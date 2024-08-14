Предлагается значительное повышение ставок военного сбора (далее — ВС), что может иметь серьезные последствия для страны, особенно в военное время.

Какие положения законопроекта представляют наибольшие угрозы для экономики?

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