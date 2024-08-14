Альтернатива підвищенню податків є навіть під час війни. Ось вона
Єфрем Лащук
к.ю.н., фахівець з питань правової політики Економічної експертної платформи
Пропонується значне підвищення ставок військового збору (далі — ВЗ), що може мати серйозні наслідки для країни, особливо у воєнний час.
Які положення законопроєкту несуть у собі найбільші загрози для економіки?
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