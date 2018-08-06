Не только Хиросима. Десять крупнейших бомбардировок в истории

Новейшая история человечества изобилует примерами массовых убийств. Сейчас массовые бомбардировки мирных граждан продолжаются - в Сирии

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Сегодня, в Японии прошла ежегодная минута молчания. 73 года назад, утром 6 августа 1945 года бомбардировщик армии США Enola Gay сбросил на Хиросиму урановую бомбу. По разным оценкам, во время взрыва и в течение нескольких лет после этого погибли до 140 тысяч людей. Три дня спустя, 9 августа, американский бомбардировщик сбросил плутоновую бомбу на другой японский город - Нагасаки, она унесла порядка 80 тыс жизней.

6 августа стало памятным днем "Врачи мира - за мир", который напоминает о трагедии и роли медиков как в борьбе с проявлениями войны, так и за предотвращение войн в целом.

Хиросима и Нагасаки - единственный случай применения ядерного оружия. Но далеко не единственный случай массированных бомбардировок, которые приводили к тысячам погибших, а иногда и десяткам тысяч жертв. Большинство из них относятся к периоду Второй мировой войны. Ко дню "Врачи мира - за мир" LIGA.net напоминает о 10 наиболее известных и трагических бомбардировок в истории.

Хиросима и Нагасаки

В 8:15 утра 6 августа 1945 года борбардировщик США сбросил на Хиросиму бомбу "Малыш". Она взорвалась через 43 секунды. Ударная волна и взрыв уничтожили все здания в 500-метровой зоне эпицентра: все живое здесь погибло. В 1-2 километрах от эпицентра люди получили ударную дозу излучения, их тела мгновенно покрыли ожоги. Пришедшая после этого ударная волна отбрасывала пострадавших на десятки метров, срывала крыши и выбивала стекла.

Вспыхнувший в очаге поражения пожар распространился далеко за пределы зоны (в радиусе около 11 км) и вызвал огненный смерч и пожар. Инфраструктура города была уничтожена на 90%.

Силу удара по Хиросиме оценили как налет 3 тысяч бомбардировщиков, сбросивших бомбы одновременно. Но ядерная атака убивала еще долгие годы спустя: поражение радиацией вызвало лучевую болезнь и лейкоз.

Второй ядерный удар был нанесен 9 сентября по Нагасаки - на город упала плутоновая бомба "Толстяк". Взрыв затронул район в 43 тыс кв миль, но только 9,8 из них были застроены, что позволило избежать еще больших жертв.

15 августа Япония капитулировала, положив этим конец Второй мировой войне.

Герника: операция Рюген

Военная операция немецких люфтваффе и итальянского авиационного легиона по бомбардировке Герники получила название "Рюген" и была проведена 26 апреля 1937 года.

С 16:30 до 18:45 несколько групп самолетов сбросили на баскский город Герника (Испания) 40 тонн бомб. Бомбардировщики бросали бомбы в городскую застройку бессистемно. Самой разрушительной была последняя волна атаки, пришедшая на город в половине седьмого вечера. Три эскадрильи утюжили Гернику и практически уничтожили центр. В результате бомбардировки начался пожар, который и стал причиной катастрофических разрушений: огонь уничтожил три четверти города. При этом военные цели получили минимальные повреждения. Это дало историкам основания говорить, что целью нацистов была деморализация мирного населения.

Оценки числа жертв отличаются в разы: от 120 человек до 300. Еще несколько сотен человек умерли в больнице.

Разрушения в Гернике (фото - warspot.ru)

Ковентри: операция Лунная соната

14 ноября 1940 года до пятисот немецких бомбардировщиков практически уничтожили британский город Ковентри. Город был крупным центром оборонной промышлености, в том числе и авиационной.

Рейд под названием "Лунная соната" начался ночью. Бомбардировщики Хейнкель волна за волной сбросили на город 56 тонн зажигательных бомб, 394 тонны фугасных бомб и 127 мин замедленного действия. В Ковентри сгорели или были повреждены около 65 тысяч зданий (из 75 тысяч). Город с 1000-летней историей был разрушен.

Общее количество погибших в ту ночь оценивают в 568 человек, 865 были ранены.

За следующие два года Ковентри подвергался бомбардировкам еще больше 40 раз. В их результате погибли 1236 человек. Около 800 похоронены в братской могиле на кладбище Лондон-Роуд.

Руины собора Святого Михаила после бомбежки (фото - Imperial War Museums)

Дрезден: операция Удар грома

С 13 по 15 февраля 1945 года, за три месяца до капитуляции Германии, 722 тяжелых бомбардировщика Великобритании и США совершили четыре рейда и сбросили на Дрезден почти 4000 бомб и зажигательных устройств. Последующий за этим мегапожар уничтожил центр города: он превратился в кучу руин и большую братскую могилу.

После бомбардировки заговорили, что авиаудар стал местью британцев за разрушение города Ковентри, где под нацистскими бомбами погиб готический собор Святого Михаила. Военные историки до сих пор спорят, была ли оправданной такая массированная воздушная атака. Союзники утверждали, что оправданной: ее целью был крупный железнодорожный и коммуникационный узел, где содержалось огромное количество военных заводов. Критики напоминают, что Дрезден был городом культурного наследия, не очень важным в военном отношении.

По разным оценкам, во время бомбежки погибли от 18 тыс до 250 тыс гражданских лиц.

Лондон: операция Блиц

Вечером 29 декабря 1940 года Лондон пережил наиболее масштабный за весь период Второй мировой войны налет немецких бомбардировщиков. Люди пытались укрыться от бомб на подземных станциях метро. От сброшенных на город зажигательных бомб возникло более 15 тысяч пожаров, что привело к гибели 3600 тысяч человек. Были разрушены многочисленные исторические памятник9и, в том числе административный центр города со зданиями 15-17 столетий, восемь церквей. Пострадали, но уцелели собор Святого Павла, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец.

Операция Лондонский блиц началась 7 сентября 1940 года и продолжалась 57 ночей подряд, а за тем с небольшими перерывами до 11 мая 1941 года. Всего на Лондон было сброшено 18 тысяч тонн взрывчатых веществ.

К концу войны порядка 30 тыс жителей Лондона были убиты бомбежками, 50 тыс получили ранения.

Пожарные гасят пламя на месте падения бомбы в Лондоне (фото - en.wikipedia.org)

Гамбург: операция Гоморра

Серия крупнейших бомбардировок немецкого Гамбурга 25 июля - 3 августа 1943 года получила название "Гоморра" и была проведена военно-воздушными силами Великобритании и США. В результате налетов погибли до 45 тыс человек, еще 125 тыс получили ранение (другие цифры - 37 и 200 тысяч). Миллион жителей покинул город.

Первые самолеты британской авиации вошли в город около часа ночи 25 июля и бомбили его 50 минут. В этом налете принимали участие почти 800 бомбардировщиков, которые сбросили 2400 тыс тонн бомб.

Перед этим в Гамбурге долго не было дождя. 28 июля интенсивная бомбежка вызвала большой огненный смерч, много людей сгорело и отравились продуктами горения. Скорость ветра на улицах достигала 240 км/ч, а его температура - 800 градусов. Люди в бомбоубежищах задыхались без воздуха. Было уничтожено 50 тыс городских зданий.

До 30 июля британцы сделали 2355 ночных вылетов на Гамбург, американцы - 235. Они сбросили 9000 тонн бомб.

Разрушенный бомбежками район Эйльбек, 1944 или 1945 год (фото - Imperial War Museums)

Сталинград

Налетов на город было несколько, но самая разрушительная бомбардировка пришлась на 23 августа 1942 года. По подсчетам историков, в тот день немецкие самолеты совершили на Сталинград до полутора-двух тысяч вылетов. Первые бомбы упали на город в районе 16:20. Самолеты шли группами по 30-40 машин. Начались массовые пожары. Работа водозаборных станций была полностью парализована, гасить огонь было нечем.

По разным оценкам, в Сталинграде погибли около 40 тысяч мирных жителей.

Есть две версии, почему бомбардировка привела к таким многочисленным жертвам. Первая - Сталин запретил эвакуацию людей из города, чтобы советские войска защищали его с большим энтузиазмом. Вторая - низкая пропускная способность переправ с правого на левый берег Волги, из-за чего эвакуация проходила очень медленно.

Бомбардировка, пожары и дальнейшие бои в Сталинграде превратили город в руины: было разрушено до 80% зданий.

23 августа 1942 года в Сталинграде: фонтан Танцующие дети

Токио: операция Meetinghouse

Самый разрушительный и кровавый авианалет на японскую столицу был сделан военно-воздушными силами США 10 марта 1945 года. В нем участвовало 334 бомбардировщика, которые сбросили на Токио 1665 тонн зажигательных бомб и напалма. Смеси на бензиновой смеси использовали из-за особенностей архитектуры Токио, богатой на деревянные здания.

Бомбардировка продолжалась 3 часа и разрушила большинство деловых кварталов Токио. В результате сплошных пожаров в жилых кварталах, застроенных деревянными зданиями, образовался огненный смерч (подобный тому, что разрушил Дрезден), который не позволил бороться с огнем и привел к массовой гибели людей. По разным оценкам, от бомбардировки погибли от 80 до 100 тысяч жителей Токио - больше, чем от ядерной бомбы в Нагасаки.

В огне сгорели 330 тысяч домов, это было 40% жилого фонда японской столицы.

Улица Токио после бомбардировки (известное фото Ishikawa Kōyō)

Югославия: операция Allied Force

Бомбардировки в Югославии проведены силами НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года и стали заключительным этапом операции Альянса (после уничтожения ПВО и авиаударов по войскам в Косово). Этот третий этап изначально не планировался, но нежелание Милошевича сдаваться вынудило войска НАТО массово применить авиацию.

За 78 дней операции самолеты сил НАТО нанесли порядка 2300 ракетно-бомбовых ударов, на Югославию было сброшено 23 тыс бомб и ракет. По оценкам международной организации Humen Right Watch, авиаудары убили больше тысячи сербских военных, от 489 до 528 жертв пришлось на мирное население.

В мае 1999 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге выдвинул против Милошевича обвинения в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Его обвиняли в преступлениях против человечности и нарушении законов войны. В 2006 году он скончался от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала.

Улица в Белграде после бомбардировки

Сирия: бомбардировки продолжаются

Скрытая интервенция России в Сирию началась еще в 2011 году, но потом перешла в открытую фазу. 30 сентября 2015 года совет федерации РФ разрешил Путину использовать российские войска за границей. Речь шла о применении военно-воздушных сил для поддержки сухопутных войск Башара Ассада с воздуха.

В тот же день пара Су-24 нанесла авиационный удар по мирным окраинам города Тель-Биса в провинции Холмс. От бомбардировки погибли как минимум 36 жителей, в том числе пятеро детей.

Путин цинично назвал эти данные о жертвах "информационной атакой".

Разрушительные бомбардировки в Сирии практически не прерываются. Российские войска регулярно нанесят авиаудары, в том числе по жилым кварталам сирийских городов и полевым госпиталям. Каждая бомбардировка уносит жизни нескольких десятков человек. Точное количество жертв неизвестно. Но, по данным исследовательской группы Airwars, которая в Лондоне собирает и анализирует данные о гибели мирных жителей в Сирии в результате авиаударов, только за первый (2016) год участия России в войне их жертвами стали 3600 человек. В феврале этого года вследствие ракетно-бомбовых ударов в анклаве Восточная Гута в течение одной недели погибли более 500 мирных жителей.

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2 июля 2018 года Организация Объединенных Наций сообщила, что количество людей, вынужденных покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате эскалации боевых действий выросла до 270 тысяч.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений.

На территории Восточной Гуты (фото - shrc.org)