30 июня Беларусь начала бряцать ядерным оружием, а начальник генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что его страна без колебаний использует ядерное оружие, если ее спровоцируют. "Мы научились обращаться с этим оружием. Мы знаем, как его уверенно использовать. И можете быть уверены, что мы сделаем это, если суверенитет и независимость нашей страны будут под угрозой", – заявил Муравейко.

Ястребиные комментарии командующего беларуской армией прозвучали всего через несколько недель после того, как Беларусь и Россия провели совместные ядерные учения, которые многие восприняли как попытку запугать Запад. Это стало продолжением заявления Владимира Путина весной 2023 года о планах сберегать российское тактическое ядерное вооружение на территории Беларуси. Сообщается, что к концу года оружие прибыло в Беларусь.

Недавнее заявление Муравейко иллюстрирует, как Кремль использует Беларусь для эскалации своей кампании ядерного шантажа против Запада. Очевидно, что любое российское ядерное оружие, размещенное через границу Беларуси, остается под жестким контролем Москвы. Если беларуские чиновники сейчас сами угрожают ядерным оружием, они это делают от имени Путина.

Хотя Лукашенко до сих пор удалось противостоять давлению Кремля относительно непосредственного вступления в войну, он разрешил России наносить воздушные удары по целям по всей Украине с территории Беларуси. Он также являлся одним из немногих международных лидеров, готовых публично присоединиться к Путину, неоднократно встречаясь с российским диктатором.

Рабская лояльность Лукашенко своему российскому патрону не удивляет. Беларуский правитель сильно зависел от Кремля с 2020 года, когда Путин вмешался, чтобы предотвратить крах режима Лукашенко на фоне общенациональных протестов из-за сфальсифицированных президентских выборов. В последние четыре года Россия неуклонно укрепляла свой контроль над Беларусью, процесс, который некоторые сравнивают с ползучей аннексией страны.

Поскольку поддержка Западом Украины в последние месяцы снова набирает обороты, Путин снова регулярно вспоминает о возможной ядерной войне. Западные лидеры "должны помнить, что они небольшие и густонаселенные страны", – прокомментировал он в конце мая.

Остальные кремлевские лидеры пошли еще дальше. Бывший президент России Дмитрий Медведев, являющийся сейчас заместителем председателя Совета безопасности России, недавно заявил, что для западных лидеров было бы "роковой ошибкой" считать, что Россия не готова применить ядерное оружие против Украины или стран – членов НАТО. "Это, к сожалению, не попытка запугивания и не ядерный блеф", – заявил он.

В то время как Украина отказывается пугаться постоянными ядерными угрозами России, многие на Западе позволили себя запугать. Действительно, считается, что широкая тревога о возможном использовании ядерного оружия является ключевым фактором, подпитывающим страх перед эскалацией, постоянно препятствовавшей международной реакции на вторжение России.

Путин хорошо знает низкую толерантность к риску во многих западных столицах и использовал это в свою пользу. Он умело использовал фобию Запада к эскалации, чтобы уменьшить поток военной помощи Киеву, и даже сумел убедить партнеров Украины ввести абсурдные ограничения на то, как оказавшаяся в войне страна может защищаться.

Готовность России применить ядерные угрозы может иметь серьезные последствия для международной безопасности, которые ощущаются далеко за пределами боевых действий в Украине. Если ядерный шантаж позволит Путину добиться успеха в Украине, он неизбежно использует такую же тактику в других местах. Затем другие страны сделают логический вывод и решат, что они тоже должны иметь ядерное оружие, что повлечет за собой борьбу за ядерное оружие, которое разрушит десятилетия усилий по нераспространению. Весь мир погрузится в эпоху опасности, отмеченную резко повышенным риском ядерной войны.

Если западные лидеры хотят избежать этого мрачного будущего, они должны наконец противостоять ядерному запугиванию России. В настоящее время Путин, очевидно, считает свой ядерный балаган эффективным инструментом внешней политики. Его не только не сдержали, но, похоже, он полон решимости еще больше повысить ставки, привлекая Беларусь.

Путин продолжит проводить политику ядерного запугивания, пока расходы не превысят выгоды. Этого можно достичь, увеличив военную поддержку Украины Западом и сняв все ограничения, которые остались на способность Киева нанести ответный удар России. Если этого не произойдет, существует реальная опасность того, что климат международной безопасности в ближайшие десятилетия будет определяться ядерным экспансионизмом и последующими войнами имперской агрессии.

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