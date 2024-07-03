30 червня Білорусь почала бряцати ядерною зброєю, а начальник генштабу Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна без вагань використає ядерну зброю, якщо її спровокують. "Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми знаємо, як її впевнено застосовувати. І можете бути певні, що ми це зробимо, якщо суверенітет і незалежність нашої країни будуть під загрозою", – заявив Муравейко.

Яструбині коментарі командувача білоруською армією прозвучали лише за кілька тижнів після того, як Білорусь і Росія провели спільні ядерні навчання, які багато хто сприйняв як спробу залякати Захід. Це стало продовженням заяви Володимира Путіна навесні 2023 року про плани зберігати російське тактичне ядерне озброєння на території Білорусі. Повідомляється, що до кінця року зброя прибула до Білорусі.

Нещодавня заява Муравейка ілюструє, як Кремль використовує Білорусь для ескалації своєї кампанії ядерного шантажу проти Заходу. Очевидно, будь-яка російська ядерна зброя, розміщена через кордон Білорусі, залишається під твердим контролем Москви. Якщо білоруські чиновники зараз самі погрожують ядерною зброєю, вони роблять це від імені Путіна.

Хоча Лукашенку досі вдалося протистояти тиску Кремля щодо безпосереднього вступу у війну, він дозволив Росії завдавати повітряних ударів по цілях по всій Україні з території Білорусі. Він також був одним із небагатьох міжнародних лідерів, готових публічно приєднатися до Путіна, неодноразово зустрічаючись із російським диктатором.

Рабська лояльність Лукашенка до свого російського патрона не дивує. Білоруський правитель сильно залежав від Кремля з 2020 року, коли Путін втрутився, щоб запобігти краху режиму Лукашенка на тлі загальнонаціональних протестів через сфальсифіковані президентські вибори. Протягом останніх чотирьох років Росія неухильно зміцнювала свій контроль над Білоруссю, процес, який дехто порівнює з повзучою анексією країни.

Оскільки підтримка Заходом України в останні місяці знову набирає обертів, Путін знову регулярно згадує про можливу ядерну війну. Західні лідери "повинні пам’ятати, що вони невеликі та густонаселені країни", — прокоментував він наприкінці травня.

Інші кремлівські лідери пішли ще далі. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз є заступником голови Ради безпеки Росії, нещодавно заявив, що для західних лідерів було б "фатальною помилкою" вважати, що Росія не готова застосувати ядерну зброю проти України чи країн – членів НАТО. "Це, на жаль, не спроба залякування і не ядерний блеф", – заявив він.

У той час як Україна відмовляється лякатися постійними ядерними погрозами Росії, багато хто на Заході дозволив себе залякати. Справді, вважається, що широка тривога щодо можливого використання ядерної зброї є ключовим фактором, що підживлює страх перед ескалацією, яка постійно перешкоджала міжнародній реакції на вторгнення Росії.

Путін добре знає низьку толерантність до ризику в багатьох західних столицях і використав це на свою користь. Він вміло використовував фобію Заходу до ескалації, щоб зменшити потік військової допомоги Києву, і навіть зумів переконати партнерів України запровадити абсурдні обмеження на те, як країна, яка опинилася у війні, може захищатися.

Готовність Росії застосувати ядерні загрози може мати серйозні наслідки для міжнародної безпеки, які відчуватимуться далеко за межами бойових дій в Україні. Якщо ядерний шантаж дозволить Путіну досягти успіху в Україні, він неминуче використає таку саму тактику в інших місцях. Потім інші країни зроблять логічний висновок і вирішать, що вони також повинні мати ядерну зброю, що спричинить боротьбу за ядерну зброю, яка зруйнує десятиліття зусиль щодо нерозповсюдження. Весь світ зануриться в епоху небезпеки, позначену різко підвищеним ризиком ядерної війни.

Якщо західні лідери хочуть уникнути цього похмурого майбутнього, вони повинні нарешті протистояти ядерним залякуванням Росії. На цей час Путін, очевидно, вважає свій ядерний балаган ефективним інструментом зовнішньої політики. Його не тільки не стримали, але, схоже, він сповнений рішучості ще більше підвищити ставки, залучивши Білорусь.

Путін продовжуватиме проводити політику ядерного залякування, поки витрати не перевищать вигоди. Цього можна досягти, збільшивши військову підтримку України Заходом і знявши всі обмеження, які залишилися на здатність Києва завдати удару у відповідь Росії. Якщо цього не станеться, існує цілком реальна небезпека того, що клімат міжнародної безпеки в найближчі десятиліття визначатиметься ядерним експансіонізмом і подальшими війнами імперської агресії.

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