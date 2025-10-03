Напряжение в обществе достигло такой плотности, что воздух над Грузией можно резать ножом

Колонка написана для Haqqin.az

Грузия застыла в тягостном, напряженном ожидании. Вокруг только и разговоров о приближающемся 4 октября. И хотя никто не может внятно ответить, а что, собственно, должно случиться в этот день, все к нему готовятся.

Сугубо формально 4 октября – день муниципальных выборов, к которым большая часть населения Грузии демонстрирует вялый интерес, поскольку сторонники власти уверены, что Грузинская мечта без особых усилий победит. Оппозиция же не считает происходящее выборами в полном смысле и участвовать в этом постановочном ритуале не намерена. Из четырех крупных оппозиционных альянсов лишь два решили участвовать, но даже внутри их электората трудно найти тех, кто собирается голосовать.

Словом, все идет к тому, что Грузинская мечта получит свой привычный, почти советский результат. Но, строго говоря, все это детали. И если бы 4 октября сводилось лишь к муниципальным выборам, никто бы особенно не нервничал.

Дело в другом: на эту же дату запланирована… революция.

