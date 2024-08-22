Из-за активного пиара на массе мелочных проектов Азербайджану и Socar долго удавалось выглядеть друзьями Украины

Март 2021 года. Украинские власти фактически заблокировали работу заправок Glusco (говорят, что до сих пор принадлежат Роснефти) и поставки дизтоплива Роснефти (около 50% рынка, импортировались так называемым нефтепродуктоводом Медведчука). Неожиданно именно Socar подхватил сеть и контракт с Роснефтью на поставку дизеля.

Впоследствии из-за интриг в азербайджанской политической верхушке от заправок государственную компанию убрали, завели туда частные азербайджанские структуры. Контракт на поставку российского дизтоплива тоже перешел частным азербайджанским трейдерам, контролируемым азербайджанскими чиновниками (как и любой крупный бизнес в этой стране).

Эти азербайджанские трейдеры, в частности Coral Energy, должны украинским контрагентам кучу денег с 2022 года. Эта контора в течение 2022-2023 годов была активным трейдером российской нефти и нефтепродуктов, из-за чего, приходилось слышать, в некоторые страны менеджменту компании ездить не рекомендуют.

Лето 2021 года. Представителя правительства Азербайджана нет на Крымской платформе.

2021-2023 годы. Азербайджан практически при поддержке России возвращает себе Нагорный Карабах.

Осень 2023 года. Нефтеперерабатывающий завод STAR в Турции подписывает соглашение с Лукойлом на поставки нефти.

Лето 2024 года. Азербайджан не представлен на Саммите мира, организованном Украиной. Пожалуй, это единственная страна региона, воздержавшаяся от участия в этом мероприятии.

В течение 2022-2024 годов Азербайджан воздерживается от военной поддержки Украины, дочерняя компания "Сокар Украина" реализует только локальные гуманитарные проекты. (Я когда-то писал, как указом Алиева нашим спасателям передали 27 тонн горючего).

В своих пресс-релизах компания ни разу не использовала слово "война".

Но из-за активного пиара на массе мелочных проектов Азербайджану и Socar долго удавалось выглядеть друзьями Украины.

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