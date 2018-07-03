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03.07.2018, 16:17

Погода в Украине: что происходит и когда будет тепло

Погода в Украине: что происходит и когда будет тепло - Фото
Фото: pixabay.com

Дожди, холод, град и шквалы по всей Украине. Что происходит и когда ждать потепления?

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Грозы, ливни, сильные порывы ветра и град прокатились на прошлой неделе по всей территории Украины, а в Карпатах даже выпал снег. После этого пришло резкое похолодание. Синоптики нетипичную для июля погоду объясняют циклоном и закономерным контрастом после сильной жары. И успокаивают: потепление не за горами.

Аномалия или норма?

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Норма – это средняя температура воздуха в определенное время года за много предыдущих лет и десятилетий. Но резкое похолодание в последующем может быть компенсировано высокой температурой. 14°C - это, конечно, не нормальная для июля температура, но и не аномалия; такие перепады происходят практические каждое лето, пояснила LIGA.net синоптик Наталья Диденко.

"Июль считается по статистике самым жарким месяцем лета, а если температура воздуха самая высокая, то, соответственно, происходят самые сильные контрасты. И в зоне сильных температурных контрастов возникают такие опасные явления, как ливни, грозы, град, шквалы и даже смерч", - уточнила она.

Согласно архиву погоды, в прошлом году 3 июля термометры в Киеве показывали +23°C, была солнечная погода. Около +25…+30°C было в столице в 2014-2015-х. Несколько ниже температура была в 2013-м - +20°C, в 2012-м - +29…+30°C.

А вот в 2011-м с 30 июня по 4 июля температура снижалась до +16°C, были облачность и дожди.

Стареющий циклон

Похолодание пришло в Украину из-за перемещения северной воздушной массы арктического происхождения и поэтому температура воздуха существенно снизилась, поясняет Диденко. Она отмечает, что дожди, которые были особенно сильными в субботу, - это следствие циклона, пришедшего к нам с юго-запада.

"Что действительно аномалия, так это погода в Карпатах в конце июня-начале июля, особенно в высокогорье. Вместе с сильным снижением воздуха пришел и снег", - отметила синоптик.

Как правило, циклоны не задерживаются долго над одной территорией и двигаются дальше, а непогода продолжается всего несколько дней. Однако, поясняют синоптики, этот циклон переместился на территорию Украины, затем немного вышел за нее, но не ушел полностью, а завис. Теперь он постепенно и медленно стареет, оставаясь преимущественно над Украиной, периодически напоминая о себе дождями на западе и севере страны.

Когда вернется тепло

Диденко сообщает, что температура воздуха постепенно выровняется и уже с завтрашнего дня, 4 июля, на всей территории Украины начнется потепление. Ожидается средняя температура +25…+29°C. Прохладнее будет в Черниговской, Киевской областях, а также в Карпатах.

"С дождями не так все просто. Будут продолжаться колебания, атмосферные фронты будут подходить и уходить. Пока сухой и жаркой погоды не ожидается", - добавила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, сегодня средняя температура воздуха по Украине составит +19°C…+21°C. На севере - дожди, в остальных областях – облачно. На юге Украины +25°C...+27°C.

 

Завтра в большинстве областей ожидается +25°C…+27°C. Облачно, дожди будут продолжаться в Черниговской и Сумской областях.

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Теги: погода в Украине, погода, дожди, циклон
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