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Рейтинг стран по продолжительности жизни в 2025: лидеры, аутсайдеры и разрыв в десятки лет
Ожидаемая продолжительность жизни – один из ключевых индикаторов качества жизни в стране. Она зависит не только от медицинских услуг, но и от образования, экологии, питания, социальной стабильности и культуры.
В последние десятилетия человечество достигло значительного прогресса: еще в середине XX века жители планеты в среднем жили менее 50 лет, а ныне эта цифра — 73 года. Несмотря на это, в мире сильный контраст — в развитых странах продолжительность жизни превышает 84 года, а в некоторых государствах Африки — едва дотягивает до 60 лет.
LIGA.net на основе данных ООН рассказывает:
- как продолжительность жизни зависит от места рождения и пола;
- какие страны в 2025 году оказались среди лидеров;
- почему разрыв между первыми и последними — десятки лет
- какая ситуация в Украине.
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