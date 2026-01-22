Слухи о том, что Киев отделяет от блэкаута несколько обстрелов, распространяются все более уверенно. Из-за хрупкости энергосистемы, создать еще большие проблемы обстрелами для Киева сегодня – на самом деле не сложная задача. Но какого масштаба будут эти проблемы и как быстро можно будет их исправить и стабилизировать ситуацию?

Чтобы понять это, LIGA.net поговорила с энергетиками и КГГА. Они смоделировали возможные сценарии для Киева после следующих обстрелов, оценили сроки стабилизации ситуации и объяснили, как это может повлиять на всю Украину.