В ВР зарегистрирован проект Закона об особенностях налогообложения в период действия ВП, целью которого является увеличение поступления в госбюджет

Предлагается значительное повышение ставок военного сбора (далее — ВС), что может иметь серьезные последствия для страны, особенно в военное время. Какие положения законопроекта представляют наибольшие угрозы для экономики?

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