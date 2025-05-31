Мы не знаем, сколько ещё продлится война. Поэтому возвращать детям детство нужно здесь и сейчас

Указом президента День защиты детей перенесён с 1 июня на 20 ноября. Мы публикуем этот текст, потому что он был написан раньше, и потому что для этой темы не существует специальных дат или временных рамок.

День защиты детей – к сожалению, уже четвёртый год подряд эта тема для Украины крайне актуальна.

От чего мы должны защищать наших детей? Ответ "от бомб и ракет" – правильный, но не исчерпывающий. Из опыта работы нашего фонда назову несколько основных вызовов.

Психологические расстройства. Даже если ребёнок не проявляет заметных признаков психологических проблем, это не значит, что их нет. Особенно это касается жителей прифронтовых территорий. Поэтому не стоит пренебрегать консультациями квалифицированного психолога.

Образовательный разрыв. Если считать с времён ковида, школьники в моём родном Харькове уже пять лет учатся онлайн. Это касается и других регионов, близких к фронту. Отсутствие личного контакта негативно влияет на усвоение материала, и такие дети отстают от сверстников, которым повезло ходить в школу.

Десоциализация. Ещё одна проблема онлайн-обучения – длительное отсутствие у ребёнка контакта с ровесниками. Когда такие дети наконец попадают в окружение других школьников, они часто пугаются, замыкаются в себе, стараются избегать общения.

Потеря детства. Звучит пафосно, но именно так можно описать всё вышесказанное в двух словах.

Мы не знаем, сколько ещё продлится война. Поэтому возвращать детям детство нужно здесь и сейчас. Наш фонд делает это при поддержке международных доноров. Основные направления помощи, кроме эвакуации из опасных районов, таковы.

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Психосоциальные хабы. Это комфортные пространства, которые одновременно являются укрытиями. С детьми здесь проводят занятия и мастер-классы, во время которых маленькие посетители общаются со сверстниками. Как правило, в хабах проводятся занятия как для детей, так и для взрослых. Это делает посещение удобным для родителей с детьми.

Образовательные хабы. Фактически это офлайн-школа, в которой дети восполняют образовательный разрыв. Учебные программы формирует методист, который оценивает уровень этого разрыва и проводит тренинги для учителей. Для старшеклассников основное внимание уделяется предметам, входящим в НМТ. С младшими школьниками, кроме учителей, занимаются психологи и логопеды.

Выездные мероприятия. В небольших громадах, где нет наших хабов, мы организуем выездные мероприятия для детей. Туда выезжают профессиональные аниматоры, проводят театрализованные представления, эстафеты, конкурсы, подвижные игры.

Подарки. Дети из прифронтовых территорий привыкли жить в мире, который пытается их убить. Поэтому даже небольшой подарок на Рождество или Пасху становится для них лучиком надежды на лучшее.

Помочь детям может не только большой благотворительный фонд, но и каждый украинец. Дам несколько советов, как это сделать.

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Донат на подарки. Вы часто видите в своих соцсетях призывы в стиле "чашка кофе = подарок ребёнку". Не игнорируйте их! Даже незаметная для вас сумма способна вызвать улыбку у ребёнка, оказавшегося в беде.

Присоединиться к акции. Благотворители часто привлекают волонтёров к определённым мероприятиям, связанным с помощью детям. Попробуйте присоединиться – возможно, это станет началом вашей карьеры благотворителя.

Получить помощь. За три года работы нашего фонда у нас немало случаев, когда получатели нашей помощи потом сами становились волонтёрами. Не исключено, что именно участие вашего ребёнка в каком-либо благотворительном проекте станет для вас толчком к действиям.

Стать сотрудником благотворительного фонда. Существует ошибочное мнение, что благотворительность – дело только волонтёров, которые занимаются этим в свободное время. На самом деле мировая "индустрия добра" – это большая отлаженная система, в которой работают опытные специалисты. Проверьте вакансии на порталах по трудоустройству – возможно, добрые дела станут вашей профессией.

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