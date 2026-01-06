Не только стены и уроки: как школа во время войны становится центром притяжения и социализации

Украинское образование во время войны стало уникальным явлением современности, ведь это о развитии поколения вопреки постоянным угрозам, уничтожению учреждений и тотальному "онлайну" в прифронтовых регионах.

Важная истина, многочисленные подтверждения которой дало исследование "Война, образование и социальный капитал. Три года полномасштабного вторжения", – школа уже давно является не просто местом для уроков. Это среда, которая формирует базу для необходимого жизненного опыта в процессе развития подростков, их тесной связи с обществом и ощущения собственной принадлежности к нему и стране в целом. Однако что нужно системно делать на уровне школьного образования, чтобы на этом этапе старшеклассники находили ответы на вопросы о собственном будущем в Украине?

О первом шаге – создании качественных учебных пространств в условиях, когда образование тесно сосуществует с реалиями войны, я рассказывала в предыдущей колонке.

