Опасность участия Кушнера в украинской политике Трампа в том, что игнорирует ценностные аспекты конфликта, видя его как возможность для бизнеса

Всегда лучше работать с людьми, которых знаешь и уважаешь. Это удобно, это выгодно и закладывает определённые хорошие основы сотрудничества. Но проблемы возникают тогда, когда ваше знакомство и взаимное уважение становятся единственными критериями оценки необходимости человека на работе. Тогда это уже не про удобство и сотрудничество, а про непотизм в его самом неприкрытом виде.

Особенно если, скажем, молодой девелопер недвижимости вдруг начинает заниматься и предвыборной кампанией, и реагированием на коронавирусную пандемию, и урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, а с этого года — даже проведением переговоров между Украиной и Россией.

Нравится нам это или нет, но Кушнер — речь именно о нём — занимает далеко не последнее положение в администрации Трампа, и во многом именно от того, как мы будем с ним работать, зависит и позиция США на текущих переговорах, и финальный вариант американского "мирного плана".

Поэтому стоит разобраться, кто такой Джаред Кушнер, как он строил свою карьеру и какие подходы использует в решении дел.

Принц-наследник с Пятой авеню: генезис "серого кардинала"

История Джареда Кушнера — это не просто хроника восхождения президентского зятя на вершину американской власти. Это классическая сага о лояльности, мести и династическом выживании, которая больше напоминает сюжет сериала "Наследники", чем традиционную политическую биографию.

