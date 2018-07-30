Крестные ходы и деноминация

Я — верующий. И я считаю, что вера — нечто келейное, почти интимное, не выставляемое на всеобщее обозрение.

При этом я признаю массовые церковные обряды — праздничные богослужения, крестные ходы.

И я вам расскажу, что такое настоящий крестный ход.

Каждый год в середине августа из-под Каменец-Подольского отправляется крестный ход в Почаевскую лавру. Длина маршрута — почти 300 км. Более 5 тысяч верующих собираются самостоятельно и идут пешком около неделе по проселочным дорогам, проходят в день около 40 километров. По жаре, заранее отказываясь от вредных привычек, вроде курения. Ограничивают себя в пище, некоторые отказываются полностью. Ночуют под открытым небом, когда совсем непогода, то просятся на постой в селах, если пустят. В пути молятся. И приходят в лавру, очистившиеся духовно и телесно, приготовленные к таинству сопричастности ко Всевышнему.

А когда как бы верующих организованно свозят оплаченными арендованными автобусами в столицу, выдавая им "командировочные" — это не крестный ход. Это в чистом виде политическая манифестация.

То есть, то что два дня творилось в Киеве, для меня не слишком отличается от манифестаций сторонников Михеила Саакашвили или протестов "евробляхеров". Но те протестные акции доставляли киевлянам куда меньше хлопот и неудобств, чем так называемые "крестные ходы".

Массовые манифестации, парализующие движение, в цивилизованном обществе возможны только в той степени, в которой они не препятствуют свободам остальных граждан. Отказ от них был бы хорошим примером той самой недоминации [то есть, сознательного отказа от навязывания своей воли другим - Ред.], которую весьма превратно понимают у нас некоторые сторонники капиталистической конкуренции.

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