

- Пенсии не хватает, - признается он. - Я 57 лет непрерывно проработал на одном предприятии. Пенсию дали 1500 грн. Потом были перерасчеты, еще немного добавили. А у меня дочка - инвалид первой группы. Восемь дней, как я ее похоронил. 47 лет. Одет очень скромно и чисто: "Вот так, выживаю потихонечку, а что делать?"

Юрий Михайлович. Фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net

Бабушке Тамаре - 67 лет, и она всю жизнь проработала геологом. Немного суетится - чтобы никого не задерживать. Берет сыр, две пачки гречки, потом несколько минут изучает полки с крупами: "А что такое кус-кус? Нет, этого не хочу. Тут была другая крупа. Как я ее хотела! Как же она называлась? Ну ладно, сколько я там? Вложилась?"

Волонтеры уже исчерпали лимит и собирались сворачиваться, когда в магазине появилась крошечная седая старушка с палочкой, в аккуратном белом платке. Принять помощь не сразу, но согласилась. "Только я уже вот это взяла", - достала пакет, а из него - упаковку дешевой вермишели быстрого приготовления.

Кладем вермишель в корзину и спрашиваем, чего бы еще ей хотелось.

"Филешку одну можно. Котлетки сделаю. Печенье к чаю? Хорошо. Молочка я тоже возьму, да. Ну, и филешку одну, если можно, - снова повторяет она. - Дивіться самі, щоб вистачило".

Галине Григорьевне - 83 года, и она реально не понимает, почему кто-то решил заплатить за ее покупки и ничего за єто не требует. В магазин шла только за мивиной и геркулесом, на все про все - 12 грн. "Це така соціальна допомога, чи що?" - удивляется бабушка даже после того, как чек оплачен.

"Неловко было, спрашивал - а можно и молока?"

Почти аналогичной была ситуация и на других локациях. иях.

Список, с которым бабушка пришла за покупками (фото - волонтеры фонда)

"У нас одна бабушка сказала, что идет в больницу к сыну. Сын в больнице уже долго, все деньги на него тратятся. Зашла только за вафлями. Мы ее еле уговорили взять еще что-нибудь. Она взяла конфеты, и не хотела никак покупать еще, чтобы нас не разорять", - рассказала волонтер Алина Степанец.

Общими усилиями в корзине бабушки появились колбаса, сыр, хлеб, творожный десерт. "Она смотрела на все и говорила: это же дорого!" - говорит Алина. А в чеке - меньше 200 грн.

Все это время в общий чат волонтеров сыпались десятки фото и сообщений:

"Жду двух бабулечек на кассе! Услышали, пошли собирать продукты"

"Бабуля у нас плакала"

"Дедушка согласился, но взял всего на 110 гривен, скромные"

"Многим просто стыдно принять помощь. Я плачу"

"Последней бабуле занесли домой, живут с сестрой вдвоем. 89 и 92 года. Жаль, фоткаться постеснялись"

"Дедуля один сильно благодарил, сильно ему неловко было, спрашивал - а можно и молока? Жена дома не ходячая, ногу отняли, сам еле ходит((( сильно благодарил"

"Дедушке через 50 дней - 90 лет. Живет сам. Пакет был тяжелым, довезли его до квартиры. Спросила, в чем секрет долголетия - сказал, что нужно бросать авто"

"Клавдия пришла в магазин одна. Обычно ходит с дедушкой, которому 82 года. Он слепой на оба глаза. Диагноз: отслойка сетчатки. Операцию уже сделать нереально. Ефим Миронович проработал журналистом. Пенсия меньше 2000 грн. Клаве дала карточку с номером фонда"

"Алла, 73 года. Работала в команде летчиков в Гостомеле, летала по всему СССР. Начала работать с 18 лет в 1963 году... Кот Кузя, найдёныш - единственный друг. Детей нет"

"Анатолий, 81 год. Живет один. Очень благодарен за помощь. Не мог поверить, что мое предложение - не подвох"

"Мы все стоим в очереди и видим людей, считающих копейки"

Это уже второй флешмоб помощи пожилым людям, рассказала LIGA.net операционный директор фонда Let's help Оксана Даутова. Первая такая акция состоялась 10 июля. "Целью как первого, так и второго флешмоба было обратить внимание общества к проблеме пожилых людей", - отметила она.

По ее словам, до 60-70% краж в супермаркетах совершаются пенсионерами.

"Потому что люди недоедают, минимальная пенсия. Субсидия хоть и есть, но после оплаты коммунальных услуг, какие-то лекарств у них остается 25-27 грн в день на то, чтобы прокормить себя. Мы решили, что надо что-то делать, чтобы общество на это обратило внимание. И чтобы люди помогали пенсионерам не только во время флешмоба. А когда мы стоим в очереди на кассу и видим людей, которые считают копейки", - отметила она.

В этот раз география флешмоба расширилась: к Киеву присоединились другие города. В столице покупки оплачивали 85 человек, еще 30 - в регионах. Команда волонтеров за счет таких акций все больше расширяется.

"Мама, мы завтра хотим опять", - по дороге из супермаркета говорят Тимур и Савва. В понедельник мальчики побывали сразу на нескольких локациях в Киеве и Буче, где Екатерина Сакевич работает в школе. Во флешмобе принимали участие и несколько школьников. Теперь они решили пару раз в месяц отказываться от покупок мелочей, чтобы, независимо от проведения флешмоба, помогать двум-трем нуждающимся пенсионерам.

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's help. Фонд входит в группу компаний ЛІГА.

Ключевое направление деятельности фонда - программа Гідна старість