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Башкортостан и Татарстан — ключ к распаду России

Цей матеріал також доступний українською
Башкортостан и Татарстан — ключ к распаду России

руководитель Комитета Башкирского Национального движения за рубежом
04.09.2023, 09:30

Республики Башкортостан и Татарстан сегодня являются ключами к замку, который открывает путь к развалу России.

Россия — это классическая империя, которая расширялась за счет покорения других государств и народов. Первое крупное независимое национальное государство, которое было завоевано русскими, — Казанское ханство. Тогда татары и другие народы, входившие в это государство, лишились своей независимости, а вслед за ними башкиры.

Почувствовав вкус крови, империя начала расширяться дальше: Сибирь, Кавказ, Польша, Туркестан. Но началось всё с татар и башкир, и именно татарами и башкирами должна закончиться сегодняшняя Россия. После неминуемого поражения России в войне с Украиной в стране начнут происходить необратимые процессы.

Московские либералы, или, как их сегодня называют, "хорошие русские", в случае прихода к власти уже сейчас готовы предоставить независимость Чеченской Республике, Ингушетии, Тыве. Ради сохранения целостности основной части России они даже готовы будут отпустить и Саха-Якутию, и Бурятию, и весь Кавказ. Даже без этих республик Россия будет оставаться гигантской страной.  Но отпустить две крупнейшие республики – Башкортостан и Татарстан они не готовы. Если эти две тюркские республики объявят о своей независимости, то Россия раскалывается на две части и всё, что находится за Уральским хребтом, автоматически отпадает.

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Также вместе с Татарстаном и Башкортостаном о своей независимости объявят еще четыре национальные республики Поволжья: Удмуртия, Марий Эл, Чувашия и Мордовия, которая разделится на Эрзянь Мастор и Мокшень Мастор. Таким образом в составе России останутся только русские территории, которые точно так же подхватят эстафету и, скорее всего, тоже начнут отсоединяться — например, Урал и Сибирь. Конечно, этот вариант неприемлем для тех, кто хочет прийти вместо Путина и продолжать управлять всей страной из московского Кремля.

Именно поэтому московские либералы так остро реагируют, когда слышат про стремление к независимости Башкортостана и Татарстана. Они будут убеждать башкир и татар остаться, будут сулить любые вольности и привилегии в составе "Прекрасной России Будущего". Если же Уфа и Казань будут непреклонны в своем стремлении к независимости, то могут и пойти войной с целью принудить остаться.

Все здоровые силы в Украине понимают, что целостная Россия даже после поражения, даже с приходом либералов, все равно остается опасным монстром, который рано или поздно вновь развяжет войну против своих соседей. Поэтому в Украине прекрасно понимают, что распад России на десятки независимых государств не только по национальным, но и по региональным границам — это благо для всех на многие века.

Это значит, что потомки украинцев будут жить в мире, не боясь агрессии со стороны "русского мира". Украине необходимо поставить для себя как стратегически важную задачу работать над распадом России, и в первую очередь надо обратить внимание на Татарстан и Башкортостан.

Считаю, что стоит в первую очередь наладить партнерские отношения с национально-освободительными движениями этих республик. У каждого из них есть свои представительские органы за рубежом, которые работают над тем, чтобы их республики обрели независимость. Если украинские власти, политики и лидеры общественного мнения начнут более тесно взаимодействовать с этими представительскими органами, тем самым легитимизируя их в глазах политиков других стран, а самое главное — в глазах народов, которые они представляют, то процесс распада запустится в головах жителей этих республик. Ведь самое главное — это подготовить общества к неизбежным изменениям, дать им картину будущего.

В то же время будет видно, что действующих руководителей национальных республик никто не признает, не хочет с ними общаться, они являются изгоями во всем цивилизованном мире. Уверен, что вслед за Украиной, данную инициативу поддержат Литва, Эстония, Латвия, Польша, Великобритания и т. д.

Также я считаю, что, помимо признания легитимности руководства национально-освободительных движений Башкортостана, Татарстана и других национальных республик Волго-Уральского региона, необходимо заложить основу их будущих национальных войск. На данный момент, по словам украинского военкора Дмитрия Карпенко, в плену Вооруженных сил Украины находятся более 100 солдат из Башкортостана.

За более чем полтора года войны в Украине из Башкортостана обменяли всего 12 человек. Такие же данные и по Татарстану. В то же время обмененных пленных из Московской области в три раза больше, хотя мобилизованных значительно меньше. Это говорит о том, что политикам из Кремля безразлична судьба нерусских народов, которых они принудили воевать за "русский мир", и о том, что возвращение представителей этих народов на родину нежелательно — а вдруг они что-то поняли в украинском плену?

Можно воспользоваться этой ситуацией. Необходимо предоставить органам национально-освободительных движений за рубежом возможность вести агитацию среди своих соплеменников. Из них можно формировать боевые отряды, которые будут мотивированы и заряжены на борьбу за независимость своих национальных республик.

Все это вкупе даст реальные результаты для усиления действий национально-освободительных движений в их стремлении освободить свои народы и национальные республики от имперской России.

Легитимность от мировых политиков и собственные национальные вооруженные силы, воюющие на стороне Украины, — всё это будет иметь разрушительные последствия для всей России после того, как наступит час "Х". Башкиры, татары и другие колонизированные народы автоматически выйдут из ее состава без каких-либо серьезных последствий.

Главное — запустить процесс.

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