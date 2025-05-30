Ожидаемая продолжительность жизни – один из ключевых индикаторов качества жизни в стране. Она зависит не только от медицинских услуг, но и от образования, экологии, питания, социальной стабильности и культуры.

В последние десятилетия человечество достигло значительного прогресса: еще в середине XX века жители планеты в среднем жили менее 50 лет, а ныне эта цифра — 73 года. Несмотря на это, в мире сильный контраст — в развитых странах продолжительность жизни превышает 84 года, а в некоторых государствах Африки — едва дотягивает до 60 лет.

LIGA.net на основе данных ООН рассказывает: