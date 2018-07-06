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06.07.2018, 22:05

Тема дня. Конец Аум Синрике - самой кровожадной современной секты

Тема дня. Конец Аум Синрике - самой кровожадной современной секты - Фото
Секо Асахара Фото: скриншот с видео

В Японии казнили руководителей секты, которая впервые в истории использовала химоружие для теракта

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В Японии казнен Секо Асахара, основатель тоталитарной религиозной секты Аум Синрике, которая планировала взять на себя миссию по возрождению человечества после предсказанного ею "конца света", но вместо этого провела химическую атаку в токийском метро против собственных сограждан, потому что те не поддержали кандидатов от секты на выборах в парламент. Почему миссия не удалась – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Секта полуслепого с рождения торговца китайской гомеопатией и поддельными лекарствами Секо Асахары приобрела популярность в Японии в конце 80-х годов, обещая своим адептам избавление от болезней, просветление и прочие блага. Учение организации было синкретическим, оно сочетало в себе элементы буддизма, даосизма, тантризма, йоги и христианства. Пропаганду вели в элитных японских вузах, из-за чего Аум Синрике получила второе название - "религия для элит". Сам Асахара считал себя одновременно и Христом, и одним из земных тел Шивы, и реинкарнацией Будды.

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При этом организация была построена по жесткому иерархическому принципу, в практиках секты использовались психофизические упражнения, экстатические обряды инициации, например, обряд "приобщения к крови и сперме" своего гуру, в отдельных случаях использовались наркотические вещества. Стала появляться информация о насильственном удержании членов секты и даже убийствах ее противников.  

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В 1990 году Асахара и 24 других члена Аум Синрике на волне успеха решили баллотироваться в палату представителей парламента Японии. Однако из-за всего вышеперечисленного среди населения стало нарастать негативное отношение к секте, избиратели отказались поддержать ее представителей. С тех пор в учении Аум Синрике появились апокалиптические элементы и определенная враждебность к обществу.

Асахара стал убеждать своих последователей в приближении ядерного Армагеддона - третьей мировой войны, которую Япония начнет против США в 1997 году, и в которой погибнет почти все человечество, за исключением нескольких избранных. Свою миссию Аум Синрике видела в том, чтобы пережить этот «конец времен». Асахара построил подземный бункер и составил списки мирового правительства из 20 министров.

Эти настроения в учении Асахары возникли в том числе под впечатлением от творчества американского фантаста Айзека Азимова. Асахара видел себя в образе одного из героев его романов — математика Гэри Селдона, который пытался создать тайное религиозное общество из лучших ученых мира с целью восстановления цивилизации после ее уничтожения.

Примерно в то же время руководители секты, включая самого Асахару, стали посещать Россию, в том числе, чтобы приобрести оружие. Велись переговоры о покупке вертолетов, танков и автоматов АК. В конце концов сектантам якобы удалось купить у россиян списанный военный вертолет Ми-8.

В 1995 году Японская полиция под давлением общества провела массовые обыски в помещениях Аум синрике. Сразу же за этим Асахара отдал приказ о террористической атаке.

20 марта десять членов секты в метро Токио одновременно проткнули зонтиками пакеты с жидким зарином, поднялись на поверхность и скрылись на поджидавших их автомобилях. В результате, по разным данным, погибли от 12 до 27 человек, а пострадали более 5 тысяч. По словам экспертов, использованным в теракте количеством зарина можно было убить тысячи людей, если бы его распылили в воздухе.

В том же году Асахара и десятки руководителей секты были арестованы. В общей сложности на скамье подсудимых оказалось более 200 человек. 13 из них были приговорены к смертной казни. Сам Асахара получил приговор в 2004 году, однако до сих пор ждал исполнения казни потому, что, согласно японскому законодательству, приговор может быть исполнен только после того, как будут вынесены решения по всем фигурантам дела, а также пройдены все апелляции.

Примечательно, что в ходе судебного процесса несколько членов секты заявили, что атака в метро была бы невозможной без помощи тогдашнего министра экономики России Олега Лобова. Именно у него, по словам сектантов, была куплена документация по производству зарина. Однако токийский суд не смог доказать его причастность к делу. Сам Лобов никогда эти обвинения не комментировал.

Также стоит отметить, что в России было довольно много последователей Аум Синрике. По некоторым данным, в 1995 г в РФ у секты было 50000 адептов, а в Японии — 10000.

В 2002 г в РФ к разным срокам были приговорены трое членов Аум Синрике из числа россиян, которые после ареста Асахары планировали теракты в Японии. У них было изъято оружие и взрывчатка, которой хватило бы на минимум 12 мощных взрывов.

В 2016 г в России возбудили уголовное дело против нескольких последователей Аум Синрике из организации Алеф, объявившей себя наследницей японской секты. В этом же году Аум была признана в РФ террористической организацией.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сколько именно членов секты было повешено сегодня, японские власти официально не сообщают. По данным СМИ, речь идет еще о шести лидерах, кроме Асахары.

Японские журналисты пишут, что приговоренным перед казнью предоставили возможность выпить чаю и помолиться. Приговор приводят в исполнение три человека, хотя фактически только один. Они должны одновременно нажать три кнопки, одна из которых открывает пол перед приговоренным, но какая именно, никто не знает.

По последним данным, у организации Алеф насчитывается всего несколько сотен последователей, они находятся под гласным надзором правоохранителей, поэтому сегодняшнюю казнь можно смело назвать концом одной из самых таинственных и кровожадных религиозных сект в современной истории.

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Теги: япония, теракт, казнь, Секо Асахара, Аум Синрике, секта
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