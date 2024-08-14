Альтернатива повышению налогов есть даже во время войны. Вот она
Ефрем Лащук
к.ю.н., специалист по вопросам правовой политики Экономической экспертной платформы
Предлагается значительное повышение ставок военного сбора (далее — ВС), что может иметь серьезные последствия для страны, особенно в военное время.
Какие положения законопроекта представляют наибольшие угрозы для экономики?
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net